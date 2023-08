Tôn vinh và gửi trao ngàn vạn yêu thương qua những lời chúc 8/3 Quốc tế Phụ nữ tinh tế và hay nhất!

- Nhân ngày 8/3, con chúc mẹ hạnh phúc và vui vẻ không chỉ ngày hôm nay mà những ngày hôm sau. Happy Women's Day.

- Chúc mừng mẹ yêu quý của con! Mẹ ơi, con yêu mẹ nhiều lắm. Có những lúc con đã làm mẹ phải bận lòng về con phải không mẹ. Mẹ hãy luôn mạnh khỏe và ở bên con, giúp con vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống, mẹ nhé!

- Dù ở nơi xa, không về với mẹ được vào ngày đặc biệt 8/3 nhưng trong tim con lúc nào cũng có mẹ, mong những điều tốt lành với mẹ. Con yêu mẹ. Happy Women's Day.

- Hôm nay là ngày của mẹ. Con chúc mẹ luôn khỏe mạnh, hạnh phúc và vui vẻ. Con yêu của mẹ.

- Nếu một mai con mất đi tất cả; Cuộc đời này con chỉ cần Mẹ thôi; Vật chất mất đi con còn tìm lại được; Mất Mẹ rồi con biết tìm nơi đâu.

Ngày 8/3 đến rồi, con chúc mẹ luôn mạnh khỏe và hạnh phúc để ở bên chúng con!



- Mẹ thân yêu, con chỉ muốn mẹ biết rằng, con thật may mắn khi được ban phước một người mẹ tuyệt vời như mẹ. Ngày phụ nữ hạnh phúc mẹ yêu nhé.



- Mẹ yêu, mẹ đã mang tất cả mọi thứ vào cuộc sống của con giúp con có những bước tiến mới. Chúc mẹ ngày phụ nữ vui vẻ, hạnh phúc.

- Con cảm ơn mẹ đã sinh ra con và nuôi dưỡng con cho đến ngày trưởng thành. Cám ơn mẹ về những tháng ngày nhọc nhằn đã làm lưng mẹ còng xuống, đôi mắt mẹ thâm quầng vì những đêm không ngủ, về những nỗi buồn lo mà mẹ đã từng âm thầm chịu đựng suốt những năm tháng qua… Con chúc mẹ của con luôn luôn mạnh khỏe và vui vẻ, con yêu mẹ nhiều!

- Ngày của mẹ mà con không thể ở gần để trực tiếp tặng hoa, quà cho mẹ hay đơn giản là dọn dẹp giúp mẹ căn nhà nhỏ thân yêu. Con xin lỗi mẹ! Con rất nhớ mẹ, mẹ là nguồn sống của con. Mẹ luôn theo sát những bước đi của con. Cảm ơn mẹ và chúc mẹ luôn khoẻ mạnh.

- Con luôn mong mẹ vui vẻ, hạnh phúc không chỉ riêng trong ngày 8/3 mà tất cả 365 ngày của năm mẹ đều trọn niềm vui như thế. Để con luôn được nhìn thấy nụ cười, ánh mắt, cho con cảm nhận tình yêu thương của mẹ suốt đời. Bởi nụ cười của mẹ mới cho con hạnh phúc trọn vẹn khi sống trên đời này.

- Chúc mừng mẹ yêu quý của con! Mẹ ơi, con yêu mẹ nhiều lắm. Có những lúc con đã làm mẹ phải bận lòng về con phải không mẹ. Nhưng con luôn yêu mẹ, yêu mẹ rất nhiều. Mẹ hãy luôn mạnh khỏe và ở bên con, giúp con vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống, mẹ nhé!

- Mùng 8 tháng 3 sắp đến rồi mà con vẫn chưa có gì để tặng cho mẹ cả. Mẹ là người quan trọng nhất trong cuộc đời của con. Mẹ là người đã che chở cho con, những lúc con buồn, mẹ luôn an ủi cho con... Nhưng con chưa bao giờ tặng một món quà gì cho mẹ. Có lẽ con vẫn chưa ý thức được mẹ quan trọng như thế nào đối với con.

