3 KỸ NGHỆ khiến đàn ông khi đã rơi vào LƯỚI TÌNH của NGƯỜI THỨ BA sẽ chẳng thể thoát ra được

Đây chính là kỹ nghệ giúp người thứ ba giữ chân đàn ông cả đời, khiến nhân tình mê mệt mình đến già, nửa bước không rời.

Luôn dịu dàng, ngọt ngào Nếu về nhà, đàn ông thường phải đối diện với khuôn mặt nhăn nhó, khó chịu và mệt mỏi của vợ khi cô ấy phải nấu nướng, dọn dẹp, chăm con. Những lời than phiền, quát tháo, thậm chí đay nghiến của vợ khiến đàn ông phát ngán. Họ chán nản đến mức cảm thấy ám ảnh, sợ hãi và chỉ muốn đi đâu đó sau giờ tan tầm thay vì nhanh chóng trở về với vợ con.

Ngược lại, người thứ ba lại luôn dịu dàng, vui vẻ và rất ngọt ngào. Họ biết cách dùng ánh mắt hấp háy, đôi môi hững hờ và cả những lời âu yếm để lấy lòng đối phương. Vậy nên, mỗi khi bên nhau, chỉ cần được nghe nhân tình trò chuyện đã khiến đàn ông ngoại tình hân hoan yêu đời, hạnh phúc dâng trào.

Sự hòa hợp gối chăn chính là một trong những nguyên do khiến đàn ông lăng nhăng khó lòng dứt tình với kẻ thứ ba - Ảnh minh họa: Internet "Hư hỏng" khi yêu Tình dục là mấu chốt rất quan trọng, góp phần quyết định sự hạnh phúc của một cuộc hôn nhân. Rất nhiều người chồng thừa nhận rằng, họ ra ngoài lăng nhăng là vì “thèm của lạ”. Bởi trong tất cả những cuộc yêu họ luôn là người phải chủ động, luôn khơi mào và tự làm mọi thứ. Càng ngày, họ càng chán vợ, càng thấy chuyện ái ân nhạt nhẽo.

Trong khi đấy, người tình lại chẳng ngần ngại thể hiện ham muốn tình dục mạnh mẽ. Tiểu tam cuồng nhiệt, nuông chiều và sáng tạo trên giường nên đàn ông say đứ đừ. Bởi lẽ, dù có đòi hỏi hay gợi ý thì vợ cũng chẳng bao giờ chịu đáp ứng những yêu cầu “hư hỏng” mà chồng muốn. Sự hòa hợp gối chăn chính là một trong những nguyên do khiến đàn ông lăng nhăng khó lòng rút chân khỏi mối quan hệ ngoài vợ ngoài chồng.

Nếu vợ không quan tâm, chẳng thèm hỏi han và vô tâm với bạn đời thì đàn ông sẽ tìm đến người khác để được an ủi - Ảnh minh họa: Internet Biết cách lắng nghe Dẫu biết rằng hôn nhân đè lên vai người phụ nữ quá nhiều trách nhiệm, gánh nặng. Dẫu biết rằng sau giờ tan làm lại phải lúi cúi bếp núc, chăm con khiến quỹ thời gian của phụ nữ không còn nhiều. Nhưng các cặp vợ chồng đừng tiếc dành cho nhau 10 phút mỗi đêm để tâm sự, chia sẻ những vui buồn sau một ngày dài. Nếu vợ không quan tâm, chẳng thèm hỏi han và vô tâm với bạn đời thì đàn ông sẽ tìm đến người khác để được an ủi, động viên. Đáng buồn thay, người thứ ba sẽ xuất hiện đúng lúc này. Họ giúp đàn ông tìm thấy bình yên, khiến con tim gã chồng tệ bạc rung động trước người phụ nữ hiểu chuyện và tâm lý ấy. Chẳng cần bí quyết giữ chồng cao siêu, phụ nữ chỉ cần làm được 3 điều mà kẻ thứ ba rất giỏi trên thì đã dư sức khiến chồng si mê không rời, bám vợ như sam.

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