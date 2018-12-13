Thật ra, đàn ông thủy chung trên đời này cũng có nhiều dạng lắm…

Đa số phụ nữ khi lấy chồng đều có suy nghĩ thủy chung tuyệt đối với chồng. Đây có thể là sự lưu truyền phẩm hạnh của những người bà, mẹ hay chị từ bao đời này. Lòng thủy chung là phẩm hạnh, thậm chí là sinh mệnh của một người phụ nữ trong gia đình. Từ đó, họ có thể hy sinh mọi thứ vì gia đình, chỉ biết đến duy nhất một mình chồng. Và nếu một ngày không giữ nổi thủy chung, họ như mất tất cả, phẩm hạnh, gia đình, thậm chí là hạnh phúc cả đời về sau.

Đàn ông có người quan niệm chung thủy là ra ngoài có ngó nhìn chán chê bao cô xinh đẹp, thì về nhà vẫn nói chỉ biết có mỗi vợ mình. Lại nói rằng dù sao thì đàn ông nào chả thế, mắt lúng liếng mà thân thì cũng chỉ ở bên vợ. Hay có người dù có nhắn tin trò chuyện với người phụ nữ khác thân mật thì cũng đều xóa sạch khi về nhà. Rồi lại dõng dạc mình một lòng một dạ chỉ mình vợ. Thậm chí, có người chung giường với đàn bà lạ mà vẫn dõng dạc nói mình thủy chung nhất đời. Là nhu cầu đàn ông, là giải tỏa ham muốn, chẳng liên quan gì đến ngoại tình hay bội bạc. Hay chua chát hơn, có người đàn ông cho rằng thủy chung chính là chưa bị phát hiện ngoại tình…

Những người đàn ông này xem định nghĩa thủy chung như một tấm áo mỏng. Chỉ cần khi mưa bão chợt đến, áo thế nào cũng ướt sũng. Nhưng thay vì hong khô áo, chịu đựng lạnh giá một chút, họ lại lựa chọn khoác vội một chiếc áo mới. Mà áo mới vốn đẹp đẽ hơn, thơm tho hơn, đàn ông nào chả thích. Để rồi cứ say mê, quên rằng áo cũ vẫn chẳng thể khô nổi nếu họ chỉ biết vứt bỏ đâu đó…

Hay chua chát hơn, có người đàn ông cho rằng thủy chung chính là chưa bị phát hiện ngoại tình… - Ảnh minh họa: Internet

Nhưng vẫn có những người đàn ông đem thủy chung đặt vào tim, không để mưa ướt, không để vật đổi sao dời lung lay. Họ cả đời chỉ trọn lòng với một mình vợ mình. Vì đã ở trong tim nên bão tố ngoài kia chẳng tới được. Vì đã ở trong tim, chẳng điều gì có thể thay thế nổi. Và vì đã ở trong tim, sẽ luôn là sự ưu ái và trân trọng nhất dành cho vợ mình. Thế thì, dù trong lời nói, hành động, lúc gần hay xa vợ, họ đều chỉ có mình vợ. Để đến cuối đời, lòng thủy chung kia vẫn nguyên vẹn như ngày đầu.

Thật ra, đàn ông vốn chẳng biết rốt cuộc cái định nghĩa thủy chung của riêng mình có đúng không. Vì lòng người khó đoán, vì tính người khó biết. Nhưng thật mong đàn ông trên thế gian này có thể hiểu, có chân tình thì mới nhận được chân tình. Và phụ nữ ở đời cũng sẽ chẳng ở yên suốt năm tháng để đợi một người đàn ông lòng hoài chẳng trọn tiếng thủy chung.

Phụ nữ ở đời cũng sẽ chẳng ở yên suốt năm tháng để đợi một người đàn ông lòng hoài chẳng trọn tiếng thủy chung - Ảnh minh họa: Internet

Ai cũng vậy, đều có thể làm mọi thứ để có điều mình. Và với đàn bà, điều họ muốn suy cho cùng cũng chỉ là thủy chung ở chồng. Họ có thể chịu mưa chịu nắng, chịu vất vả khổ cực, cũng chỉ muốn chồng cả đời chỉ có mình họ. Nếu đàn ông cho đó là đòi hỏi, là ích kỷ hay gì cũng được, nhưng mong cầu đó của đàn bà nào có quá đáng. Vì đàn bà hy sinh không thiếu, tận tụy chẳng kể, tha thứ không tính, thế thì một câu thủy chung cả đời của chồng liệu có quá khó không?