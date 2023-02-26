12 câu nói thể hiện đẳng cấp của đàn bà khôn ngoan, đàn bà dại thì làm ngược lại

2. Có rất nhiều thứ trong cuộc đời này không cần bạn để tâm đến, hãy biết nhắm mắt làm ngơ để tịnh tâm, không sân si, khẩu nghiệp.

1. Miệng mỉm cười may mắn tự nhiên đến. Thay vì chọn nước mắt, hãy chọn nụ cười thật tươi để đối mặt với mọi biến cố của cuộc đời. Chỉ cần lạc quan vui sống, tâm sẽ yên.

4. Thế sự vô thường, nhân sinh không thể dò. Hôm nay bạn có thể khỏe mạnh, vui cười nhưng ngày mai có thể đổ bệnh hay gặp nhiều chuyện không vui. Muốn sống vui khỏe mỗi ngày, hãy quan tâm đến bản thân nhiều hơn.

3. Đừng oán người rời đi, cũng đừng mong cầu quá nhiều từ người mới đến. Người đến và đi trong cuộc đời bạn đều là duyên phận, hãy biết chấp nhận mọi điều tự nhiên xảy ra, đừng than vãn hay trách móc.



Phụ nữ muốn hạnh phúc đừng sống vì người khác - Ảnh minh họa: Internet

5. Lòng người không thể đoán được, đừng mong làm hài lòng hết mọi người xung quanh. Người phụ nữ khí chất chỉ làm những điều mình thích, miễn là không thẹn với lòng.

6. Niềm tin giống như một tờ giấy, một khi đã vò nát rồi khó lòng mà giữ nguyên trạng thái ban đầu. Người đàn bà khôn ngoan không đắm chìm trong mộng tưởng mà luôn sống thực tế để không đau lòng.

7. Người phụ nữ quyến rũ, quý phái nhất là khi làm công việc mình thích, mua món đồ mình yêu và có thể lo cho cha mẹ một cuộc sống đủ đầy.

8. Người phụ nữ khôn ngoan tự chủ không sợ thiếu đàn ông, chỉ sợ không đủ sức để kiếm tiền. Không sợ thiếu người cùng ăn cùng ngủ, chỉ sợ chẳng còn tiền để tiêu.

9. Đàn ông tệ bạc như chiếc áo cũ, không thích nữa thì vứt đi hoặc xếp vào tủ. Đừng mặc vào người để rồi làm giảm giá trị của bản thân.

10. Hạnh phúc của phụ nữ không thể để đàn ông quyết định mà tùy vào chính bản thân bạn. Bạn phải tìm được cách sống bình yên, vui vẻ.



Đàn ông tốt sẽ không làm bạn buồn, đàn ông xấu không đáng để bạn nhọc lòng - Ảnh minh họa: Internet

11. Đàn ông có cũng được, không có cũng chẳng sao, nhưng không có tiền thì thật sự rất mệt mỏi.

12. Hôn nhân giống như một chiếc áo khoác, mặc vào sẽ ấm nhưng cởi ra cũng chẳng thể chết được. Vì vậy đừng quá xem trọng việc phải dựa dẫm vào người đàn ông nào đó.