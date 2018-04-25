Sau khi vợ sinh con, chồng làm được những việc này thì vợ phải giữ chặt kẻo người khác cướp mất

Phụ nữ yêu 25/04/2018 14:07

Giai đoạn sau khi sinh là lúc quan trọng nhất với phụ nữ. Vì khi đó, cơ thể phụ nữ xảy ra nhiều thay đổi, tâm lý cũng rất dễ nổi nóng và trầm cảm.

Vì thế, làm 1 người chồng tốt sẽ luôn quan tâm chăm sóc vợ bằng những việc nhỏ nhặt thế này.

Hết giờ làm là chạy về với vợ con luôn

Nếu như trước kia anh thường hay tăng ca hoặc la cà quán xá sau giờ làm thì bây giờ cứ hết giờ anh lại  3 chân 4 cẳng chạy về với vợ.

Đó là người chồng hiếm có và thương vợ bậc nhất.

Sau khi vợ sinh con, chồng làm được những việc này thì vợ phải giữ chặt kẻo người khác cướp mất - Ảnh 1
Trước kia anh thường hay tăng ca hoặc la cà quán xá sau giờ làm thì bây giờ cứ hết giờ anh lại  3 chân 4 cẳng chạy về với vợ - Ảnh: Internet

Bồi bổ cho vợ những món ăn giàu dinh dưỡng

Biết vợ mới sinh xong sức khỏe còn yếu, làm 1 người chồng tốt cần lên mạng tìm hiểu những món ăn nào giàu dinh dưỡng, tốt cho sức khỏe để nấu cho vợ ăn.

Bình thường vợ là người đứng bếp quanh năm suốt tháng, vậy thì khi vợ ở cữ, chính là giai đoạn để các ông chồng được thể hiện tài năng và sự quan tâm của mình tới vợ con.

Chia sẻ việc nhà

Nếu vợ nói có thể tự mình làm việc nhà, thì chồng ít nhất cũng phải giúp vợ bế con. Nhưng thường thì trong giai đoạn vợ ở cữ, chồng nên đi chợ, nấu nướng, dọn dẹp giúp vợ.

Bởi vì người phụ nữ khi mới sinh mà hoạt động nhiều rất dễ bị biến chứng về sau, sẽ gây ra nhiều bệnh tật khiến cơ thể yếu ớt.

Nếu chồng bạn biết chia sẻ việc nhà với vợ thì đúng là anh chồng điểm 10 rồi.

Sau khi vợ sinh con, chồng làm được những việc này thì vợ phải giữ chặt kẻo người khác cướp mất - Ảnh 2

Biết vợ mới sinh xong sức khỏe còn yếu, làm 1 người chồng tốt cần lên mạng tìm hiểu những món ăn nào giàu dinh dưỡng, tốt cho sức khỏe để nấu cho vợ ăn -Ảnh Internet

Không chê vợ xấu

Thường thì sau khi sinh, cơ thể phụ nữ trở nên sồ xề vì quá nhiều mỡ thừa. Thậm chí đến làn da cũng thay đổi. Đa số các chị em sẽ trở nên xấu xí, bởi vậy nỗi ám ảnh của họ là sợ chồng chê già, xấu và đi tìm người khác.

Để làm một người chồng tâm lý, đừng bao giờ chê vợ xấu đi, già đi hoặc  nhiều mụn hay béo lên mà hãy luôn yêu thương và trân trọng dù vợ có trở nên thế nào đi chăng nữa.

Bởi vì vợ đã hy sinh toàn bộ tuổi thanh xuân, nhan sắc của mình để sinh con cho chồng. Vì thế, không có gì phải xấu hổ khi vợ mình không được đẹp như người ta.

Nếu thực sự thương vợ thì chồng phải cố gắng giúp đỡ vợ nhiều nhất có thể để vợ có thời gian lấy lại vóc dáng và chăm sóc bản thân.

Sau khi vợ sinh con, chồng làm được những việc này thì vợ phải giữ chặt kẻo người khác cướp mất - Ảnh 3

Để làm một người chồng tâm lý, đừng bao giờ chê vợ xấu đi, già đi hoặc  nhiều mụn hay béo lên mà hãy luôn yêu thương và trân trọng dù vợ có trở nên thế nào đi chăng nữa - Ảnh Internet

Chia sẻ, trò chuyện tránh trầm cảm sau sinh

Sau khi sinh, nhiều người trở nên trầm cảm. Đó là căn bệnh đặc biệt nguy hiểm với phụ nữ.

Cũng là vì sau đợt “sang chấn tâm lý” vì sinh con, phụ nữ không có ai để trò chuyện, giãi bày tâm sự.

Là một người chồng biết quan tâm vợ, cần phải thường xuyên dành thời gian chia sẻ, tâm sự với vợ mỗi ngày để vợ có cảm giác được quan tâm, được thoải mái và tránh tình trạng trầm cảm.

Học cách thay tã, tắm rửa cho con

Đây là điều mà một người chồng, 1 người cha chân chính rất thích làm chứ không hề ngại ngùng.

Nếu 1 người đàn ông chịu khó học cách thay tã, tắm rửa cho con để vợ có thời gian nghỉ ngơi, hay chăm sóc bản thân thì đó là ông chồng mà người phụ nữ nào cũng ao ước.

Nếu bạn đang sở hữu 1 người đàn ông như vậy, thì hãy biết quý trọng và giữ chặt lấy anh ta trước khi người khác nhìn ngó tới nhé!

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