- Một mình mẹ tôi nuôi tôi khôn lớn trưởng thành. Mẹ tôi đã phải chịu đựng biết bao gian khó nhưng mẹ không hề lùi bước, không bị khuất phục. Tất cả những gì mẹ đã làm cũng chỉ vì tôi. Bây giờ tôi đã trở thành một sinh viên đại học rồi, đó là niềm tự hào của mẹ tôi.

Tôi muốn gửi mọi điều tốt đẹp nhất đến mẹ tôi ở quê. Mong mẹ giữ gìn sức khỏe và mong mẹ không bao giờ phải buồn vì con hay là bất cứ chuyện gì. Con sẽ đem đến cho mẹ vạn niềm vui. Con biết mẹ nhớ con nhiều và điều đó sẽ thôi thúc con trong con đường đi phía trước. Con yêu mẹ nhiều.

Ảnh minh họa: Internet

2. Lời chúc mừng 8/3 cho người yêu, cho vợ

Dưới đây là những lời chúc 8/3 dành cho vợ mà cánh mày râu nào cũng nên tham khảo trong ngày Quốc Tế Phụ Nữ tới đây.



- Em cứ ngồi ngắm hoa. Em cứ ca cứ hát. Anh sẽ lo rửa bát. Anh sẽ lo quét nhà. Anh sẽ lo giặt là. Em uống gì anh pha. Chợ gần hay chợ xa. Anh lần ra được hết. Món em ưa anh biết. Em cứ chờ mà xem. Em đánh phấn xoa kem. Anh nhặt rau vo gạo. Em ung dung đọc báo. Anh tay nấu tay xào. Anh tự làm không sao. Đừng lo gì em nhé. Tà áo em tuột chỉ. Đưa anh khâu lại giùm. Nho anh mua cả chùm. Buồn mồm em cứ nếm. Bạn gái em mà đến. Cứ vô tư chuyện trò. Anh tắm cho thằng cu. Rồi anh ru nó ngủ. Màn hình bao cầu thủ. Nghe em hét “vào rồi”. Hết một ngày em ơi. 24h thôi nhé. (8/3).

- Anh biết mình không giàu để đảm bảo một cuộc sống đầy đủ cho em. Anh biết, mình không ga lăng để em tự hào về anh. Anh biết, mình không đẹp trai để em hãnh diện với mọi người. Nhưng anh lại có một tình yêu chân thành dành cho em với tất cả tấm lòng. Chúc em ngày 8/3 nhiều niềm vui!

- Nhân dịp ngày 8/3, anh chúc em thành công trong sự nghiệp, nhưng với anh sức khỏe của em là quan trọng nhất để anh luôn có em bên cạnh. Từ trái tim, anh gửi cho em tình yêu thương chân thành nhất. Em là tài sản vô giá của cuộc đời anh và với các con. Em hãy luôn tươi cười nhé! Yêu em nhiều.



- Chúc vợ một ngày 8/3 thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Những lúc ở bên em là những lúc anh cảm thấy tràn đầy hạnh phúc, ngọt ngào. Vợ chồng mình sẽ cùng nhau vun đắp mái ấm gia đình vợ nhé.

- Mỗi người đều có hạnh phúc của riêng mình. Đối với anh, hạnh phúc lớn nhất là có em. Anh mong rằng mỗi ngày đều có em bên cạnh, trọn kiếp này và cả kiếp sau nữa. Happy Women’s Day! Chúc em có ngày 8/3 thật hạnh phúc.



- Hãy hạnh phúc vợ của anh, được yêu và được yêu. Chúc em công việc đi kèm với thành công và mang trên đôi cánh của những giấc mơ.

