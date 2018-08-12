Quan hệ trước hôn nhân - Đúng hay sai hỏi ai cho tỏ?

Phụ nữ yêu 12/08/2018 05:30

Tình yêu không có lỗi, lỗi bởi mình yêu. Khi đã yêu rồi, con tim đưa đường dẫn lối, lý trí trở nên mù lòa. Làm sao có thể kiềm chế được cảm giác muốn gần gũi người yêu? Đó là những lời giải thích thường thấy của nhiều người khi đã lỡ quan hệ trước hôn nhân. Nhưng liệu nhắm mắt đưa tay cho tình yêu dẫn lối có phải việc đúng đắn?

Quan hệ trước hôn nhân - Chữ trinh đáng giá... một lần

Nếu như ngày xưa, chuyện trinh tiết của người phụ nữ là vấn đề được đặt lên hàng đầu để đánh giá phẩm hạnh của người phụ nữ. Thì ngày nay, chuyện quan hệ tình dục trước hôn nhân đã được soi xét dưới cái nhìn ít khắt khe hơn rất nhiều.

Vì vậy mà trong rất nhiều mục Tâm sự tuổi mới lớn, các chuyên gia sẽ thấy vô số câu hỏi như thế này: Nếu bạn trai đòi quan hệ trước hôn nhân thì em có nên "cho"? Có nên quan hệ trước hôn nhân, vì sau này thế nào chúng em cũng cưới? Hậu quả của quan hệ trước hôn nhân là gì, chúng em là sinh viên ở gần nhà trọ, em sợ "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén?"

Có nên quan hệ trước hôn nhân là câu hỏi thường gặp ở người trẻ
Có nên quan hệ trước hôn nhân là câu hỏi thường gặp ở người trẻ - Ảnh minh họa: Internet

Trong phần lớn trường hợp, người hỏi sẽ được khuyên giữ mình trước ngưỡng hôn nhân. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng không quên thòng thêm vài câu căn dặn. Ví dụ như: Giả sử đã cố nhưng không thể kiềm chế được, em phải nhớ thủ theo bên mình một "chiếc áo giáp", hay nói cách khác, chính là bao cao su.

Không phải là quá lo xa, bởi vì thực tế cho thấy, Việt Nam là nước đứng thứ 3 trên toàn thế giới về tỷ lệ nạo phá thai. Và trong con số đó thì tới 20% ở lứa tuổi vị thành niên.

Thật tréo ngoe khi nước ta vốn theo truyền thống Á Đông, gái trai được dặn dò phải giữ mình trước ngày cưới. Chuyện quan hệ trước hôn nhân được cho là du nhập từ văn hóa tự do của các nước phương Tây. Thế nhưng nước ta có vẻ như đang ''đi tắt đón đầu'', ngày càng tiến nhanh trong vấn đề quan hệ cũng như mang thai trong độ tuổi càng lúc càng nhỏ.

Một thống kê cho thấy, tỷ lệ quan hệ trước hôn nhân đang ở mức đáng báo động. Đến hết lớp 12, 39% các em học sinh cho biết đã từng làm chuyện đó. Đáng báo động hơn, 10% trong số đó cho biết đã quan hệ với... trên 3 người.

Quan hệ trước hôn nhân - Đúng hay sai hỏi ai cho tỏ? - Ảnh 2
Tình yêu trong sáng ngày nay không còn nhiều - Ảnh minh họa: Internet

Chuyện "vượt rào" đã trở thành một thực tế khá phổ biến, đến mức người ta không thể ngăn chặn, chỉ có thể giúp "người trong cuộc" phòng tránh các hệ lụy về sau.

Vì vậy, quan niệm "chữ trinh đáng giá ngàn vàng" đã trở nên lỗi thời. Chữ trinh bây giờ, tính ra, chỉ đáng giá...một lần. 

Quan hệ tình dục trước hôn nhân có nên hay không?

