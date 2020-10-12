3 lý do đàn ông ngoại tình không dứt được với bồ, dây dưa làm khổ vợ con

Phụ nữ yêu 12/10/2020 05:15

Một khi đàn ông ngoại tình thì rất khó bỏ bồ, dù họ biết bản thân có lỗi với vợ con, có thể đánh mất gia đình. Đây là những lý do đàn ông dây dưa không dứt với bồ mà không thể quay đầu về nhà.

Nhân tình là mẫu người yêu lý tưởng

Thực tế, đàn ông thường nhìn thấy ở nhân tình hình bóng của vợ lúc còn yêu đương. Nhân tình lãng mạn, ngọt ngào, thích nũng nịu, giỏi lấy lòng đàn ông. Nhân tình gọn gàng, trẻ đẹp, không đầu bù tóc rối, lúc nào cũng thơm tho chăm chút cho bản thân. Nhân tình ít thở than, không mặt mày khó chịu, chỉ nói những gì đàn ông muốn nghe. Phụ nữ trước khi lấy chồng, có con cũng từng có dáng vẻ như thế.

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Và đặc biệt, khi ở bên nhân tình, đàn ông luôn thấy được tự do - Ảnh minh họa: Internet

Và đặc biệt, khi ở bên nhân tình, đàn ông luôn thấy được tự do. Họ có cảm giác như trở lại thời trai trái hẹn hò yêu đương, thích trải nghiệm mới và chinh phục. Đến với nhân tình, họ cũng chẳng phải nặng gánh trách nhiệm. Họ không phải nghe nhân tình tra hỏi đi đâu, làm gì, không phải nghe tới những vấn đề về tiền bạc trong nhà, nuôi dưỡng con cái…

Nhưng kỳ thực đàn ông vụng trộm chỉ bị mờ mắt bởi những phút nhất thời như thế. Bản chất của nhân tình không khác gì một cô bồ thích yêu đương, không thích chăm lo cho gia đình, cũng chẳng có tình thương của người vợ, người mẹ.

Nhân tình hơn vợ

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Không ít đàn ông vụng trộm vì muốn được nhân tình lắng nghe và thấu hiểu - Ảnh minh họa: Internet

Những cuộc cãi vãi, quan điểm sống không hòa hợp khiến hôn nhân dễ rạn nứt tình cảm. Trách nhiệm gia đình, cơm áo gạo tiền khiến cả đàn ông và phụ nữ đều có lúc mệt mỏi. Đặc biệt, phụ nữ thường trở nên thực tế, nhiều âu lo và quên lắng nghe, cảm thông cho chồng.

Không ít đàn ông vụng trộm vì muốn được nhân tình lắng nghe và thấu hiểu. Nhân tình luôn biết cách tận dụng nhược điểm của vợ để nhấn mạnh bản thân trước đàn ông. Họ sẽ không gây áp lực, dịu dàng lắng nghe và chia sẻ. Khi đàn ông rung động khó rời với người phụ nữ chịu lắng nghe anh ấy khi yếu lòng.

Nhân tình mang tới sự kích thích, mới mẻ cho đàn ông

Với đàn ông ngoại tình, vợ là những gì quen thuộc đến nhàm chán, còn nhân tình là bát phở nóng hổi đầy kích thích mới lạ. Đàn ông có ăn cơm nhà ngon lành được nấu nướng đầy yêu thương cũng vẫn thấy bát phở ngoài đường hấp dẫn hơn.

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Nhân tình thỏa mãn mong muốn nhất thời của đàn ông, tình cảm như thuở yêu nhau, tình dục mới mẻ gợi tình - Ảnh minh họa: Internet

Nhân tình thỏa mãn mong muốn nhất thời của đàn ông, tình cảm như thuở yêu nhau, tình dục mới mẻ gợi tình. Nhân tình càng cao tay càng nắm bắt từng mong muốn, suy nghĩ và cảm xúc của đàn ông. Họ tạo một thế giới mà đàn ông một khi bước vào sẽ không muốn trở về nhà.

Kỳ thực, không phải người vợ nào cũng có thể nuôi giấc mộng lãng mạn như thời yêu đương để cho đàn ông cảm giác như ở bên nhân tình. Chính những sự khác biệt này khiến đàn ông khó dứt khỏi nhân tình. Họ càng ngoại tình càng khó quay về với vợ con.

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Khi trở về nhà, đa số đàn ông ngoại tình đều có những hành động khác thường. Quan trọng là vợ có tinh ý nhận ra hay không.

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