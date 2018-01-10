Vợ chỉ cần làm điều này chồng sẽ may mắn trăm bề, kiếm tiền nhiều vô kể

Phụ nữ muốn chồng thành công, thăng tiến chỉ cần làm ngay điều này trong ngày đầu năm mới sẽ được toại nguyện ngay.

Tuy nhiên, ngoài việc sở hữu nét phúc tướng, phụ nữ còn cần phải học cách cư xử điềm đạm, bình tĩnh và luôn kề vai sát cánh bên chồng. Chỉ khi bạn đủ thấu hiểu, sẻ chia thì vợ chồng mới đồng lòng đồng sức, cùng nhau phấn đấu cho tương lai của gia đình, con cái. Nếu tinh ý bạn sẽ dễ dàng nhận thấy, những gia đình giàu có, chồng có sự nghiệp vững vàng phía sau luôn là người vợ yêu chồng, thương con, vừa là nội tướng vừa giỏi việc xã hội. Vậy nên, vợ chỉ cần mềm mỏng, tâm lý chồng chắc chắc sẽ gặt hái được nhiều thành công.

Theo nhân tướng học, một người phụ nữ sinh ra vốn đã mang tài vận trong người, đây chính là lý do vì sao người xưa xem phụ nữ chính là phong thủy của gia đình. Một phụ nữ có gương mặt đầy đặn, sáng bóng và các đường nét trên khuôn mặt hài hòa chính là nét tướng vượng phu, đàn ông nào lấy được sẽ tấn tài tấn lộc, vận may ập đến liên hồi.

Phụ nữ sinh ra vốn đã mang trong mình phúc phần, tài vận tuy nhiên thái độ sống mới là yếu tố quyết định họ có vượng phu ích tử hay không - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài sự nữ tính, đảm đang dưới đây là những đức tính ở phụ nữ khiến đàn ông khát khao:

Hài hước

Đàn ông có thể thích một phụ nữ hiền lành, kiệm lời và nhu mì nhưng họ sẽ cực thích thú, say mê trước người phụ nữ vui tính. Sự hài hước, duyên dáng của nàng qua những câu chuyện phiếm, những cử chỉ gây cười dư sức khiến đàn ông cảm thấy thoải mái, dễ chịu khi kề bên.

Chưa kể, một người vợ hài hước sẽ truyền cảm hứng về những điều lạc quan, tích cực trong cuộc sống, khiến đàn ông dù đang tuyệt vọng cũng được nhen nhóm hi vọng về những điều tốt đẹp phía trước.

Phụ nữ muốn hạnh phúc đừng bao giờ sống bám đàn ông, hãy khiến đàn ông phải kiêng nể mình - Ảnh minh họa: Internet

Tự lập

Không phải tự dưng mà ai cũng khuyên phụ nữ đừng bao giờ dựa dẫm đàn ông, phải tự nuôi sống chính mình, có sự nghiệp, công việc và tiền riêng để có thể làm chủ đời mình. Không chỉ giúp phụ nữ hạnh phúc với cuộc sống của mình, sự tự lập còn giúp phụ nữ có được sự ấn tượng, ngưỡng mộ từ đàn ông.

Phái mạnh dễ dàng bị mẫu phụ nữ cá tính, độc lập hớp hồn, thậm chí mê mệt ngay từ lần đầu gặp gỡ đến cả đời vẫn không nguôi. Vậy nên, muốn chồng mãi yêu thương mình trước tiên phụ nữ hãy tự tạo lập cho mình cuộc sống riêng.

Có lý tưởng sống

Phụ nữ hãy có đam mê, dám theo đuổi và dốc lòng với đam mê của mình. Đừng dễ dàng từ bỏ những tham vọng, đừng ngần ngại cống hiến hết mình cho công việc, cũng đừng sợ mình quá mạnh mẽ. Những phụ nữ có lý tưởng sống, quyết liệt với đời luôn khiến phái mạnh ngẩn ngơ.