Một người đàn ông ít nói, hiếm khi chủ động bắt chuyện với ai trong những dịp gặp gỡ, tụ tập chứng tỏ anh ấy có khả năng là người chồng chung thủy sau này. Chàng ít nói không phải vì khinh thường người khác, không chủ động bắt chuyện không phải vì ngại ngùng mà đơn giản là vì anh ấy không muốn mình nổi bật giữa đám đông.

Một người đàn ông khi bước chân vào cuộc sống hôn nhân có thể ít khi thể hiện tình yêu với vợ, ham vui với bạn bè, lười làm việc nhà nhưng tuyệt đối không được ngoại tình. Nếu nhận thấy không còn rung động bởi vợ, tình yêu nồng cháy thuở nào đã nguội lạnh đàn ông hãy chủ động ly hôn để cho cả hai cơ hội được hạnh phúc thêm lần nữa. Việc phản bội vợ, lên giường với đàn bà khác sẽ gây nên tổn thương không bao giờ nguôi ngoai cho người phụ nữ.

Mẫu đàn ông này tuy ít khi đôi co, tranh đoạt điều gì với ai nhưng luôn tinh tế để cư xử tử tế, quan tâm và yêu thường đúng mực. Với họ, người ngoài mãi mãi là người ngoài, chỉ có gia đình, vợ con mới là tất cả những gì họ trân quý. Một khi đã đem lòng yêu ai họ sẽ yêu hết lòng hết dạ, sẵn sàng làm tất cả để bảo vệ hạnh phúc của mình. Vậy nên, đàn bà khác dù dùng trăm phương nghìn kế cũng không thể dụ dỗ được đàn ông có nét tính cách này lên giường khi họ đã có vợ con.

Anh ấy chẳng cần phải gồng mình tỏ ra chỉ có mỗi bạn, cũng chẳng cần bám lấy nhau như sam mỗi lần xuất hiện trước người khác. Chỉ cần chàng chủ động cắt đứt liên lạc với những ‘vệ tinh’ khác, giữ khoảng cách với người khác giới kể cả khi không có bạn kề bên. Đặc biệt, khi thấy bạn trò chuyện với người khác giới chàng sẽ ghen rất đáng yêu theo kiểu kéo bạn lại gần mình và tham gia vào cuộc trò chuyện ấy thay vì lồng lộn dắt tay bạn đến nơi khác.

Chàng hiểu rằng, muốn mang lại hạnh phúc cho người phụ nữ của mình ngoài sự quan tâm, chăm sóc đàn ông còn phải biết trân trọng những gì mình đang có và có trách nhiệm với mỗi hành động của mình.

Phụ nữ muốn lấy chồng không khó, chọn được người chồng chung thủy cả đời mới khó - Ảnh minh họa: Internet

Sống đứng đắn, đơn giản

Đàn ông chung thủy thường sống rất đơn giản, đứng đắn. Họ không có những mối quan hệ mập mờ phải giấu giếm, luôn công khai người phụ nữ mình yêu với mọi người, luôn tự hào về tình yêu của cả hai và không cố làm màu để nhận lấy sự ngưỡng mộ từ người khác.

Cuộc sống của họ ra sao, bạn bè của họ như thế nào họ sẽ không ngần ngại cho bạn biết. Phụ nữ hãy nhớ, một người đàn ông yêu thương bạn thật lòng sẽ luôn khéo léo dẫn bạn bước vào đời họ, nhẹ nhàng, yên ả như tự nhiên vẫn thế.

Muốn có cho mình một người đàn ông chân thành, một người chồng tử tế phụ nữ cũng hãy dành chính sự tử tế ấy để đối xử với đối phương. Khi cả hai đủ tôn trọng, trân quý nhau thì sự chung thủy sẽ bền vững lâu mãi theo thời gian.