Phụ nữ làm mẹ đơn thân sướng hay khổ còn phải xem 4 điểm này

Phụ nữ yêu 18/04/2018 11:45

Xã hội càng phát triển, nhiều người phụ nữ càng có tư tưởng tiến bộ, và 1 trong số đó là ý nghĩ làm mẹ đơn thân. Vì họ cho rằng bản thân mình không cần 1 người đàn ông nào cũng có thể nuôi nấng và dạy dỗ con cái, chỉ mình phụ nữ cũng có thể tạo nên 1 gia đình.

Thế nhưng, làm mẹ đơn thân chưa bao giờ là chuyện dễ dàng. Vậy nên, trước khi quyết định làm mẹ đơn thân, phụ nữ cần cân nhắc thật kỹ để không phải ân hận về sau. Muốn sướng hay khổ, cần phải xem bạn đã chuẩn bị đủ 4 yếu tố này hay chưa.

Điều kiện tài chính vững vàng

Điều đầu tiên và vô cùng quan trọng để trở thành mẹ đơn thân đó là bạn phải có 1 công việc ổn định, có thu nhập tốt để đảm bảo chăm sóc được cho con cái 1 mình.

Bình thường, những cặp vợ chồng cả 2 người đều đi làm vẫn chật vật để nuôi 1 đứa con. Huống hồ, bạn chọn cách nuôi con 1 mình, đó là chưa kể bạn còn phải dành thời gian, công sức gấp nhiều lần để chăm con. Nếu không có thời gian cho con, thì tiền thuê người giúp việc cũng ngốn 1 khoản kha khá.

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Thế nhưng, làm mẹ đơn thân chưa bao giờ là chuyện dễ dàng-Ảnh Internet

Tiền sinh hoạt, ăn uống, học hành…và vô số những chi phí khác cho 1 đứa trẻ là những điều mà 1 bà mẹ đơn thân phải tính toán cẩn thận vì họ không thể chia sẻ những khó khăn đó cùng ai.

Chuẩn bị sức khỏe và tâm lý ổn định

Quan niệm của người Việt còn nặng nề về vấn đề không chồng mà có con. Vậy nên, khi quyết tâm làm mẹ đơn thân, bạn phải gồng gánh rất nhiều trách nhiệm, song song với đó là những lời bàn tán của dư luận. Có đôi khi bạn phải có tinh thần thép mới vượt qua được những sóng gió đó.

Trước khi làm mẹ đơn thân, tốt nhất hãy chuẩn bị tinh thần hứng chịu “búa rìu” dư luận ngay từ bây giờ để đến lúc đó bạn không bỏ cuộc giữa chừng.

Khi lên kế hoạch làm mẹ đơn thân, phụ nữ cũng cần chuẩn bị sức khỏe thật tốt vì trong thời kỳ mang thai không có chồng bên cạnh, thậm chí còn phải chịu sự dè bỉu, áp lực nhiều phía sẽ rất nguy hiểm. Vì thế, sự cẩn thận không bao giờ là thừa.

Phụ nữ làm mẹ đơn thân sướng hay khổ còn phải xem 4 điểm này - Ảnh 2
Khi lên kế hoạch làm mẹ đơn thân, phụ nữ cũng cần chuẩn bị sức khỏe thật tốt vì trong thời kỳ mang thai không có chồng bên cạnh - Ảnh: Internet

Quan điểm của gia đình

Có nhiều bà mẹ đơn thân bị gia đình từ mặt, phản đối kịch liệt, 1 mình chống chọi với tất cả. Nhưng may mắn cũng có những người được bố mẹ thấu hiểu và chấp nhận nhưng số đó rất ít ỏi.

Vì thế, trước khi quyết định làm mẹ đơn thân, hãy lên kế hoạch rõ ràng, cụ thể, trình bày rõ quan điểm của mình cho người thân để họ có thể cảm thông, chia sẻ.

Đối mặt với những câu hỏi từ con

Cụ thể đó là câu “Bố con đâu hả mẹ?". Lúc mới sinh thì có thể không sao, nhưng sau khi nhận thức được, trẻ con thường hay hỏi những câu đại loại như vậy.

Phụ nữ làm mẹ đơn thân sướng hay khổ còn phải xem 4 điểm này - Ảnh 3

Trước khi làm single mom, tốt nhất hãy chuẩn bị tinh thần hứng chịu “búa rìu” dư luận ngay từ bây giờ để đến lúc đó bạn không bỏ cuộc giữa chừng - Ảnh Internet

Khi ấy, cách trả lời của người mẹ cũng như cách giáo dục con cái của họ sẽ quyết định họ sướng hay khổ.

Nhiều người nghe con hỏi câu đó là không muốn trả lời, hay chửi mắng con để át đi. Nhưng tuyệt đối không nên làm như vậy, khi đó mẹ phải thật bình tĩnh, không căng thẳng, trả lời khéo léo, ví dụ như: “Khi con lớn lên chút nữa mẹ sẽ kể hết mọi chuyện con nghe” .

Làm mẹ đơn thân không phải là chuyện xấu nhưng nó đòi hỏi ở người phụ nữ rất nhiều điều, rất nhiều bản lĩnh. Vì thế, phụ nữ hãy cân nhắc thật kỹ trước khi đưa ra quyết định.

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