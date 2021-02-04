‘Phụ nữ lấy chồng ai rồi cũng chán’, có 2 lý do kinh điển khiến đàn bà ly hôn mặc kệ miệng lưỡi thiên hạ

Dưới đây là những lý do kinh điển khiến đàn bà bỏ chồng mặc kệ miệng lưỡi thiên hạ, thà mang tiếng đàn bà một đời chồng chứ không muốn giữ lại gia đình này.

Trong hôn nhân, thứ mà phụ nữ cần nhất đó là lời hỏi han, quan tâm từ chồng. Họ không mong muốn gì quá cao vời, chỉ muốn mỗi ngày trở về nhà được chồng chăm sóc, hỏi thăm “hôm nay em như thế nào”. Bấy nhiêu thôi cũng đủ để phụ nữ tận tâm cả đời. Nhưng đa phần đàn ông lại không làm được như vậy. Họ chỉ quan tâm đến bản thân mà không biết vợ đang phải gánh chịu nỗi vất vả như thế nào.

Có nhiều người thắc mắc đàn ông khi yêu và sau khi cưới sao khác nhau nhiều đến thế. Khi yêu, ai cũng nhiệt tình, thề non hẹn biển, dành hết sự ngọt ngào cho nhau. Nhưng khi về chung một nhà rồi thì lại bộc lộ bản chất vô tâm. Và sự vô tâm của đàn ông luôn là đòn chí mạng giết chết trái tim của phụ nữ.

Những sự vô tâm, vô tình của đàn ông dần khiến đàn bà chết tâm, không còn muốn tận tụy vì bất cứ điều gì nữa. Điều họ lựa chọn sau những tổn thương đó là rời bỏ cuộc hôn nhân này. Không muốn ở lại bên một người chỉ ích kỷ nghĩ cho bản thân mà không để tâm đến người khác.

Mọi hy sinh không được công nhận

Khi mọi sự hy sinh, tận tụy bao lâu nay không được tôn trọng và công nhận, phụ nữ sẽ chẳng còn lý do gì để ở lại. Có nhiều người luôn nghĩ bản thân cực khổ một chút cũng không sao nhưng chồng thương là được. Nhưng sau tất cả những điều họ nghĩ chỉ là ngộ nhận. Đàn ông càng được chiều, càng được cung phụng thì lại càng không xem vợ ra gì.

Phụ nữ hy sinh càng nhiều càng chịu tổn thương - Ảnh minh họa: Internet

Thậm chí họ còn nghĩ hy sinh là nghĩa vụ của phụ nữ nên xem đó là điều bình thường. Họ còn xem vợ là osin, từ đó mặc sức sai khiến, ra lệnh. Những hành động vô tình vô tâm của họ khiến vợ dần dần chán nản và cảm thấy mệt mỏi trong cuộc hôn nhân của chính mình. Cũng vì vậy mà phụ nữ bỏ chồng bất chấp tai tiếng hay miệng lưỡi thiên hạ.