Cho dù cái nhìn ngày nay ngày càng thoáng hơn, nhưng không thể phủ nhận rằng người xưa không phải không có lý khi cấm nam nữ gần gũi nhau trước khi về chung một nhà. Ngoài những trường hợp ''vượt rào'' khi tuổi đời còn quá nhỏ và chưa biết cách dùng các biện pháp bảo vệ mình, thì ngay cả với những người trưởng thành, hậu quả của việc quan hệ trước hôn nhân không phải là không có. Khó thấy, khó nhận biết và khi nhận biết rồi thì rất khó sửa sai, vấn đề quan hệ trước hôn nhân mang đến nhiều hệ lụy cho cuộc sống của bạn hơn những gì bạn nghĩ.

Thứ nhất, tình yêu không bền vững một khi ''con ong đã tỏ đường đi lối về''. Câu này không phải để phê phán đàn ông, mà nhìn chung, một khi đã khám phá hết tất cả về nhau, cả 2 người sẽ có cảm giác nhàm chán. Nhiều trường hợp, chính phụ nữ vì mặc cảm mình không còn trinh tiết, trở nên phụ thuộc vào người đàn ông đó. Điều này càng đẩy nhanh tình cảm của cả hai vào ngõ cụt.

Quan hệ trước hôn nhân - Đúng hay sai hỏi ai cho tỏ? - Ảnh 3
Tình yêu không còn bền vững khi ''con ong đã tỏ đường đi lối về'' - Ảnh minh họa: Internet

Thứ hai, hôn nhân không trọn vẹn với những người đã nếm trái cấm trước khi được phép. Là một người chồng, tuy có cởi mở thế nào, nhưng cũng có lúc cảm thấy khó chịu khi nghĩ đến vợ mình từng chung chạ với người khác. Bên cạnh đó, việc có sự so sánh giữa ''người cũ'', ''người mới'' càng khiến vợ chồng dễ sinh tâm lý chê bai hay dễ nảy sinh ý định có quan hệ ngoài luồng. Ngay cả khi hai người chỉ quan hệ với nhau thì chuyện quan hệ trước hôn nhân cũng làm ngày thành hôn giảm ý nghĩa và mất hưng phấn rất nhiều.

Ngoài ra, quan hệ trước hôn nhân còn là lý do hàng đầu cho việc nạo phá thai. Cho dù là biện pháp tránh thai an toàn nhất thì bao cao su cũng chỉ phòng tránh được 98% các trường hợp. Thuốc tránh thai khẩn cấp phòng tránh được 70%. Xuất tinh ngoài âm đạo thậm chí còn không được công nhận là một biện pháp tránh thai.

Quan hệ trước hôn nhân - Đúng hay sai hỏi ai cho tỏ? - Ảnh 4
Bạn muốn một tình yêu đến đầu bạc răng long hay chỉ bên nhau để thỏa bốc đồng? - Ảnh minh họa: Internet

Chuyện quan hệ trước hôn nhân đúng hay sai, người phân định rõ nhất chính là bản thân bạn. Giây phút bốc đồng hay tình yêu thật sự, giúp tình cảm thăng hoa hay đang khép cửa tương lai, cũng chính bạn - người trong cuộc mới quyết định được mà thôi.

 

Dấu hiệu chứng tỏ đàn ông yêu bạn thật lòng

Dấu hiệu chứng tỏ đàn ông yêu bạn thật lòng

Nếu người đàn ông của bạn có những dấu hiệu dưới đây chứng tỏ anh ấy yêu bạn thật lòng.

Xem thêm
Từ khóa:   quan hệ trước hôn nhân quan hệ trước hôn nhân đúng hay sai chuyện quan hệ trước hôn nhân có nên cho bạn trai quan hệ trước hôn nhân vấn đề quan hệ trước hôn nhân cách từ chối quan hệ trước hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Tâm sự 1 giờ 10 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Tâm sự 1 giờ 40 phút trước
Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Tâm sự 2 giờ 40 phút trước
Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 10 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Tâm sự 3 giờ 40 phút trước
Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Sao quốc tế 3 giờ 45 phút trước
Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 52 phút trước
Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 10 phút trước
Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Sao quốc tế 4 giờ 10 phút trước
Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 18 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này