Vợ chồng dù có cãi nhau dữ dội đến mấy cũng không được ‘đụng tay đụng chân’ vào những vật cấm kỵ này

Phụ nữ yêu 23/08/2018 10:32

Việc xung đột và mâu thuẫn của vợ chồng là điều không thể tránh khỏi trong đời sống hôn nhân. Nhưng dù có cãi nhau dữ dội đến mấy cũng không được đập phá, đụng tay vào những thứ này kẻo ảnh hưởng xấu đến hạnh phúc gia đình.

Nếu thường xuyên cãi vã, vợ chồng bạn nên thỏa hiệp với nhau những giới hạn trong gia đình. Khi xung đột, tuyệt đối đừng đụng tay đụng chân vào những thứ này trong nhà kẻo tình cảm sớm ngày rạn nứt. Thậm chí còn ảnh hưởng đến vượng khí của gia đình, mang đến nguồn năng lượng tiêu cực.

Vật kỷ niệm gắn liền với cả hai

Vợ chồng dù có cãi nhau dữ dội đến mấy cũng không được ‘đụng tay đụng chân’ vào những vật cấm kỵ này - Ảnh 1
Vợ chồng cãi nhau đừng đụng đến vật kỷ niệm - Ảnh minh họa: Internet

Vật kỷ niệm là thứ quý báu gắn liền với những cột mốc đáng nhớ trong cuộc đời. Có khi đó là món quà đầu tiên khi cả hai hẹn hò. Tuy có thể vật đó không đáng giá nhưng lại mang ý nghĩa về tinh thần. Trong quá trình yêu và kết hôn, chắc chắn vợ chồng bạn sẽ tặng nhau những món quà lớn, nhỏ khác nhau. Có nhiều cặp đôi quen nhau trong thời điểm chẳng có gì, mua được cho nhau món quà cũng là vấn đề nan giải. Khi đó món quà nhỏ lại mang ý nghĩa vô cùng lớn lao. Thế nên khi cãi nhau, đừng mang những thứ thuộc về kỷ niệm ra đập phá và vứt bỏ. Vì khi đó tâm trạng của bạn không được tỉnh táo, đến khi bình tĩnh lại sẽ cảm thấy nuối tiếc. Việc đập vỡ đồ vật đó đồng nghĩa với việc gạt bỏ tình nghĩa bấy lâu nay của cả hai. Suy cho cùng, vợ chồng dù có cãi nhau dữ dội đến mấy cũng đừng đụng tay đụng chân đến vật kỷ niệm.

Vật sắc nhọn

Vợ chồng dù có cãi nhau dữ dội đến mấy cũng không được ‘đụng tay đụng chân’ vào những vật cấm kỵ này - Ảnh 2
Đừng cầm vật sắc nhọn kẻo làm hại đối phương và bản thân - Ảnh minh họa: Internet

Đây là vật cấm kỵ, vợ chồng cãi nhau đừng đụng đến. Vì khi tức giận, bạn khó kiềm chế được sự nóng nảy trong lòng và sẽ gây ra những chuyện không ngờ đến. Có rất nhiều trường hợp, chồng đâm chết vợ, vợ giết chồng chỉ vì xung đột, mâu thuẫn. Thế nên khi cãi nhau, hãy tránh xa những vật nhọn gây sát thương cho đối phương và bản thân. Khi xung đột, có nhiều cô vợ dùng dao hoặc những vật nhọn dọa chết để chồng nhường bước. Điều này có thể gây ra nhiều trường hợp đáng tiếc. Những vật nhọn có thể giết chết hôn nhân của bạn và có thể hủy hoại cả cuộc đời của bạn. Khi cãi nhau, hãy dùng lời nói, đừng thượng cẳng tay hạ cẳng chân hoặc đừng đụng chạm vào bất cứ đồ vật có thể khiến bạn bị thương.

Đồ vật linh tinh trong nhà

Có rất nhiều người khi cãi nhau không thể giữ được bình tĩnh mà đập phá chén, đĩa, ly, tách và một số đồ linh tinh khác. Việc đó khiến họ hả giận, nhưng lại vô tình giết chết một mối quan hệ. Bởi đồ đạc đổ vỡ trong gia đình là điều cấm kỵ, ảnh hưởng đến hạnh phúc hôn nhân. Hành động này không chỉ ảnh hưởng đến tình cảm mà còn hao hụt tài chính gia đình. Bởi khi bạn đập phá thì phải chi tiền để mua lại những thứ mới. Thế nên dù có nóng giận đến mấy cũng đừng dại mà đập đồ đạc trong nhà, hãy dùng cách khác nhẹ nhàng hơn để nói chuyện với nhau. Nếu không thể giải quyết được xung đột, hãy im lặng giữ bình tĩnh đợi đến khi cả hai nguôi giận rồi hãy tiếp tục.

Điện thoại, máy tính

Vợ chồng dù có cãi nhau dữ dội đến mấy cũng không được ‘đụng tay đụng chân’ vào những vật cấm kỵ này - Ảnh 3
Đừng đập điện thoại và những thiết bị cá nhân - Ảnh minh họa: Internet

Điện thoại là vật bất ly thân, đập đi rồi bạn sẽ hối tiếc. Có nhiều trường hợp vợ phát hiện chồng có những biểu hiện bất thường, chẳng hạn hay nhắn tin hoặc lưu giữ ảnh gái đẹp trong điện thoại liền tức giận đập bỏ. Hành động này vốn không giải quyết được gì. Bạn có đập nát hết những vật dụng cá nhân của anh ấy cũng vô tác dụng nếu anh ấy đã có ý muốn ngoại tình.

 

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