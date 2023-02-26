Vạch trần sự thật ‘vợ dại – vợ khôn’ trong suy nghĩ của đàn ông, phụ nữ khôn nên biết để không vướng vào chữ dại khiến chồng xem thường

2. Vợ dại chê bai chồng thẳng thừng, nhưng lại không biết rằng bôi nhọ chồng cũng là bôi nhọ chính danh dự của mình. Vợ khôn luôn dành những lời hay ý đẹp cho chồng, vì họ biết "xấu chàng hổ thiếp".

1. Vợ dại chỉ chăm chăm đào bới khuyết điểm của chồng để chê bai, thậm chí còn so sánh chồng với đàn ông khác. Vợ khôn luôn tìm kiếm những điểm mạnh của chồng để khen ngợi, tiếp thêm năng lượng cho chồng bằng những lời động viên tốt đẹp.

4. Vợ dại chỉ quan tâm đến nhà mình, còn nhà chồng ra sao thì ra, không thèm để tâm đến. Vợ khôn biết cách dung hòa hai bên. Người phụ nữ khôn khéo luôn biết lấy lòng cha mẹ chồng, đồng thời phụng dưỡng cha mẹ mình.

3. Vợ dại tranh cãi bất chấp với chồng dù ở đâu, trong hoàn cảnh nào. Người vợ khôn ngoan luôn giữ thể diện, danh dự cho chồng trước đám đông. Chồng sai, họ sẽ nhẹ nhàng khuyên bảo. Chồng đúng, họ sẽ khen ngợi hết lời.

5. Vợ dại cằn nhằn những chuyện không hay trong quá khứ, luôn oán than “tại sao không như thế này, thế kia...”. Vợ khôn biết bỏ qua những chuyện không hay để cùng chồng hướng đến những điều tốt đẹp trong tương lai.

6. Vợ dại đay nghiến, nắm chặt những lỗi lầm của chồng không chịu buông tha. Hoặc đã tha thứ nhưng vẫn kể lể và đề cao sự cao thượng của mình. Vợ khôn nếu đã tha thứ rồi sẽ không nhắc lại, không dùng những điều đó để gây áp lực với chồng.

7. Vợ dại mở miệng nói “đừng đến gần em, anh đi đi”. Vợ khôn sẽ nói “hy vọng anh và em có thể ở bên nhau mãi mãi”.

8. Vợ dại xem chồng là cái máy kiếm tiền, làm bao nhiêu cũng phải đưa hết cho vợ. Vợ khôn xem việc kiếm tiền là của chung, không tỵ nạnh ai.



Vợ khôn luôn biết khen chồng đúng lúc - Ảnh minh họa: Internet

9. Vợ dại luôn tâng bốc bản thân lên tận mây xanh. Vợ khôn luôn tôn trọng và xem trọng giá trị của chồng.

10. Vợ dại chỉ biết làm việc nhà, không biết trang điểm, chăm sóc bản thân. Vợ khôn ngoài việc nhà còn biết kiếm tiền và chăm sóc chính mình.

11. Vợ dại luôn tạo áp lực về tiền bạc, con cái với chồng. Vợ khôn luôn tạo cho chồng nguồn năng lượng tích cực để làm việc.

12. Vợ dại luôn ghen tuông, kiểm soát chồng 24/24. Vợ khôn mặc kệ chồng đi đâu, với ai, miễn sao anh ấy không phản bội.

13. Vợ dại sẽ nói “ăn nhậu cho nhiều vào, bệnh tật không ai lo”. Vợ khôn nói “anh nhậu ít thôi, bụng bia bự lắm rồi kìa”.

14. Vợ dại chỉ biết chăm chút cho chồng con. Vợ khôn ngoài chọn lựa cho chồng con những bộ quần áo đẹp, bản thân cũng phải thật xinh đẹp khi đi bên chồng.