Vợ chỉ cần làm điều này chồng sẽ may mắn trăm bề, kiếm tiền nhiều vô kể

Phụ nữ yêu 10/01/2018 14:46

Chưa bao giờ lại đơn giản như thế, vợ chỉ cần làm ngay việc này chồng sẽ may mắn trăm bề, kiếm tiền nhiều vô kể.

Phụ nữ muốn chồng thành công, thăng tiến chỉ cần làm ngay điều này trong ngày đầu năm mới sẽ được toại nguyện ngay.

Vợ chỉ cần làm điều này chồng sẽ may mắn trăm bề, kiếm tiền nhiều vô kể - Ảnh 1

Phụ nữ muốn chồng thăng quan tiến chức, kiếm được nhiều tiền hãy luôn mềm mỏng, tinh tế - Ảnh minh họa: Internet

Theo nhân tướng học, một người phụ nữ sinh ra vốn đã mang tài vận trong người, đây chính là lý do vì sao người xưa xem phụ nữ chính là phong thủy của gia đình. Một phụ nữ có gương mặt đầy đặn, sáng bóng và các đường nét trên khuôn mặt hài hòa chính là nét tướng vượng phu, đàn ông nào lấy được sẽ tấn tài tấn lộc, vận may ập đến liên hồi.

Tuy nhiên, ngoài việc sở hữu nét phúc tướng, phụ nữ còn cần phải học cách cư xử điềm đạm, bình tĩnh và luôn kề vai sát cánh bên chồng. Chỉ khi bạn đủ thấu hiểu, sẻ chia thì vợ chồng mới đồng lòng đồng sức, cùng nhau phấn đấu cho tương lai của gia đình, con cái. Nếu tinh ý bạn sẽ dễ dàng nhận thấy, những gia đình giàu có, chồng có sự nghiệp vững vàng phía sau luôn là người vợ yêu chồng, thương con, vừa là nội tướng vừa giỏi việc xã hội. Vậy nên, vợ chỉ cần mềm mỏng, tâm lý chồng chắc chắc sẽ gặt hái được nhiều thành công.

Vợ chỉ cần làm điều này chồng sẽ may mắn trăm bề, kiếm tiền nhiều vô kể - Ảnh 2
Phụ nữ sinh ra vốn đã mang trong mình phúc phần, tài vận tuy nhiên thái độ sống mới là yếu tố quyết định họ có vượng phu ích tử hay không - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài sự nữ tính, đảm đang dưới đây là những đức tính ở phụ nữ khiến đàn ông khát khao:

Hài hước

Đàn ông có thể thích một phụ nữ hiền lành, kiệm lời và nhu mì nhưng họ sẽ cực thích thú, say mê trước người phụ nữ vui tính. Sự hài hước, duyên dáng của nàng qua những câu chuyện phiếm, những cử chỉ gây cười dư sức khiến đàn ông cảm thấy thoải mái, dễ chịu khi kề bên.

Chưa kể, một người vợ hài hước sẽ truyền cảm hứng về những điều lạc quan, tích cực trong cuộc sống, khiến đàn ông dù đang tuyệt vọng cũng được nhen nhóm hi vọng về những điều tốt đẹp phía trước.

Vợ chỉ cần làm điều này chồng sẽ may mắn trăm bề, kiếm tiền nhiều vô kể - Ảnh 3
Phụ nữ muốn hạnh phúc đừng bao giờ sống bám đàn ông, hãy khiến đàn ông phải kiêng nể mình - Ảnh minh họa: Internet

Tự lập

Không phải tự dưng mà ai cũng khuyên phụ nữ đừng bao giờ dựa dẫm đàn ông, phải tự nuôi sống chính mình, có sự nghiệp, công việc và tiền riêng để có thể làm chủ đời mình. Không chỉ giúp phụ nữ hạnh phúc với cuộc sống của mình, sự tự lập còn giúp phụ nữ có được sự ấn tượng, ngưỡng mộ từ đàn ông.

