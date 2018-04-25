Những điều phụ nữ đang ngộ nhận về đàn ông

Cả đàn ông hay phụ nữ đều bị thu hút bởi vẻ bề ngoài đầu tiên. Có một điều chắc chắn rằng anh chàng nào cũng sẽ bị thu hút và lôi cuốn bởi sắc đẹp của một người phụ nữ. Tuy nhiên, các chị em chớ vội tin rằng đàn ông chỉ ham sắc đẹp bởi đây chỉ là yếu tố đứng thứ 3 trong danh sách các ý thích của nam giới. Đứng thứ nhất và thứ hai là tình dục và sự duyên dáng.

Nhiều người phụ nữ tâm sự rằng lý do đàn ông ngoại tình là bởi trong đầu đàn ông toàn nghĩ về tình dục. Nhưng theo một nghiên cứu thực tế cho thấy, chỉ có 54% đàn ông là thường nghĩ về tình dục mỗi ngày, còn lại là phải vài tuần thậm chí là vài tháng.

Trong đó, có khoảng 4% đàn ông thừa nhận rằng họ không nghĩ về tình dục trong vòng 1 tháng qua. Đúng là đàn ông rất coi trọng đời sống tình dục và quan hệ tình dục. Thế nhưng mức độ không đến nỗi quá nhiều như người ta thường nghĩ.

Sự quan tâm chân thành là điều đàn ông hiện đại cần - Ảnh: Internet

Những món ăn ngon sẽ chinh phục hoàn toàn trái tim đàn ông

Bất cứ một người đàn ông nào cũng sẽ đánh giá cao một người phụ nữ biết nấu nướng. Và tất nhiên họ sẽ bị cảm động bởi một người sẵn sàng vì mình mà chuẩn bị những món ăn thật ngon. Tuy nhiên, trong cuộc sống hiện đại thì người đàn ông lại cần sự quan tâm thật lòng hơn là những món ăn. Bất kể là người anh ta yêu nấu món gì cũng được miễn là bằng sự quan tâm thì chắc chắn họ sẽ rung động.

Đàn ông tâm sự với bạn về tình yêu đồng nghĩa với việc họ yêu bạn

Điều này là một sai lầm bởi thực tế thì câu nói anh yêu em có thể chỉ là một câu nói đơn giản thể hiện rằng anh ta có thái độ tốt với bạn mà thôi. Đàn ông rất dễ bị thu hút và hứng thú với những điều mới mẻ cho nên họ có thể tâm sự về tình yêu với rất nhiều người. Thậm chí đàn ông có thể nói về tình yêu một cách chân thành nhưng mỗi ngày với mỗi người phụ nữ mới.

Bạn cần dẹp bỏ những định kiến, những suy nghĩ sai lầm trong mối quan hệ của mình để có định hướng tốt nhất - Ảnh: Internet

Do đó, bạn hãy chú ý cả vào hành vi của người đàn ông chứ không chỉ dựa vào lời nói được. Hành động của người đàn ông đang yêu khó có thể nhầm lẫn được. Ví dụ như: Ánh nhìn anh ta dành cho bạn rất đặc biệt, ở những nơi đông người nhưng vẫn muốn được gần bạn,…

Như vậy, để tránh những tổn thương không đáng có, phụ nữ nên có cái nhìn chân thực và đúng đắn nhất về đàn ông. Bạn cần dẹp bỏ những định kiến, những suy nghĩ sai lầm trong mối quan hệ của mình để có định hướng tốt nhất. Và phụ nữ nên nhớ rằng một mối quan hệ chỉ có thể tốt lên nếu ở đó không ai ảo tưởng gì về đối phương.