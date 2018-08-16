Những nguyên nhân khiến vợ chồng cãi vã không dứt, bất đồng quan điểm thường xuyên

Phụ nữ yêu 16/08/2018 10:37

Dưới đây là những nguyên nhân khiến gia đình đổ vỡ, vợ chồng nên biết để tìm cách khắc phục và thay đổi.

Có câu đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm. Từ xưa đến nay, phụ nữ là người vun vén về mặt tinh thần, còn đàn ông phụ trách phần vật chất cho gia đình. Tuy nhiên trong xã hội ngày nay, rất nhiều phụ nữ giỏi giang, kiếm tiền hơn cả chồng. Họ có thể trở thành trụ cột trong gia đình. Và đó cũng là nguyên nhân khiến cho nhiều cặp vợ chồng xảy ra mâu thuẫn, xung đột không dứt. Bởi đàn ông có lòng tự trọng cao, không muốn ai hơn mình, nhất là vợ. Nếu ngày xưa phụ nữ an phận thủ thường thì ngày nay đôi khi họ lại chen vào chuyện vốn dĩ của đàn ông. Thế là cuộc hôn nhân của họ xảy ra bất đồng. Tuy nhiên đó không phải là lý do duy nhất mà còn rất nhiều nguyên nhân khiến hôn nhân đổ vỡ.

Những nguyên nhân khiến vợ chồng cãi vã không dứt, bất đồng quan điểm thường xuyên - Ảnh 1
Gia đình đổ vỡ vì nhiều nguyên nhân - Ảnh minh họa: Internet

Bất đồng quan điểm trong chuyện tiền bạc

Việc để chồng hay vợ giữ tiền trong gia đình là vấn đề gây ra nhiều tranh cãi nhất. Vợ sợ chồng tiêu pha hoang phí, vì thế họ muốn mình là người quản lý tiền bạc. Hoặc có nhiều vấn đề xảy ra xung quanh chuyện tiền bạc. Chẳng hạn như chồng không biết tiết kiệm, vợ thì lại quá keo kiệt và ngược lại. Có câu tiền là yếu tố quyết định thành bại của một mối quan hệ. Nếu vợ chồng cứ mãi cãi vã về vấn đề tiền bạc sớm muộn gì hôn nhân cũng đổ vỡ. Suy cho cùng đã là vợ chồng hãy cùng nhau thông cảm và thấu hiểu. Đừng vì những chuyện nhỏ nhặt mà đánh mất một mối quan hệ đẹp.

Chuyện chăn gối

Những nguyên nhân khiến vợ chồng cãi vã không dứt, bất đồng quan điểm thường xuyên - Ảnh 2
Vợ chồng không hòa hợp chuyện chăn gối dễ gây bất hòa - Ảnh minh họa: Internet

Yếu tố tình dục trong một mối quan hệ là vô cùng quan trọng. Có những người yêu nhau đậm sâu, nhưng khi về chung một nhà lại không hòa hợp trong chuyện ấy. Đó cũng là nguyên nhân khiến hôn nhân trở nên tẻ nhạt. Đàn ông vốn có nhu cầu cao trong chuyện chăn gối. Nếu vợ không đáp ứng được những nhu cầu đó, họ sẽ tìm cách đi ăn vụng bên ngoài. Có rất nhiều trường hợp vợ chồng ly hôn vì chuyện giường chiếu. Mỗi lần chồng muốn gần gũi, vợ chỉ nhắm mắt chịu đựng, không hưởng ứng. Hoặc chồng ghẻ lạnh không muốn thân mật với vợ. Có nhiều nguyên nhân khiến chồng/vợ không muốn quan hệ, có thể do yếu tố công việc, sức khỏe hoặc bạn đời không đáp ứng đủ. Nếu muốn giữ lửa hôn nhân, vợ chồng phải tìm cách giải quyết vấn đề này.

Không có thời gian dành cho nhau

Xã hội hiện đại, ai cũng có công việc riêng. Mỗi ngày phải làm hơn 8 tiếng đồng hồ, khi về đến nhà thân xác đã rã rời chẳng muốn làm gì nữa. Thời gian vợ chồng gặp nhau mỗi ngày không quá nhiều, chỉ vội ăn bữa cơm rồi việc ai mạnh người đó làm. Đôi khi đó cũng là nguyên nhân khiến cho cuộc hôn nhân trở nên căng thẳng. Vợ không hiểu chồng, chồng không thông cảm cho vợ. Nên nhớ, có bận rộn đến mấy bạn cũng nên dành thời gian vun vén hạnh phúc hôn nhân của mình nếu không muốn tan vỡ.

Hay phê bình, so sánh bạn đời của mình với người khác

Những nguyên nhân khiến vợ chồng cãi vã không dứt, bất đồng quan điểm thường xuyên - Ảnh 3
 So sánh bạn đời của mình là điều rất nguy hiểm - Ảnh minh họa: Internet

Mỗi người đều có ưu và nhược điểm riêng, không phải ai cũng hoàn hảo tuyệt đối. Trong một cuộc hôn nhân, người đàn ông cần thời gian để thấu hiểu và đàn bà cần có thời gian để hoàn thiện bản thân. Bởi vì không ai giỏi giang tuyệt đối, ai cũng cần có thời gian để thay đổi. Chồng chưa tốt, vợ nên góp ý để chồng tiến bộ hơn. Vợ có nhiều tật xấu, chồng cũng nên nói để vợ dần hoàn thiện mình. Vợ chồng vốn là mối quan hệ nương tựa lẫn nhau mà sống. Một người không làm nên hạnh phúc mà cả hai phải cùng nhau vun vén.

Cách biệt tuổi tác

Có nhiều người nghĩ yêu đương thì không cần phân biệt tuổi tác. Tuổi tác chỉ là yếu tố phụ không thể quyết định hạnh phúc. Tuy nhiên bạn nên nhớ, chênh lệch quá nhiều đồng nghĩa với khoảng cách của thế hệ. Khi đó cả hai sẽ xảy ra nhiều bất đồng cãi vã vì không thể hiểu nhau. Vợ quá trẻ muốn vui chơi, còn chồng thì quá già chỉ muốn ở nhà và ngược lại. 

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