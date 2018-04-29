Vợ chồng hạnh phúc luôn biết phải giữ khoảng cách như thế này

Phụ nữ yêu 29/04/2018 11:15

Muốn vợ chồng có một cuộc sống hạnh phúc là cả 1 nghệ thuật. Không phải ngẫu nhiên mà giữa 2 người xa lạ lại xây dựng nên được 1 gia đình hạnh phúc. Đó là sự cố gắng nỗ lực không ngừng nghỉ của cả 2 bên.

Nhiều người vẫn nghĩ rằng để giữ được đối phương, cần phải quản thật chặt, cần luôn luôn bên cạnh nhau mọi lúc mọi nơi. Nhưng thực tế chứng minh đó là 1 cách sống sai lầm trong hôn nhân. Ngược lại, càng cố nắm chặt hạnh phúc càng trôi đi như hạt cát nắm trong tay.

Để có hạnh phúc, cần khôn khéo và điều đặc biệt phải biết giữ khoảng cách giữa 2 vợ chồng.

Có khoảng không gian riêng

Mỗi người đều có cho mình 1 khoảng không gian riêng mà không muốn ai chạm tới, ngay cả khi đó là người thân yêu nhất. Kể cả là vợ chồng cũng không nên đụng chạm vào điều riêng tư đó của đối phương. Đó là không gian để mỗi người bình tĩnh lại, tự suy ngẫm về bản thân, về mọi chuyện.

Vợ chồng hạnh phúc luôn biết phải giữ khoảng cách như thế này - Ảnh 1

Để có hạnh phúc, cần khôn khéo và điều đặc biệt phải biết giữ khoảng cách giữa 2 vợ chồng - Ảnh Internet

Không dùng chung tài khoản mạng xã hội hay bất cứ loại thẻ nào

Có thể 2 vợ chồng sẽ cùng nhau lập 1 cuốn sổ tiết kiệm, điều đó chấp nhận được, nhưng việc đến tài khoản mạng xã hội hay thẻ ngân hàng cũng dùng chung thì không nên chút nào.

Trên mạng xã hội có nhiều điều rất ảo, vì thế, chỉ 1 sai lầm hoặc 1 vài câu nói hay tấm hình vu vơ cũng khiến cuộc sống gia đình bạn bị đảo lộn. Mỗi tài khoản trên mạng cũng giống như 1 cuốn nhật ký của riêng mỗi người, vì thế, không nên cho người khác xâm phạm tới.

Cho dù không có điều gì mờ ám, nhiều người vẫn không có thói quen dùng chung những thứ thuộc về riêng tư đó.

Vì thế đừng bao giờ ép chồng/ vợ bạn phải giao mật khẩu tài khoản xã hội cho bạn. Như thế chứng tỏ bạn không tin tưởng đối phương và muốn quản thúc người đó.

Tài chính minh bạch

Vợ chồng hạnh phúc luôn biết phải giữ khoảng cách như thế này - Ảnh 2

Nhiều bà vợ có thói quen bắt chồng báo cáo từng hành động , việc làm vào đúng thời gian - Ảnh Internet

Người ta hay đùa rằng “tiền bạc phân minh, ái tình song phẳng”, câu nói đó tưởng đùa mà rất thật. Liên quan đến tiền bạc, ngay cả những người ruột thịt còn chém giết mâu thuẫn lẫn nhau, huống hồ là vợ chồng.

Mỗi người đều có những khoản thu nhập riêng, mỗi tháng nên quy định dành ra 1 khoản tiền chung để lo cho sinh hoạt gia đình, con cái… Còn lại tài chính vẫn nên tách biệt.

Nhất là đối với phụ nữ, phụ nữ luôn cần có tiền của riêng mình để trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng có thể có đường lui an toàn. Khi đó, không cần  dựa vào ai, chỉ cần có tiền thì cuộc sống hoàn toàn dễ dàng hơn rất nhiều.

Quản lý thời gian của nhau

Vợ chồng hạnh phúc luôn biết phải giữ khoảng cách như thế này - Ảnh 3

Nhất là đối với phụ nữ, phụ nữ luôn cần có tiền để dành để trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng có thể có đường lui an toàn - Ảnh Internet

Nhiều bà vợ có thói quen bắt chồng báo cáo từng hành động, việc làm vào đúng thời gian. Họ nghĩ như thế sẽ khiến chồng nghe lời mình, kiểm soát được chồng để anh không làm điều bậy bạ bên ngoài. Nhưng thực ra, như thế chỉ khiến đối phương khó chịu, bức bối và luôn mong thoát ra khỏi sự kìm kẹp.

Chưa kể, dù cho anh ta không ở công ty thì vẫn nói dối đang làm việc, bạn không thể đi theo 24/24 để kiểm soát được. Vì vậy, phương pháp này vô cùng vô dụng.

Đương nhiên mỗi khi đi quá giờ hay làm việc gì đột xuất, cần thông báo cho người ở nhà. Nhưng không phải là cách báo cáo chi tiết như vậy.

Những thời điểm chồng dễ bị sa ngã nhất, vợ nên biết!

Những thời điểm chồng dễ bị sa ngã nhất, vợ nên biết!

Có những thời điểm đàn ông dễ "ăn vụng" mà phụ nữ nên biết để có cách phòng tránh.

Xem thêm
Từ khóa:   vợ chồng tình yêu hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 50 phút trước
Mừng 3 con giáp 'TIỀN KHỦNG' rơi trúng đầu, nhà đầy hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang mong đợi trong 12 ngày tới

Mừng 3 con giáp 'TIỀN KHỦNG' rơi trúng đầu, nhà đầy hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang mong đợi trong 12 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 20 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 14/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 14/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 30 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 14/10/2026, 3 con giáp may mắn TÀI KHOẢN RỦNG RỈNH, sự nghiệp chuyển mình ĐỘT PHÁ, ngập trong biển tiền

Đúng 20h hôm nay, ngày 14/10/2026, 3 con giáp may mắn TÀI KHOẢN RỦNG RỈNH, sự nghiệp chuyển mình ĐỘT PHÁ, ngập trong biển tiền

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 20 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 14/10/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 14/10/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 35 phút trước
Dương Mịch bí mật gặp con gái, nói không với mọi hợp đồng quảng cáo có liên quan

Dương Mịch bí mật gặp con gái, nói không với mọi hợp đồng quảng cáo có liên quan

Sao quốc tế 2 giờ 50 phút trước
Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 5 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 20 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 30 phút trước
Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Dinh dưỡng 4 giờ 20 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này