Những thời điểm chồng dễ bị sa ngã nhất, vợ nên biết!

Phụ nữ yêu 25/04/2018 14:19

Có những thời điểm đàn ông dễ "ăn vụng" mà phụ nữ nên biết để có cách phòng tránh.

Gặp khó khăn, bất mãn vì công việc không đúng như ý muốn

Thường thì những người đàn ông mới bị mất việc hoặc công việc làm ăn không thuận lợi sẽ có tâm lý chán đời và muốn tìm thú vui, nguồn an ủi. Và đương nhiên họ sẽ bị xiêu lòng nếu tìm được sự đồng cảm từ người phụ nữ khác.

Trong thời điểm nhạy cảm này, bạn nên hết sức bình tĩnh, không được chì chiết chồng bởi chỉ làm mọi chuyện thêm tệ hại hơn. Hãy dành thời gian yên tĩnh để chàng cân bằng lại cuộc sống của mình đồng thời có những hành động, lời nói động viên họ tiến lên.

Những thời điểm chồng dễ bị sa ngã nhất, vợ nên biết! - Ảnh 1
Thường thì những người đàn ông mới bị mất việc hoặc công việc làm ăn không thuận lợi sẽ có tâm lý chán đời và muốn tìm thú vui, nguồn an ủi - Ảnh: Internet

Rượu chè quá chén với bạn bè

Sau mỗi cuộc vui, nhậu nhẹt cùng đám bạn khi chàng có tí hơi men trong người cánh mày râu sẽ rất dễ bị kích động. Khi ấy một vài lời gợi ý, khích tướng từ bạn bè sẽ làm chàng nổi hứng sĩ diện và gật đầu đồng ý với “tăng 2”, “tăng 3”. Để tránh tình trạng này xảy ra, bạn nên ngồi cùng anh ấy để nói rõ tâm trạng, quan điểm của mình về vấn đề này. Cho anh ấy biết rằng bạn lo lắng cho sức khỏe của anh ấy và tình trạng hạnh phúc của gia đình đến nhường nào. Chắc chắn chàng sẽ có giới hạn đúng mực hơn.

Trong thời gian sống xa vợ

Những thời điểm chồng dễ bị sa ngã nhất, vợ nên biết! - Ảnh 2

Sống xa nhau nếu chồng không chung thủy và bản lĩnh sẽ rất dễ sa ngã - Ảnh: Internet

Đành rằng những cặp vợ chồng sống xa nhau khi gặp lại nhau tình cảm sẽ càng mặn nồng hơn. Nhưng đó chỉ là một mặt của vấn đề. Khoảng cách luôn là một trong những trở ngại rất lớn có thể đẩy hôn nhân vào những rắc rối và mối quan hệ “ngoài chồng, ngoài vợ”. Nhất là với đàn ông khi phải kìm nén nhu cầu sinh lý của mình trong thời gian dài sẽ gây ức chế, mất cân bằng. Nếu không đủ bản lĩnh và thủy chung thì việc tìm thú vui mới không có gì là lạ.

Nếu phải sống trong cảnh xa cách, bạn nên thường xuyên liên lạc với chồng hơn bằng nhiều hình thức khác nhau. Cũng nên có những cuộc gặp gỡ bất chợt để tình cảm ngày càng thăng hoa hơn.

Khi vợ đang trong thời kì mang thai

Những thời điểm chồng dễ bị sa ngã nhất, vợ nên biết! - Ảnh 3
Vợ chồng cưới nhau rồi sinh con, trong khoảng thời gian đó các bà vợ thường tập trung nhất vào con mà ít quan tâm tới chồng - Ảnh: Internet

Đây chính là nguyên nhân vì sao mà có rất nhiều những câu chuyện chồng ngoại tình trong thời gian vợ mang thai là vậy. Vợ chồng cưới nhau rồi sinh con, trong khoảng thời gian đó các bà vợ thường tập trung nhất vào con mà ít quan tâm tới chồng. Vì thế, các ông chồng dễ sa ngã vào vòng tay của những người phụ nữ quan tâm mình hơn là vợ.

Giải pháp cho các bà vợ đó là: Bạn nên cân bằng giữa việc quan tâm chồng và con. Ngoài ra để giải quyết nhu cầu sinh lý, bạn nên tham khảo ý kiến của bác sĩ để vừa an toàn cho con lại vừa giúp nâng cao tình cảm vợ chồng.

Ngoài ra, để mình luôn hấp dẫn với chồng, bạn cần dành thời gian chăm sóc bản thân. Đừng biến mình thành một bà vợ sồ sề, luộm thuộm và sống thoáng hơn để chăm chút cho đời sống vợ chồng.

Muốn biết chồng có xem bạn là bảo vật hay không, chỉ cần nhìn vào những điểm này

Muốn biết chồng có xem bạn là bảo vật hay không, chỉ cần nhìn vào những điểm này

Thế thì một người chồng coi vợ như báu vật sẽ hành động thế nào?

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