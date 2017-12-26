Phụ nữ 'có chết' cũng không được lấy kiểu đàn ông này làm chồng, nếu không sẽ khổ cả đời

Phụ nữ yêu 26/12/2017 17:16

Chị em chớ dại lấy kiểu đàn ông này làm chồng, nếu không đời bạn sẽ mãi bất hạnh gian truân.

Khi yêu bạn có thể đánh mất cả lý trí và tùy ý cho trái tim dẫn dắt mình, thế nhưng nếu không đủ tỉnh táo mà để tình yêu dẫn dắt mình đi mù quáng bạn sẽ tự tước đi cơ hội được hạnh phúc của mình. Vậy nên, phụ nữ muốn yêu ai thì yêu, tuy nhiên đừng bao giờ dại dột yêu những kiểu đàn ông sau kẻo cả đời khốn khổ.

Phụ nữ 'có chết' cũng không được lấy kiểu đàn ông này làm chồng, nếu không sẽ khổ cả đời - Ảnh 1
Phụ nữ 'có chết' cũng không được lấy đàn ông cổ hũ, thích kiểm soát làm chồng - Ảnh minh họa: Internet

1.Thích kiểm soát

Đàn ông có quyền ghen tuông và biết một ngày của người yêu mình diễn ra như thế nào, tuy nhiên họ không có quyền tra khảo hay hỏi cung bạn đã đi đâu, với ai, làm những gì. Những đàn ông ưa kiểm soát cuộc sống của người khác là dấu hiệu của người gia trưởng, cuồng ghen chỉ làm khổ phụ nữ. Nếu người yêu của bạn có biểu hiện trên, hãy tránh xa càng sớm càng tốt, đừng dây dưa kẻo thiệt thân.

2.Thượng cẳng tay, hạ cẳng chân

Đừng tin vào những lời biện minh như: “anh xin lỗi, anh không giữ được bình tĩnh nên mới đánh em”, “anh sai rồi, sẽ không có lần sau đi”, “em tha thứ cho anh nha, anh không cố ý làm như vậy”,… Một người đàn ông sẵn sàng dùng nắm đấm với người phụ nữ mình thương yêu lần đầu, chắc chắn sẽ có lần thứ hai. Đừng tin lời những kẻ vũ phu, cọc cằn và thô lỗ hứa hẹn bởi họ sẽ quên sạch  những gì mình hứa ngay sau đó.

Phụ nữ 'có chết' cũng không được lấy kiểu đàn ông này làm chồng, nếu không sẽ khổ cả đời - Ảnh 2
Bạn có quyền sống hết mình vì tình yêu, nhưng đừng bao giờ để đàn ông nhân danh tình yêu lợi dụng mình - Ảnh minh họa: Internet

3. Lợi dụng tiền bạc

Phụ nữ có thể chia sẻ với đàn ông chi phí hẹn hò, có thể sẵn lòng giúp đỡ người yêu khi anh ấy gặp khó khăn tài chính. Tuy nhiên, nếu người yêu của bạn thường xuyên vay tiền, vay nhưng không trả lại thì bạn nên tỉnh táo nhận ra anh ta đang tiếp cận bạn vì túi tiền chứ không phải vì anh ta yêu bạn.

4. Tự ti về chính mình

Con người ai cũng có mặc cảm về những khiếm khuyết của chính mình, thế nhưng thái độ tích cực hay tiêu cực trước điểm yếu của mình chính là yếu tố quyết định thái độ sống. Một người đàn ông nhận biết rõ thiếu sót của bản thân, nỗ lực không ngừng để hoàn thiện là người rất đáng trân trọng. Đàn ông ‘giấu dốt’, nổi cáu và khó chịu khi được bạn gái góp ý là người không biết cầu tiến. Yêu đương hay lấy họ làm chồng là sai lầm mọi chị em cần tránh.

Phụ nữ 'có chết' cũng không được lấy kiểu đàn ông này làm chồng, nếu không sẽ khổ cả đời - Ảnh 3
Đàn ông vô trách nhiệm sẽ chẳng bao giờ đủ bản lĩnh để lèo lái gia đình, xây dựng mái ấm - Ảnh minh họa: Internet

5. Không có trách nhiệm

Trong gia đình, đàn ông phải là cây tùng cây bách để vợ tựa nương, phải là trụ cột gia đình để vợ con có được sự bình yên, tin tưởng. Nếu anh ấy là người ‘đầu đội trời, chân đạp đất’, dám nghĩ dám làm, sẵn sàng nhìn thẳng vào sai lầm của chính mình, chịu trách nhiệm về những gì mình làm thì đây chính là mẫu đàn ông bạn không nên vuột mất. Ngược lại,  nếu chàng luôn đổ lỗi cho người khác, luôn né tránh sai lầm bạn đừng nên tiếp tục mối quan hệ. Một người đàn ông không thể tự chịu trách nhiệm đời mình thì sẽ chẳng bao giờ đủ sức chăm sóc gia đình, vợ con.

Phụ nữ yêu ai thì yêu, tuyệt nhiên không được yêu những mẫu đàn ông trên kẻo hối hận không kịp. Đừng ngại kết thúc để bắt đầu, đừng sợ phí hoài thanh xuân bởi càng dây dưa với người không xứng đáng bạn càng mất thời gian vô ích.

Dù có kiếm được tiền tỷ thì đàn ông kiểu này cũng không đáng để chị em phụ nữ lấy làm chồng

Dù có kiếm được tiền tỷ thì đàn ông kiểu này cũng không đáng để chị em phụ nữ lấy làm chồng

Đàn bà không sợ lấy chồng nghèo, chỉ sợ lấy phải người đàn ông sở hữu những thói xấu không thể thay đổi sau cả đời sẽ sống trong khổ đau.

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