Đàn ông rất mong lấy được những mẫu phụ nữ sau làm vợ, tuy nhiên những người vợ dưới đây sẽ mãi chịu khổ cực vì họ luôn sống vì người khác. Họ quên mất rằng, nếu không yêu lấy chính mình thì chẳng ai có thể thay mình yêu thương bản thân cả. Việc dốc hết lòng dạ, công sức và hi sinh vì người khác chỉ làm đời người phụ nữ thêm bất hạnh.

Thậm chí, rất nhiều người thừa biết chồng ngoại tình, gian díu với phụ nữ khác nhưng lại nhắm mắt cho qua chỉ vì sự đánh đổ tất cả những gì đang có.

Vì thấu hiểu, dễ dàng nắm bắt tâm lý và suy nghĩ của người khác nên những phụ nữ thấu hiểu lòng người lại đánh mất cảm xúc của chính mình. Họ sợ làm người khác tổn thương, hụt hẫng hay chông chênh mà quên mất rằng chính mình cũng bị như thế. Mẫu phụ nữ hiểu chuyện thường cố tỏ ra bình thản, thế nhưng thực tế họ thừa biết mình đang bị người khác lợi dụng.

2. Chấp nhận hi sinh

Phụ nữ vốn yếu mềm, sống tình cảm và luôn suy nghĩ cho người mình thương yêu. Chưa kể, văn hóa của người Việt lại đề cao đức tính hi sinh của người phụ nữ, vô tình khiến bao thế hệ mặc định rằng đã là phụ nữ là phải hi sinh cuộc sống của mình vì gia đình, đấy là điều đúng đắn.

Chính định kiến xã hội ấy đã khiến biết bao người phụ nữ phải khốn khó, khổ cực và bị người chồng khinh rẻ trong chính gia đình họ. Dẫu biết bản thân đang thiệt thòi, tổn thương nhưng họ lại không dám tự giải thoát cho chính mình.

Đàn bà đừng bao giờ cho phép đàn ông biết mình yếu đuối, nếu không họ sẽ dùng tử huyệt ấy mà làm bạn tan nát cõi lòng - Ảnh minh họa: Internet

3. Dễ mềm lòng

Phụ nữ nếu mạnh mẽ, cứng rắn sẽ khiến đàn ông vừa nể phục vừa không dám ‘qua mặt’. Thế nhưng, một người phụ nữ dễ mềm lòng lại không có được ‘cái uy’ đó. Họ dễ bị đàn ông dùng lời ngon ngọt vỗ về mà đánh mất chính kiến, thậm chí dễ bị sai khiến.

Trong tình yêu, đặc biệt là hôn nhân một người phụ nữ không có chính kiến sẽ không bao giờ có được sự tôn trọng, nể phục từ bạn đời. Và chắc chắn, họ sẽ không bao giờ có được hạnh phúc.

4. Quá giỏi giang

Nếu bạn là một phụ nữ độc lập, tự chủ, thông minh và kiếm được nhiều tiền thì đừng vội mừng. Trong cuộc sống hôn nhân đàn ông luôn là trụ cột, là người chèo chống gia đình. Vậy nên, một người vợ quá tài giỏi, thông minh sẽ khiến người chồng cảm thấy tự ti, thậm chí nhụt chí.

Vậy nên, dù giỏi giang đến đâu phụ nữ cũng phải khéo léo nhún nhường và cư xử với chồng để anh ấy hiểu rằng dù bạn có thể tự làm tất cả mọi thứ nhưng anh ấy mới là người làm tốt nhất, quan trọng nhất trong cuộc đời bạn.