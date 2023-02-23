Phụ nữ đừng tự huyễn hoặc vị trí của mình trong lòng đàn ông, cũng đừng tự luyến mà cho rằng chàng sẽ tự nguyện yêu thương mình cả đời. Đàn ông có thể dễ dàng thốt lên câu nói ấy nhưng để giữ lời lại rất khó.

2. “Đàn bà khác có dâng tận miệng anh cũng không thèm”

Nếu là một người đàn bà xinh đẹp, thông minh dâng đến miệng mình thì đàn ông dù đàng hoàng đến mấy cũng cởi đồ ăn nằm với họ ngay - Ảnh minh họa: Internet

Thế nên, thay vì vội vàng tin sái cổ vào lời đường mật bạn hãy đủ tỉnh táo để luôn sáng suốt trước những dấu hiệu đáng ngờ ở người đàn ông của mình. Hãy nhìn vào cách anh ấy đối đãi với bạn, bởi lẽ, đấy mới là thứ đáng tin nhất.

Mèo nào cũng thích thịt mỡ, đàn ông nào cũng mê phụ nữ xinh đẹp. Chàng có thể hứa hẹn cả đời thủy chung với bạn nhưng thực chất, đàn ông chỉ không ngoại tình khi chưa có cơ hội. Nếu là một người đàn bà xinh đẹp, thông minh, giàu có dâng đến miệng mình thì đàn ông dù đàng hoàng đến mấy cũng cởi đồ ăn nằm với họ ngay.

Phụ nữ dù mới yêu hay đã cưới nhất định phải trau chuốt ngoại hình, yêu thương chính mình. Hãy nhớ, không ngừng làm mới mình là cách giữ cho mối quan hệ luôn nồng ấm, hạnh phúc.



Sống bám chưa bao giờ là một cuộc sống dễ dàng - Ảnh minh họa: Internet

3. “Em cứ nghỉ việc, ở nhà anh nuôi”

“Ở nhà anh nuôi” là câu nói dối đáng sợ nhất của đàn ông. Vì tin vào tình yêu chàng dành cho mình, tin rằng đấy là sự lựa chọn tốt nhất nên rất nhiều phụ nữ sau khi sinh con đã chấp nhận nghỉ việc ở nhà chăm con.

Họ quên mất rằng, phụ nữ từ bỏ sự nghiệp đồng nghĩa với việc đánh mất tự do, cuộc đời và cả quyền được trân trọng, thương yêu. Sống bám chưa bao giờ là một cuộc sống dễ dàng.



Rất nhiều đàn ông đã dùng số lượng bạn tình trong quá khứ của vợ để đánh giá tiết hạnh, nhân phẩm của cô ấy - Ảnh minh họa: Internet

4. “Anh không quan tâm việc em đã lên giường với bao nhiêu người”

Cả đàn ông lẫn phụ nữ đều tò mò về người yêu cũ của đối phương, đều muốn biết thuở trước họ đã có tình yêu đẹp như thế nào. Dẫu miệng nói không quan tâm đến người cũ của vợ, không để tâm việc cô ấy đã lên giường với bao nhiêu người nhưng thực chất chàng rất để tâm.

Thậm chí, rất nhiều đàn ông đã dùng số lượng bạn tình trong quá khứ của vợ để đánh giá tiết hạnh, nhân phẩm của cô ấy. Chị em dù có yêu chồng đến mấy cũng đừng dại dốc cạn lòng trong câu hỏi trên kẻo rước buồn đau vào người.