- Chúc vợ yêu ngày Quốc Tế phụ nữ vui vẻ, hạnh phúc, công việc suôn sẻ, thành công. Chúng ta cùng vun đắp để gia đình ta luôn yêu thương, hòa thuận với nhau nhé. I love you.



- Từ nơi xa xôi này anh chỉ muốn được về bên em, về với yêu dấu, về với thương yêu và hạnh phúc. Anh mong làm sao:

Để sáng mai ra được thấy nụ cười em,

Thấy buồn đau tan dần trong ánh mắt

Thấy bóng hình em giữa cuộc đời muôn mặt

Dẫu cay đắng bao lần… tay vẫn trong tay.

Anh ước gì một ngày có 25h để anh có một giờ không nhớ đến em.

- Ngày mùng 8/3 - Ngày Quốc tế Phụ nữ, em hãy tận hưởng ngày đặc biệt này một cách trọn vẹn và ý nghĩa nhé. Anh luôn yêu em và là chỗ dựa vững chắc cho em và con. Happy Women's Day!

- Nhân ngày 8/3, chồng chúc vợ có có một ngày nghỉ ngơi, chơi bời và đặc biệt chồng chúc vợ luôn xinh đẹp, trẻ trung.

- Ngày 8/3 sắp đến, anh chúc em luôn mạnh khỏe, công tác tốt và mãi là người vợ tốt của anh và người mẹ hiền của các con. Tình yêu anh dành cho em sẽ không bao giờ nhạt phai mà luôn đỏ thắm như hoa hồng và ngọt ngào như hương vị của sô cô la kia. Anh yêu bà xã của anh rất nhiều!

- Vợ ơi anh muốn nói rằng anh yêu vợ, yêu con và yêu gia đình này lắm. Chồng luôn muốn những điều tốt nhất cho em và các con.

- Vợ ơi đối với chồng em là tất cả. Chồng sẽ cố gắng để vợ được hạnh phúc, sẽ không để vợ phải khổ đâu, chồng yêu vợ nhiều. Ngày 8-3 thật hạnh phúc nhé vợ yêu!

- Vợ yêu ơi, ngày quốc tế phụ nữ 8-3 chồng không ở gần vợ được, chồng xin lỗi vợ, dù chồng ở xa nhưng lúc nào vợ cũng là người mà chồng yêu nhất. Vợ là người đẹp nhất, tuyệt vời nhất đối với chồng, không ai thay thế được vợ trong trái tim chồng.



- Châu Âu ngủ, Châu Á cũng đang ngủ, Châu Mỹ đang tối dần, chỉ có đôi mắt đẹp nhất trên thế giới này đang đọc tin nhắn của anh. Happy 8-3!

- Anh chỉ muốn nói em luôn là sự hiện diện vô cùng đặc biệt! Cả khi bên nhau hay khi xa cách, trái tim anh luôn nhớ về em!.



- Ngày xửa ngày xưa Đức Chúa Trời mang một túi quà to bay đi tặng cho phụ nữ trên mặt đất. Ngài tặng cho phụ nữ châu Phi: đam mê; phụ nữ Pháp: vẻ quyến rũ; phụ nữ Đức: đảm đang; phụ nữ Nhật: chiều chồng; phụ nữ Ấn Độ: chăm chỉ; phụ nữ Mỹ: giỏi kinh doanh.

Còn khi bay qua bầu trời Việt Nam, mải mê ngắm nhìn non xanh nước biếc, Ngài đã để rơi cả túi quà to này xuống đất Việt Nam. Bởi thế mà có rất nhiều người nhặt được. Trong số những người may mắn đó có em.

Ảnh minh họa: Internet

- Đến ngày mồng tám tháng ba

Thì tôi lại ước em là… đàn ông.

Ước em đôi má phai hồng

Đôi môi phai thắm, lại không… điệu đà

Ước em… duyên bớt mặn mà

Đừng đằm thắm quá, người ta yêu thầm!

