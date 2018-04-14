Phụ nữ vô tâm là cánh cửa cho đàn ông ngoại tình

Phụ nữ yêu 14/04/2018 10:44

Một trong những lý do khiến đàn ông ngoại tình chính là người phụ nữ bên cạnh họ quá vô tâm, quá hời hợt.

Phụ nữ vô tâm quên mất cả bản thân

Nhiều người phụ nữ cho rằng sau khi kết hôn họ chẳng cần phải làm đẹp, chăm sóc bản thân nữa mà việc quan trọng lúc này là chăm chồng, chăm con thật tốt. Với họ, một mái ấm là ưu tiên hàng đầu. Thế nhưng đàn bà có biết rằng việc bản thân bạn xấu đi, già đi, đầu bù tóc rối, người lúc nào cũng mùi dầu mỡ hay mùi gây gây của sữa bỉm sẽ khiến các ông chồng lắc đầu ngao ngán? Lúc này đàn ông chẳng dám đến gần huống chi là yêu đương hay làm mới chuyện chăn gối.

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Nhiều người phụ nữ cho rằng sau khi kết hôn họ chẳng cần phải làm đẹp, chăm sóc bản thân - Ảnh minh họa: Internet

Trong khi đó ở ngoài kia có bao nhiêu cô gái xinh đẹp với thân hình gợi cảm, vóc dáng nuột nà cùng vẻ ngoài quyến rũ sẵn sàng hớp hồn chồng bạn nếu anh ấy không kiên định. Đấy còn chưa kể cuộc sống gia đình khiến đàn ông đôi khi stress, mệt mỏi. Họ dễ có xu hướng tìm đến của lạ bên ngoài để giải tỏa căng thẳng, để được cảm nhận những hương thơm, vị ngọt ngào mà bấy lâu nay đàn bà vô tâm đã không còn mang lại.

Phụ nữ vô tâm đến quên cả chồng

Nhiều người phụ nữ khác lại quá tập trung cho công việc, sự nghiệp mà bỏ bê chồng. Họ nghĩ rằng đàn bà phải độc lập về tài chính thì đàn ông mới yêu, mới trân trọng và khi ấy lời nói của đàn bà mới có giá trị. Điều này hoàn toàn không sai nhưng nếu quá chú tâm vào công việc mà quên mất bổn phận của một người vợ đối với chồng thì lại không đúng chút nào. Chẳng một người chồng nào muốn ở bên người vợ chỉ suốt ngày biết đến công việc mà không hề biết đến chồng muốn gì, chồng cần gì. Không ai muốn lấy một người vợ mà đến thời gian ở bên chồng cũng không có.

Phụ nữ vô tâm là cánh cửa cho đàn ông ngoại tình - Ảnh 2
Nhiều người phụ nữ khác lại quá tập trung cho công việc, sự nghiệp mà bỏ bê chồng - Ảnh minh họa: Internet

Nhiều người phụ nữ lại vô tâm thực sự khi nghĩ rằng đã lấy nhau rồi thì những cảm xúc, những lời nói yêu thương, sự quan tâm đối với chồng là không cần thiết. Lâu dần người chồng sẽ cảm thấy cô đơn, trống trải và nhận ra sự hiện diện của mình không quan trọng với vợ. Thế rồi đàn ông sẽ muốn tìm đến với người đàn bà khác để được nghe những lời mật ngọt, những cử chỉ yêu thương quan tâm.

Đàn ông họ có lòng sĩ diện và cái tôi cao lắm. Nếu người phụ nữ mà giỏi giang hơn họ, kiếm nhiều tiền hơn họ sẽ khiến họ tự ái và muốn tìm đến những người phụ nữ yếu đuối hơn, mong manh hơn. Chỉ khi ở bên những người phụ nữ yếu đuối, kém hơn đàn ông về nhiều mặt thì đàn ông mới cảm thấy họ là trụ cột, là đấng nam nhi thực sự.

Phụ nữ vô tâm là cánh cửa cho đàn ông ngoại tình - Ảnh 3
Nhiều người phụ nữ lại vô tâm thực sự khi nghĩ rằng đã lấy nhau rồi thì những cảm xúc, những lời nói yêu thương, sự quan tâm đối với chồng là không cần thiết - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ quá vô tâm chính là cánh cửa cho đàn ông ngoại tình! Thế nên hãy dành thời gian cho chồng, biết chăm sóc làm đẹp bản thân, tìm cách hàn gắn tình cảm vợ chồng để giúp cho hôn nhân bền vững mãi mãi!

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