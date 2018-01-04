Hóa ra đây chính là mẫu phụ nữ khiến đàn ông mê mẩn cả đời, chị em đọc xong đừng sốc

Phụ nữ yêu 04/01/2018 13:05

Chẳng cần cổ áo khoét sâu, váy ngắn khoe chân dài phụ nữ chỉ cần làm được điều này đã dư sức khiến đàn ông mê mẩn đến phát thèm.

Trong khi phụ nữ vẫn luôn ‘vu oan’ rằng đàn ông chỉ ham thích chinh phục và bị cuốn hút bởi mẫu phụ nữ có vẻ ngoài xinh đẹp thì thực tế lại hoàn toàn trái ngược. Với đàn ông, vẻ ngoài chỉ có thể khiến họ chú ý đến đối phương, cốt cách, phẩm chất nơi người phụ nữ mới đủ sức níu chân họ.

Sau đây là những mẫu phụ nữ cuốn hút đàn ông nhất, chị em đọc đến đâu sẽ gật gù đến đấy:

Hóa ra đây chính là mẫu phụ nữ khiến đàn ông mê mẩn cả đời, chị em đọc xong đừng sốc - Ảnh 1
Đàn ông thích phụ nữ xinh đẹp nhưng chỉ say mê phụ nữ khôn ngoan - Ảnh minh họa: Internet

Ứng xử khéo léo

Một người phụ nữ không cần quá thông minh, xinh đẹp nhưng tuyệt đối phải biết cách đối nhân xử thế, ứng xử khéo léo với những người xung quanh. Chẳng cần điều gì cao siêu, nàng chỉ cần cư xử lễ độ với người ngoài, quan tâm chăm sóc người thân, nhẹ nhàng khi tranh cãi đã dư sức đốn ngã trái tim tưởng chừng khô cằn của đàn ông.

Chưa kể, một người phụ nữ biết cách ứng xử sẽ không đẩy đàn ông vào tình thế khó xử, đặc biệt là ở chốn đông người. Có được mẫu phụ nữ biết giữ thể diện, lòng tự tôn cho đối phương chính là khát khao mọi đàn ông đều muốn nhưng chẳng bao giờ nói ra.

Duyên dáng

Người xưa có câu ‘học ăn, học nói, học gói mang về’ ngoài đề cập đến chuyện đối nhân xử thế giữa người với người còn nhắc đến những bài học về sự duyên dáng của người phụ nữ. Nét duyên dáng chẳng cần thể hiện ở váy áo điệu đà, chỉ cần ăn uống thanh tao, nói chuyện nhỏ nhẹ và giao tiếp lịch thiệp thì đàn ông sẽ chết mê chết mệt ngay lập tức.

Hóa ra đây chính là mẫu phụ nữ khiến đàn ông mê mẩn cả đời, chị em đọc xong đừng sốc - Ảnh 2
Phụ nữ thông minh biết cách giữ chồng, phụ nữ khôn khéo không cần giữ chồng vẫn tự nguyện ngoan - Ảnh minh họa: Internet

Khôn khéo

Nếu phụ nữ thông minh giỏi giang 1 thì phụ nữ khôn khéo lại giỏi giang 10. Bởi lẽ, nàng đã khôn lại còn khéo, đã đủ thông minh để đàn ông kiêng nể, tự hào lại còn khéo léo để ai cũng yêu thương quý mến vô điều kiện. Có mẫu phụ nữ khôn khéo kề bên, đàn ông sẽ được sẻ chia những khó khăn, vất vả và cả những khốn khó trong đời. Đây chính là người vợ tương lai lý tưởng, có thể cùng chồng gầy dựng cơ ngơi, vun đắp gia đình hạnh phúc.

Ngây thơ

Nếu những phụ nữ không có nhiều vốn sống, ít va chạm với cuộc đời thường tự ti về điểm yếu của mình thì trong mắt đàn ông đây chính là điểm mạnh của bạn. Khi hẹn hò với cô nàng ngây thơ đàn ông như thấy mình người lớn, trưởng thành và chính chắn hơn rất nhiều.

Họ thích thú khi hướng dẫn cho đối phương những điều mới mẻ, chia sẻ kinh nghiệm sống và đưa nàng đến những trải nghiệm mới. Bên nàng ngây thơ, đàn ông như cây tùng cây bách đáng tin tưởng để tựa nương.

 

Hóa ra đây chính là mẫu phụ nữ khiến đàn ông mê mẩn cả đời, chị em đọc xong đừng sốc - Ảnh 3
Là phụ nữ, muốn có được tình yêu từ người khác hãy tự yêu lấy mình. Đừng than vãn về chính mình, hãy học cách hài lòng với những gì mình đang có trong tâm thế thoải mái, vui vẻ nhất - Ảnh minh họa: Internet

Tự tin

Tin tôi đi, đàn ông chúa ghét việc nghe người yêu hay vợ than vãn về cân nặng, những nốt mụn li ti trên mặt hay quần áo,…. Với họ, chỉ cần người phụ nữ của mình vui tươi, hạnh phúc là đủ. Bạn chẳng cần xinh đẹp, cũng chẳng cần quần áo hợp mốt, chỉ cần bạn luôn tự tin vào chính mình, lạc quan và yêu đời dã dư sức khiến đàn ông ngã gục.

Giống mẹ chàng

Dù không thừa nhận, nhưng với đàn ông mẹ chính là người phụ nữ quan trọng nhất đời họ. Mẹ là người đàn ông sẵn sàng yêu thương vô điều kiện, chăm sóc họ từng miếng ăn giấc ngủ, nuôi dạy họ nên người. Vậy nên, hình ảnh người mẹ đã khắc sâu trong đầu đàn ông, khiến đàn ông luôn mong muốn người yêu hay vợ mình sẽ giống mẹ mình ở những đức tính tốt đẹp.

Những mẫu phụ nữ sinh ra đã mang mệnh khổ, cả đời phải chịu vất vả, bất hạnh

Những mẫu phụ nữ sinh ra đã mang mệnh khổ, cả đời phải chịu vất vả, bất hạnh

Nếu có những dấu hiệu sau chắc chắn bạn sinh ra đã mang ‘mệnh khổ’, thông minh, giỏi giang đến mấy cũng không có được hạnh phúc, sung sướng.

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