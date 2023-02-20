Nếu muốn có một tình yêu đẹp, một cuộc hôn nhân hạnh phúc phụ nữ chớ dại dính dáng đến kiểu đàn ông này kẻo khổ đau một đời

Phụ nữ yêu 20/02/2023 11:41

Yêu hay cưới người đàn ông sĩ diện, chị em sẽ phải dối lòng để đóng kịch cùng chồng, bao biện cho những lời dối trá của anh ấy.

1. Ghen tuông mù quáng

Chị em thường rỉ tai nhau câu nói “có yêu mới ghen” để khẳng định rằng đối phương ghen tuông vì yêu mình, vì sợ mất mình. Điều ấy không sai, nhưng nếu anh ấy ghen tuông đến mức mù quáng thì chị em cần xem lại.

Bởi lẽ, cuồng ghen chính là biểu hiện của việc đối phương không hề tin tưởng bạn. Anh ta ra sức kiểm soát, tỏ thái độ hằn học nhằm tạo áp lực tâm lý, khiến bạn phải tự nhốt mình trong nhà để làm an lòng họ. Một cuộc đời cam chịu, bị kiềm kẹp liệu có đáng để bạn phải đánh đổi.

Nếu muốn có một tình yêu đẹp, một cuộc hôn nhân hạnh phúc phụ nữ chớ dại dính dáng đến kiểu đàn ông này kẻo khổ đau một đời - Ảnh 1
Yêu hay cưới người đàn ông sĩ diện, chị em sẽ phải dối lòng để đóng kịch cùng chồng, bao biện cho những lời dối trá của anh ấy - Ảnh minh họa: Internet

2. Thường xuyên nói dối

Đàn ông trọng sĩ diện, thích thể hiện mới nói dối. Họ muốn dùng lời nói để đánh bóng hình ảnh của mình, khiến người khác phải ngưỡng mộ, thèm thuồng với những gì mình đang có. Đáng buồn thay, đấy chỉ là lời nói, trong khi thực tế họ lại là kẻ trắng tay.

Yêu hay cưới người đàn ông như thế, chị em sẽ phải dối lòng để đóng kịch cùng chồng, bao biện cho những lời dối trá của anh ấy. “Cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra”, đến khi mọi việc bại lộ bạn sẽ xấu hổ, nhục nhã đến nhường nào?

Nếu muốn có một tình yêu đẹp, một cuộc hôn nhân hạnh phúc phụ nữ chớ dại dính dáng đến kiểu đàn ông này kẻo khổ đau một đời - Ảnh 2
Nếu cả hai đối lập trong quan niệm sống thì dù có dùng cả tuổi xuân để đánh cược bạn cũng không thể mua được hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

3. Quan điểm sống trái ngược

Hai bạn có thể không cùng sở thích, tính cách nhưng nhất định phải cùng quan điểm, mục tiêu sống mới có thể gắn bó trăm năm, mới mong tìm được hạnh phúc trong đời sống lứa đôi. Nếu cả hai đối lập trong quan niệm sống thì dù có dùng cả tuổi xuân để đánh cược bạn cũng không thể mua được hạnh phúc.

Phụ nữ khi yêu, dù có dại khờ, nông nổi đến mấy cũng đừng đồng ý ở bên người đàn ông chẳng có điểm chung với mình. Nếu không, chuỗi ngày phía trước sẽ chỉ toàn tranh cãi, nước mắt đợi chờ bạn.

Nếu muốn có một tình yêu đẹp, một cuộc hôn nhân hạnh phúc phụ nữ chớ dại dính dáng đến kiểu đàn ông này kẻo khổ đau một đời - Ảnh 3
Nếu đã không phục, đã mất hết nể trọng thì cuộc hôn nhân ấy sẽ nhanh chóng đi vào ngõ cụt - Ảnh minh họa: Internet

4. Không có chí tiến thủ

Phụ nữ lấy chồng, đừng lấy người quá giàu sang mà hãy chọn đàn ông có chí tiến thủ. Dù hiện tại anh ấy không có nhiều tiền nhưng tương lai chắc chắn sẽ thành công. Dẫu hiện tại, yêu hay cưới anh ấy bạn sẽ phải chịu thiệt thòi nhưng sau này sẽ được đáp đền xứng đáng.

Ở bên người đàn ông không có chí tiến thủ, dễ dàng hài lòng với hiện tại sẽ khiến bạn dần đánh mất sự trân trọng dành cho chồng. Tất nhiên, nếu đã không phục, đã mất hết nể trọng thì cuộc hôn nhân ấy sẽ nhanh chóng đi vào ngõ cụt.

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Từ khóa:   hôn nhân gia đình hạnh phúc gia đình

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