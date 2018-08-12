Quan hệ trước hôn nhân - Đúng hay sai hỏi ai cho tỏ?

Vì vậy mà trong rất nhiều mục Tâm sự tuổi mới lớn, các chuyên gia sẽ thấy vô số câu hỏi như thế này: Nếu bạn trai đòi quan hệ trước hôn nhân thì em có nên "cho"? Có nên quan hệ trước hôn nhân, vì sau này thế nào chúng em cũng cưới? Hậu quả của quan hệ trước hôn nhân là gì, chúng em là sinh viên ở gần nhà trọ, em sợ "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén?"

Nếu như ngày xưa, chuyện trinh tiết của người phụ nữ là vấn đề được đặt lên hàng đầu để đánh giá phẩm hạnh của người phụ nữ. Thì ngày nay, chuyện quan hệ tình dục trước hôn nhân đã được soi xét dưới cái nhìn ít khắt khe hơn rất nhiều.

Không phải là quá lo xa, bởi vì thực tế cho thấy, Việt Nam là nước đứng thứ 3 trên toàn thế giới về tỷ lệ nạo phá thai. Và trong con số đó thì tới 20% ở lứa tuổi vị thành niên.

Trong phần lớn trường hợp, người hỏi sẽ được khuyên giữ mình trước ngưỡng hôn nhân. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng không quên thòng thêm vài câu căn dặn. Ví dụ như: Giả sử đã cố nhưng không thể kiềm chế được, em phải nhớ thủ theo bên mình một "chiếc áo giáp", hay nói cách khác, chính là bao cao su.

Thật tréo ngoe khi nước ta vốn theo truyền thống Á Đông, gái trai được dặn dò phải giữ mình trước ngày cưới. Chuyện quan hệ trước hôn nhân được cho là du nhập từ văn hóa tự do của các nước phương Tây. Thế nhưng nước ta có vẻ như đang ''đi tắt đón đầu'', ngày càng tiến nhanh trong vấn đề quan hệ cũng như mang thai trong độ tuổi càng lúc càng nhỏ.

Một thống kê cho thấy, tỷ lệ quan hệ trước hôn nhân đang ở mức đáng báo động. Đến hết lớp 12, 39% các em học sinh cho biết đã từng làm chuyện đó. Đáng báo động hơn, 10% trong số đó cho biết đã quan hệ với... trên 3 người.

Tình yêu trong sáng ngày nay không còn nhiều - Ảnh minh họa: Internet

Chuyện "vượt rào" đã trở thành một thực tế khá phổ biến, đến mức người ta không thể ngăn chặn, chỉ có thể giúp "người trong cuộc" phòng tránh các hệ lụy về sau.

Vì vậy, quan niệm "chữ trinh đáng giá ngàn vàng" đã trở nên lỗi thời. Chữ trinh bây giờ, tính ra, chỉ đáng giá...một lần.

Quan hệ tình dục trước hôn nhân có nên hay không?

Cho dù cái nhìn ngày nay ngày càng thoáng hơn, nhưng không thể phủ nhận rằng người xưa không phải không có lý khi cấm nam nữ gần gũi nhau trước khi về chung một nhà. Ngoài những trường hợp ''vượt rào'' khi tuổi đời còn quá nhỏ và chưa biết cách dùng các biện pháp bảo vệ mình, thì ngay cả với những người trưởng thành, hậu quả của việc quan hệ trước hôn nhân không phải là không có. Khó thấy, khó nhận biết và khi nhận biết rồi thì rất khó sửa sai, vấn đề quan hệ trước hôn nhân mang đến nhiều hệ lụy cho cuộc sống của bạn hơn những gì bạn nghĩ.

Thứ nhất, tình yêu không bền vững một khi ''con ong đã tỏ đường đi lối về''. Câu này không phải để phê phán đàn ông, mà nhìn chung, một khi đã khám phá hết tất cả về nhau, cả 2 người sẽ có cảm giác nhàm chán. Nhiều trường hợp, chính phụ nữ vì mặc cảm mình không còn trinh tiết, trở nên phụ thuộc vào người đàn ông đó. Điều này càng đẩy nhanh tình cảm của cả hai vào ngõ cụt.

Tình yêu không còn bền vững khi ''con ong đã tỏ đường đi lối về'' - Ảnh minh họa: Internet

Thứ hai, hôn nhân không trọn vẹn với những người đã nếm trái cấm trước khi được phép. Là một người chồng, tuy có cởi mở thế nào, nhưng cũng có lúc cảm thấy khó chịu khi nghĩ đến vợ mình từng chung chạ với người khác. Bên cạnh đó, việc có sự so sánh giữa ''người cũ'', ''người mới'' càng khiến vợ chồng dễ sinh tâm lý chê bai hay dễ nảy sinh ý định có quan hệ ngoài luồng. Ngay cả khi hai người chỉ quan hệ với nhau thì chuyện quan hệ trước hôn nhân cũng làm ngày thành hôn giảm ý nghĩa và mất hưng phấn rất nhiều.

Ngoài ra, quan hệ trước hôn nhân còn là lý do hàng đầu cho việc nạo phá thai. Cho dù là biện pháp tránh thai an toàn nhất thì bao cao su cũng chỉ phòng tránh được 98% các trường hợp. Thuốc tránh thai khẩn cấp phòng tránh được 70%. Xuất tinh ngoài âm đạo thậm chí còn không được công nhận là một biện pháp tránh thai.

Bạn muốn một tình yêu đến đầu bạc răng long hay chỉ bên nhau để thỏa bốc đồng? - Ảnh minh họa: Internet

Chuyện quan hệ trước hôn nhân đúng hay sai, người phân định rõ nhất chính là bản thân bạn. Giây phút bốc đồng hay tình yêu thật sự, giúp tình cảm thăng hoa hay đang khép cửa tương lai, cũng chính bạn - người trong cuộc mới quyết định được mà thôi.