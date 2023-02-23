Khi biết chồng ngoại tình, các bà vợ thường khóc lóc hoặc kéo nhau đi đánh ghen. Tuy nhiên đó là những cách khiến bạn tổn thương chất chồng. Thế nên hãy thử dùng những cách này để kéo chồng về ngay lập tức mà không cần tốn một giọt nước mắt nào.

Có lẽ bạn sẽ khá e dè khi mới nghe câu này. Bởi đàn bà ngoại tình sẽ đánh mất danh dự, thậm chí còn mất luôn mái ấm của mình. Tuy nhiên bạn không cần phải hẹn hò, cặp kè với người khác mà chỉ cần xinh đẹp hơn.

Chỉ cần xinh đẹp hơn, chồng ắt sẽ phải lo giữ vợ - Ảnh minh họa: Internet

Khi xinh đẹp hơn, bạn sẽ trở thành trung tâm chú ý. Khi đó có rất nhiều đàn ông vây quanh muốn trò chuyện và làm quen với bạn. Thấy được cảnh tượng này, chồng bạn chắc chắn sẽ cảm thấy ghen tuông và thế nào cũng quay về giữ vợ.

Đàn ông vốn có tính chiếm hữu khá cao. Khi cảm nhận được thứ gì đó của mình mất đi, họ sẽ vội vàng tìm cách níu giữ. Thế nên vợ hãy khôn ngoan dùng chiêu này để chồng ghen ngược, thay vì cứ mãi đi đánh ghen giành chồng.

Làm phong phú cuộc sống của mình

Nếu biết chồng ngoại tình, bạn hãy tìm niềm hạnh phúc bên con cái hoặc những mối quan hệ khác. Hoặc nếu ngày xưa bạn không có thói quen tán gẫu, cà phê với bạn bè, thì bây giờ hãy làm điều đó.



Phụ nữ hãy làm mới cuộc sống của mình, đừng khóc lóc van xin tình yêu của người khác - Ảnh minh họa: Internet

Cuộc đời đàn bà không cần cứ quanh quẩn bên một người đàn ông. Không cần phải cứ sống vì chồng. Bạn cũng có cuộc sống riêng của mình, hãy sống đúng với những gì mình muốn và suy nghĩ.

Cuộc sống này có rất nhiều điều thú vị, hãy bước ra ngoài và khám phá, đừng mãi ru rú trong nhà bên căn bếp đầy dầu mỡ. Khi thấy vợ có cuộc sống thoải mái như vậy, đàn ông sẽ cảm thấy bị tổn thương vì vợ không muốn níu kéo mình. Sau đó họ sẽ tìm cách để quay về.

Gợi cảm và quyến rũ hơn khi ở trên giường

Nếu đã có sẵn một cô vợ đẹp, quyến rũ trên giường thì đàn ông sẽ không tốn sức, tốn tiền đi tìm những mối quan hệ khác. Thế nên phụ nữ hãy tự trang bị cho mình những kiến thức về chuyện chăn gối.



Phụ nữ hãy tự trang bị cho mình những tuyệt chiêu khi ở trên giường để chồng say mê - Ảnh minh họa: Internet

Nắm giữ được trái tim của đàn ông khi ở trên giường là cách giữ chồng khôn ngoan nhất. Phụ nữ nên nhớ chẳng có ai xấu, chỉ có những người không biết điểm tốt của mình để thể hiện mà thôi.

Thế nên hãy nâng niu, chiều chuộng bản thân một chút để xinh đẹp và quyến rũ hơn mỗi ngày. Khi đó, bạn nhất định sẽ chiếm được trái tim lạc lối của người đàn ông ngay lập tức mà không cần phải tốn giọt nước mắt nào.