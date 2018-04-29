Vợ chồng hạnh phúc luôn biết phải giữ khoảng cách như thế này

Để có hạnh phúc, cần khôn khéo và điều đặc biệt phải biết giữ khoảng cách giữa 2 vợ chồng .

Nhiều người vẫn nghĩ rằng để giữ được đối phương, cần phải quản thật chặt, cần luôn luôn bên cạnh nhau mọi lúc mọi nơi. Nhưng thực tế chứng minh đó là 1 cách sống sai lầm trong hôn nhân . Ngược lại, càng cố nắm chặt hạnh phúc càng trôi đi như hạt cát nắm trong tay.

Mỗi người đều có cho mình 1 khoảng không gian riêng mà không muốn ai chạm tới, ngay cả khi đó là người thân yêu nhất. Kể cả là vợ chồng cũng không nên đụng chạm vào điều riêng tư đó của đối phương. Đó là không gian để mỗi người bình tĩnh lại, tự suy ngẫm về bản thân, về mọi chuyện.

Để có hạnh phúc, cần khôn khéo và điều đặc biệt phải biết giữ khoảng cách giữa 2 vợ chồng - Ảnh Internet

Không dùng chung tài khoản mạng xã hội hay bất cứ loại thẻ nào

Có thể 2 vợ chồng sẽ cùng nhau lập 1 cuốn sổ tiết kiệm, điều đó chấp nhận được, nhưng việc đến tài khoản mạng xã hội hay thẻ ngân hàng cũng dùng chung thì không nên chút nào.

Trên mạng xã hội có nhiều điều rất ảo, vì thế, chỉ 1 sai lầm hoặc 1 vài câu nói hay tấm hình vu vơ cũng khiến cuộc sống gia đình bạn bị đảo lộn. Mỗi tài khoản trên mạng cũng giống như 1 cuốn nhật ký của riêng mỗi người, vì thế, không nên cho người khác xâm phạm tới.

Cho dù không có điều gì mờ ám, nhiều người vẫn không có thói quen dùng chung những thứ thuộc về riêng tư đó.

Vì thế đừng bao giờ ép chồng/ vợ bạn phải giao mật khẩu tài khoản xã hội cho bạn. Như thế chứng tỏ bạn không tin tưởng đối phương và muốn quản thúc người đó.

Tài chính minh bạch

Nhiều bà vợ có thói quen bắt chồng báo cáo từng hành động , việc làm vào đúng thời gian - Ảnh Internet

Người ta hay đùa rằng “tiền bạc phân minh, ái tình song phẳng”, câu nói đó tưởng đùa mà rất thật. Liên quan đến tiền bạc, ngay cả những người ruột thịt còn chém giết mâu thuẫn lẫn nhau, huống hồ là vợ chồng.

Mỗi người đều có những khoản thu nhập riêng, mỗi tháng nên quy định dành ra 1 khoản tiền chung để lo cho sinh hoạt gia đình, con cái… Còn lại tài chính vẫn nên tách biệt.

Nhất là đối với phụ nữ, phụ nữ luôn cần có tiền của riêng mình để trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng có thể có đường lui an toàn. Khi đó, không cần dựa vào ai, chỉ cần có tiền thì cuộc sống hoàn toàn dễ dàng hơn rất nhiều.

Quản lý thời gian của nhau

Nhất là đối với phụ nữ, phụ nữ luôn cần có tiền để dành để trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng có thể có đường lui an toàn - Ảnh Internet

Nhiều bà vợ có thói quen bắt chồng báo cáo từng hành động, việc làm vào đúng thời gian. Họ nghĩ như thế sẽ khiến chồng nghe lời mình, kiểm soát được chồng để anh không làm điều bậy bạ bên ngoài. Nhưng thực ra, như thế chỉ khiến đối phương khó chịu, bức bối và luôn mong thoát ra khỏi sự kìm kẹp.

Chưa kể, dù cho anh ta không ở công ty thì vẫn nói dối đang làm việc, bạn không thể đi theo 24/24 để kiểm soát được. Vì vậy, phương pháp này vô cùng vô dụng.

Đương nhiên mỗi khi đi quá giờ hay làm việc gì đột xuất, cần thông báo cho người ở nhà. Nhưng không phải là cách báo cáo chi tiết như vậy.