Ước em, bỗng cũng… “hâm hâm”

Tự nhiên quên mất… cầm nhầm tay tôi!

- Nếu giọt nước là những nụ hôn, anh sẽ trao em biển cả. Nếu lá là những ôm ấp vuốt ve, anh sẽ tặng em cả rừng cây. Nếu đêm dài là tình yêu, anh muốn gửi em cả trời sao lấp lánh. Nhưng trái tim anh không thể dành tặng em được vì nơi đó đã thuộc về em rồi. Chúc em một ngày 8/3 hạnh phúc!

- Anh muốn nói với em rằng anh luôn tôn trọng em, bởi vì anh thấy em cần được như thế. Hãy tin anh và gọi cho anh nếu cần giúp đỡ, anh sẽ cố nếu có thể, vì được làm gì giúp em anh thấy hạnh phúc. Biết em chưa có người yêu nhưng anh không mong em sẽ yêu anh vì cái gì đến nó sẽ tự đến và nó cũng sẽ tự đi, đó là quy luật tất yếu. Nhân ngày 8/3, anh chúc em luôn mạnh khỏe và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống.

- Chúc mừng 8/3 người tôi yêu. Chúc mừng người tôi yêu ngày 8/3. Chúc em luôn thành đạt, học giỏi và xinh xắn nữa chứ! Anh luôn nhớ và yêu em nhiều. Lúc nào trái tim anh cũng nhớ về em, và chỉ yêu mình em mà thôi.



- Vợ yêu! Em chính là tải sản vô giá mà anh đang sở hữu. Anh sẽ luôn trân trọng và yêu thương người phụ nữ đáng yêu đang bên cạnh anh. Nhân ngày 8/3, anh muốn gửi tới em những lời chúc tốt đẹp nhất và hãy luôn ở bên anh em nhé.



- Gửi vợ yêu! Có được em là may mắn lớn nhất trong cuộc đời anh. Anh mong muốn vợ chồng mình sẽ luôn sống hạnh phúc và vui vẻ bên nhau. Hôm nay là một ngày thật đặc biệt để anh có thể nói: Anh yêu em thật nhiều.

- Cuộc sống là nghệ thuật, phụ nữ chính là một kiệt tác. Em chính là hiện thân của vẻ đẹp, lòng tốt, niềm tự hào, sự hi sinh, dịu dàng cùng phẩm giá. Chúc mừng ngày Phụ nữ, vợ yêu của tôi.

- Bà xã à! Cảm ơn em đã đồng hành cùng anh trong suốt thời gian qua. Lại một ngày lễ 8/3 nữa trôi qua chúng ta bên cạnh nhau. Anh chúc em sẽ luôn nở nụ cười trên môi, xinh đẹp và thật hạnh phúc em nhé. Hai chúng ta sẽ cùng nhau đi đến cuối chặng đường còn lại nhé em yêu!

- Mọi cảm giác và mọi khoảnh khắc hạnh phúc sẽ không được thực sự trọn vẹn nếu như thiếu vợ trong đó, chỉ có vợ mới góp phần làm cho cuộc sống tươi đẹp hơn. Chúc vợ yêu ngày 8/3 và 364 ngày còn lại trong năm hạnh phúc.

- Nở như hoa hồng, mùi như hoa cà,

Tỏa sáng như những vì sao và mặt trời!

Vợ yêu, chúc em luôn hạnh phúc

Và đừng bao giờ đánh mất nụ cười của em!

Ảnh minh họa: Internet

3. Lời chúc 8/3 cho các chị em gái, nữ đồng nghiệp

Riêng với hội chị em gái hay những đồng nghiệp nữ, bạn có thể gửi tặng họ những lời chúc ngọt ngào, vui tươi dưới đây nhân ngày Quốc Tế Phụ Nữ nhé.