Phái mạnh dễ dàng bị mẫu phụ nữ cá tính, độc lập hớp hồn, thậm chí mê mệt ngay từ lần đầu gặp gỡ đến cả đời vẫn không nguôi. Vậy nên, muốn chồng mãi yêu thương mình trước tiên phụ nữ hãy tự tạo lập cho mình cuộc sống riêng.

Có lý tưởng sống

Phụ nữ hãy có đam mê, dám theo đuổi và dốc lòng với đam mê của mình. Đừng dễ dàng từ bỏ những tham vọng, đừng ngần ngại cống hiến hết mình cho công việc, cũng đừng sợ mình quá mạnh mẽ. Những phụ nữ có lý tưởng sống, quyết liệt với đời luôn khiến phái mạnh ngẩn ngơ.

Đàn ông dù 'cứng đầu' đến mấy cũng phải quy phục dưới chân người phụ nữ có 5 đặc điểm này

Đàn ông dù 'cứng đầu' đến mấy cũng phải quy phục dưới chân người phụ nữ có 5 đặc điểm này

Đừng nghĩ rằng chỉ cần xinh đẹp là đủ. Phụ nữ phải sở hữu 5 đặc điểm này thì đàn ông mới "không thể không yêu".

Xem thêm
Từ khóa:   phụ nữ vượng phu số vượng phu phụ nữ hấp dẫn mẫu phụ nữ cuốn hút đàn ông phụ nữ cuốn hút

TIN MỚI NHẤT

Điều hòa Sharp Airest được vinh danh trong ‘Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu’ tại Better Choice Award 2026

Điều hòa Sharp Airest được vinh danh trong ‘Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu’ tại Better Choice Award 2026

Đời sống 39 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến thăm vợ cũ của người chồng sau bi kịch hôn nhân đổ vỡ

Sự thật đằng sau chuyến thăm vợ cũ của người chồng sau bi kịch hôn nhân đổ vỡ

Tâm sự 54 phút trước
Từ phát ngôn của Phạm Băng Băng, tranh luận về AI và tương lai nghề diễn nóng trở lại

Từ phát ngôn của Phạm Băng Băng, tranh luận về AI và tương lai nghề diễn nóng trở lại

Sao quốc tế 57 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, ngũ hành tương sinh, cát thần trợ mệnh, 3 con giáp 'hưởng trọn lộc trời', tiền vào như nước, phúc lộc không bao giờ vơi

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, ngũ hành tương sinh, cát thần trợ mệnh, 3 con giáp 'hưởng trọn lộc trời', tiền vào như nước, phúc lộc không bao giờ vơi

Tâm linh - Tử vi 59 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (15/10-16/10/2026), 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (15/10-16/10/2026), 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 15 phút trước
'Đội bóng nữ Kungfu' của Châu Tinh Trì được kỳ vọng đạt doanh thu hơn 240 triệu NDT

'Đội bóng nữ Kungfu' của Châu Tinh Trì được kỳ vọng đạt doanh thu hơn 240 triệu NDT

Sao quốc tế 1 giờ 23 phút trước
Các du khách đã vô cùng kinh hãi khi chứng kiến cảnh một con cá sấu chậm rãi di chuyển trên bãi biển

Các du khách đã vô cùng kinh hãi khi chứng kiến cảnh một con cá sấu chậm rãi di chuyển trên bãi biển

Video 1 giờ 24 phút trước
Từ hot girl mạng đến nữ chính đình đám, Triệu Lộ Tư và Bạch Lộc có gì giống nhau?

Từ hot girl mạng đến nữ chính đình đám, Triệu Lộ Tư và Bạch Lộc có gì giống nhau?

Sao quốc tế 1 giờ 27 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần Tài xông đất, 3 con giáp 'rước được núi vàng', sự nghiệp bay cao, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần Tài xông đất, 3 con giáp 'rước được núi vàng', sự nghiệp bay cao, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 32 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Kể từ ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 41 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này