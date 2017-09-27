Dù có kiếm được tiền tỷ thì đàn ông kiểu này cũng không đáng để chị em phụ nữ lấy làm chồng

Tâm sự gia đình 27/09/2017 13:54

Đàn bà không sợ lấy chồng nghèo, chỉ sợ lấy phải người đàn ông sở hữu những thói xấu không thể thay đổi sau cả đời sẽ sống trong khổ đau.

Này các ông chồng, các anh đừng ỷ mình đi làm kiếm tiền nuôi sống gia đình thì có thể ‘lên mặt’ với vợ, nếu không sớm muộn gì các anh cũng bị biến thành chồng cũ của chị em.

Dù có kiếm được tiền tỷ thì đàn ông kiểu này cũng không đáng để chị em phụ nữ lấy làm chồng - Ảnh 1
Một người chồng vô tâm sẽ khiến đàn bà mãi sống trong cô độc - Ảnh: Internet

Bỏ bê việc chăm sóc cho gia đình

Đây là người chồng khiến vợ mình phải chịu ấm ức đủ bề, với họ đàn ông chỉ cần kiếm tiền là đủ còn những việc chăm sóc gia đình là của đàn bà. Họ phó mặc mọi việc nhà và nuôi dạy con cái cho người phụ nữ thậm chí ngay cả khi bạn ốm đau cũng khó lòng có được một ly nước cam từ chồng.

Cưới phải mẫu đàn ông chỉ biết lo cho bản thân mình, không tôn trọng phụ nữ thì chẳng đàn bà nao có thể có được cuộc sống hôn nhân hạnh phúc.

Nói bậy, chửi thề với vợ con

Trong một gia đình, người đàn ông chính là trụ cột, là nơi để vợ tựa nương để con cái làm gương mà khôn lớn. Vậy nên, nếu lấy phải một người chồng tình tình cộc cằn, mỗi khi nổi giận lại nói bậy chửi thể mà không hề để tâm đến tâm trạng của vợ thì thật đáng thương.

Hãy thử nghĩ xem, ngay cả người vợ đầu ấp tay gối họ còn không tôn trọng thì chồng bạn có thể tử tế với ai. Chưa kể, con cái rất dễ hư hỏng nếu bố của chúng không phải là người tử tế.

Dù có kiếm được tiền tỷ thì đàn ông kiểu này cũng không đáng để chị em phụ nữ lấy làm chồng - Ảnh 2
Đàn ông cần nhất là bản lĩnh, nếu ngay đến bản lĩnh cũng không có thì đừng bao giờ nghĩ đến chuyện cưới vợ - Ảnh: Internet

Hay than vãn, không có ý chí

Phụ nữ dù mạnh mẽ đến đâu cũng mong tìm được một bờ vai vững chãi để tựa nương khi yếu mềm. Thế nhưng nếu cưới phải một người đàn ông ưa than thân trách phận, không có ý chí phấn đấu cho tương lai thì quả đáng buồn.

Việc chung sống với một người chồng như trên là sự cố gắng chịu đựng của người phụ nữ, càng chịu đựng và cố gắng chấp nhận ta càng mệt mỏi, chán chương. Vậy nên, nếu không thay đổi được điều này ở chồng, chị em hãy tự giải thoát mình khỏi cuộc sống hôn nhân ngột ngạt hiện tại.

Không biết khoan dung là gì

Đàn bà chúng ta đôi khi giận hờn vô cớ, ghen tuông vô lối,  ẩm ương khó chiều đến đáng ghét. Thế nhưng, một người đàn ông yêu vợ  là để bao dung, chấp nhận và thấy những ẩm ương kia trở nên đáng yêu đến lạ. Một người đàn ông tốt sẽ sẵn sàng nhận sai dù họ đúng, sắn sàng ‘xuống nước’ để xoa dịu giận hờn của vợ. Trái tim yêu khoan dung sẽ đủ rộng lượng để bỏ qua mọi tiểu tiết để yêu và  trân trọng người bạn đời.

 

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