- Chúc các chị em có một ngày 8/3 vui vẻ, hạnh phúc, chúc các em gái em nhan sắc “quyết liệt” thăng hoa, tiền tài ào ào thăng tiến và tình yêu “tưng bừng” bùng nổ. Chúc mừng ngày 8/3. Tung hoa!



- Chúc bạn nhận được nhiều quà, nhiều hoa, nhiều lời khen, lời chúc của phái nam trong ngày hôm nay. Chúc bạn gặp nhiều may mắn hơn, hạnh phúc hơn, nhiều niềm vui, nhiều điều tuyệt diệu hơn trong cuộc sống.

- Ngày 8-3 chúc một nửa thế giới luôn thành công trong cuộc sống! Chúc bạn luôn duyên dáng và xinh đẹp trong mắt một nửa thế giới còn lại.

- Cô bạn của tôi, hôm này là ngày 8/3 đó, biết không hả. Hãy vui lên bạn nhé. Mình sẽ luôn ở bên bạn.

- Mọi cảm giác và mọi khoảnh khắc hạnh phúc sẽ không được thực sự trọn vẹn nếu như thiếu bạn trong đó, chỉ có bạn mới góp phần làm cho cuộc sống tươi đẹp hơn. Chúc bạn có ngày 8/3 và 364 ngày còn lại trong năm hạnh phúc.

- Sẵn sàng lắng nghe, kiên nhẫn để hiểu, dùng trái tim để quan tâm và yêu thương. Đó là vẻ đẹp của quý cô. Happy Women's Day!.

- Nhân ngày 8/3, chúc chị/em có chồng sẽ được chồng yêu thương, chị/em chưa có chồng sẽ tìm được người yêu quan tâm, chiều chuộng và yêu thương hết mực

- Gửi chị yêu quý của em: Chúc chị có một ngày 8-3 vui vẻ và hạnh phúc. Bước sang tuổi mới học giỏi và gặp nhiều may mắn nhé! Mừng ngày 8-3!

- Ngày 8/3 chúc chị và em gái vui vẻ, có một ngày thật ấm áp và hạnh phúc.

- Nhân dịp mùng 8/3 em chúc chị mạnh khỏe, xinh gái và tìm được nửa kia của mình. Em yêu chị nhiều.



- Chúc mọi phụ nữ quan trọng trong đời tôi ngày 8/3 và 364 ngày còn lại trong năm hạnh phúc.

- Nhân ngày mùng 8/3 Anh trai chúc em gái của anh sức khỏe như VOI, luôn luôn học giỏi, ngày càng xinh đẹp rạng rỡ. Hãy cố gắng học em nhé, anh thương em đó nhất em ah. Anh trai yêu quý của em cầu chúc mọi điều tốt lành sẽ đến với mẹ và em.

- Ngày 8/3 đến rồi, chúc chị em luôn xinh đẹp và vui tươi không chỉ riêng gì ngày Quốc tế Phụ nữ.

Ảnh minh họa: Internet



4. Lời chúc 8/3 dành tặng người yêu cũ

Với người yêu cũ, nếu vẫn coi nhau như bạn bè, bạn hoàn toàn có thể gửi những lời chúc mừng dưới đây cho họ.

- Hôm nay, ngày đặc biệt nữa lại đến, anh nhớ ngày này năm trước anh và em vẫn còn đi bên nhau, tay nắm tay bước trên con đường hạnh phúc. Dù không còn là người yêu của em, nhưng anh vẫn luôn cầu mong cho em được vui vẻ, hạnh phúc và tràn ngập yêu thương. Happy Women's Day.

- Dù chúng ta mỗi người một ngả nhưng vào ngày 8/3, nỗi nhớ em lại da diết hơn. Chúc em ngày 8/3 vui vẻ, hạnh phúc và tìm được bến đỗ yêu thương em như anh đã từng yêu em.

