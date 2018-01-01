Không phải giàu có, đây mới là mẫu đàn ông phụ nữ sẽ dùng mọi giá để lấy làm chồng

Thay vì lấy một người chồng vì danh lợi, tiền của một người phụ nữ khôn ngoan sẽ chọn cho mình một người đàn ông tốt.

Khi hỏi rằng mẫu đàn ông lý tưởng để lấy làm chồng cần có những tiêu chuẩn nào, phụ nữ đưa ra rất nhiều đáp án như: giàu có, tài giỏi, thông minh, galant, hài hước… Tuy nhiên, nếu bạn đưa ra câu hỏi này với phụ nữ khôn ngoan họ chỉ có một đáp án duy nhất: Một người chồng tốt phải là một người đàn ông tốt. Phụ nữ đừng bao giờ xem hôn nhân là canh bạc, nếu không bạn sẽ chẳng bao giờ đủ khôn ngoan để chọn cho mình một người chồng tốt - Ảnh minh họa: Internet Phụ nữ khôn ngoan không bao giờ xem hôn nhân là canh bạc số phận, càng không đổ lỗi cho duyên phận đưa đẩy mình kết hôn với một người đàn ông. Phụ nữ khôn ngoan tự chọn chồng cho mình, tự đưa ra lựa chọn mà không cần ai tư vấn hay thúc giục bỏi họ hiểu rõ rằng người đàn ông đi cùng mình đến cuối đời phải là một người tốt.

Lấy một người chồng giàu có phụ nữ sẽ sung sướng an nhàn, lấy một người chồng tài giỏi gia đình sẽ có cơ hội đổi đời, một người chồng thông minh sẽ khéo léo cư xử với gia đình nội ngoại, nuôi dạy con thành tài, … Thế nhưng, chỉ một người chồng tốt mới có thể cho người phụ nữ cảm giác bình yên, tin yêu và tự tin khi kề cận. Một người đàn ông tốt sẽ đủ tinh tế để nhận ra lúc người phụ nữ của mình yếu mềm, mệt mỏi để chìa đôi vai ra đúng lúc - Ảnh minh họa: Internet Nghe người khác góp ý, chọn chồng theo ý cha mẹ là sai lầm ngớ ngẩn mà phụ nữ không được phép phạm phải nếu muốn sống hạnh phúc. Hôn nhân giống như đôi giày, người ngoài nhìn vào có thể bình phẩm rằng họ thích hay không nhưng chỉ người đi đôi giày mới biết đâu là đôi giày vừa vặn, thoải mái và phù hợp nhất với mình.

Một người đàn ông tốt sẽ là một người chồng tốt, một người có thể bao bọc chở che cho bạn đời khi chông chênh chao đảo. Một người sẵn sàng là bờ vai để vợ tựa nương khi khốn khó, quan tâm khi vợ mỏi mệt, yêu thương trân trọng hôn nhân và phấn đấu hết mình để gia đình hạnh phúc, sung túc chính là một người chồng mẫu mực mà mọi phụ nữ nên dùng trăm phương nghìn kế để lấy làm chồng. Một người đàn ông yêu trẻ em sẽ đủ dịu dàng, tinh tế và điềm đạm để làm một người bố tốt, người chồng lý tưởng - Ảnh minh họa: Internet Phụ nữ dù thông minh hay khờ dại cũng nên nhớ, hôn nhân hay công việc đều có thể thay đổi, nhưng đổi việc bạn có thể dễ dàng tìm kiếm một công việc tốt hơn, hôn nhân lại cần sự bền vững. Đừng bao giờ dại khờ dùng cả thanh xuân để mạo hiểm với một người đàn ông không tốt, hãy chậm rãi chọn cho mình người chồng có thể gắn bó bên nhau cả đời hạnh phúc, an yên. Muốn có một cuộc hôn nhân hạnh phúc, ngoài việc chọn một người chồng như ý phụ nữ cũng cần tinh ý để giữ gìn hạnh phúc. Nói không với ngoại tình và tự làm chủ đời mình chính là bí quyết giúp phụ nữ mãi ấm êm bên chồng con.

Biến yêu thương thành khinh thường là cách trả thù đàn ông ngoại tình khôn ngoan nhất Đàn ông ngoại tình, đàn bà hãy biến yêu thương thành khinh thường, hãy khiến đàn ông hiểu rằng họ xứng đáng bị ‘đá phăng’ ra khỏi đời bạn.

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