- Dù chúng ta không đến được bên nhau như những cặp đôi khác nhưng anh vẫn luôn muốn cảm ơn em khi em đã giúp anh biết thế nào là yêu. Chúc em ngày 8/3 vui vẻ.

Ảnh minh họa: Internet

5. Lời chúc mừng Quốc Tế Phụ Nữ bằng tiếng Anh hay nhất

Ngoài những câu chúc bằng tiếng Việt thường thấy, các bạn cũng có thể chúc 8/3 bằng tiếng Anh người vợ, người mẹ, bạn bè, đồng nghiệp xung quanh mình. Đó cũng là một món quà vô cùng thú vị và ý nghĩa.

- Just wanted to thank you from bottom of my heart for all things you do! Happy Womens Day!

(Anh muốn cảm ơn em từ tận đáy lòng vì tất cả những điều em đã làm cho anh. Chúc em ngày 8/3 hạnh phúc!)



- For all the times you’ve brought a smile and made my days seem brighter. For sharing ups and downs with me and making my burdens lighter. For doing the caring things that make a special friend. Your friendship is a joy. I wish it never ends! Happy Women’s Day!

(Bạn luôn mang đến nụ cười và làm bừng sáng cuộc sống của tớ. Bạn chia sẻ với tớ mọi niềm vui, nỗi buồn và giúp tớ cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Bạn quan tâm, chăm sóc tớ như một người bạn đặc biệt. Được làm bạn với bạn là một điều vô cùng hạnh phúc. Hãy để tình bạn của chúng ta kéo dài mãi nhé. Chúc bạn ngày 8/3 vui vẻ!)

- A wonderful person and a great friend. It’s a blessing to have both of them in you! A very Happy Women’s Day to you!

(Bạn là người bạn vô cùng thú vị và tuyệt vời. Thật vinh hạnh cho tôi khi có người bạn như bạn. Chúc mừng ngày của bạn nhé!)

- Through the years, I have shared so much with you, both bitter and sweet. You have been such a comfort to me, helping me in every way, and all I wanna say today is: I treasure you close to my heart.

(Nhiều năm qua đi cùng với những đắng cay, ngọt bùi mà chúng ta từng trải qua, em vẫn luôn dịu dàng, hỗ trợ anh bằng mọi cách, và tất cả những điều anh muốn nói ngày hôm nay đó là: Anh trân trọng em từ tận đáy lòng.)

- No matter from which angle. I look at you . You appear to be an angel and Women’s Day is the perfect to say: I am so lucky to have you in my life.

(Bất cứ khi nào trong mắt anh, em cũng như một thiên thần và ngày Quốc tế phụ nữ là dịp hoàn hảo để anh có thể nói rằng: Anh thật vô cùng may mắn khi có em trong cuộc đời!)

- No matter from which angle. I look at you. You appear to be an angel and Women’s Day is the perfect to say: I am so lucky to have you in my life.

(Lời chúc: Bất cứ khi nào anh nhìn cũng là lúc em trông hư một thiên thần và ngày Quốc tế phụ nữ là dịp hoàn hảo để anh có thể nói rằng: Anh đúng là kẻ may mắn mới có em được em trong đời).

- A beautiful woman, a great friend and a wonderful mother. You are all this to me and much more… I feel so lucky and proud to have a mom like you.

(Người mẹ xinh đẹp, người bạn tuyệt vời. Mẹ là tất cả đối với con và hơn thế nữa. Con thật may mắn và tự hào khi được là con của mẹ.)

- We may not be able to see each other or listen to each other often. But thoughts of you fill my heart with fond memories of the times we have spent together. Thinking of you!

(Chúng ta có thể không thường xuyên gặp nhau hoặc lắng nghe nhau thường xuyên. Nhưng những suy nghĩ về em đều lấp đầy trái tim anh với những kỷ niệm hạnh phúc mà chúng ta đã từng có. Giờ đây anh đang nghĩ đến em! )