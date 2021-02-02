Không phải kẻ thứ ba, đây là SÁT THỦ ‘thầm lặng’ phá hoại hôn nhân, tan nhà nát cửa như chơi

Phụ nữ yêu 02/02/2021 13:00

Có nhiều người nghĩ kẻ thứ ba là nguyên nhân khiến hôn nhân đổ vỡ, nhưng thực tế đây mới là điều phá hoại một gia đình, khiến vợ chồng trở mặt thành thù.

Dưới đây là những điều khiến hôn nhân đổ vỡ, còn kinh khủng hơn cả việc có kẻ thứ ba chen vào, vợ chồng nên biết để tìm cách “giải cứu” mối quan hệ của mình.

Nói xấu bạn đời

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Hôn nhân đổ vỡ vì thói quen nói xấu bạn đời của nhiều cặp vợ chồng - Ảnh minh họa: Internet

Đây là điều sai lầm trong hôn nhân khiến vợ chồng cãi nhau không dứt. Có nhiều người khờ dại khi giận bạn đời thường có thói quen nói xấu sau lưng khiến đối phương cảm thấy không được tôn trọng và dần dần đánh mất tình nghĩa bao năm gắn bó.

Ít giao tiếp

Trong hôn nhân, điều quan trọng nhất là giao tiếp, lắng nghe và thấu hiểu lẫn nhau. Nếu vợ chồng đánh mất đi cơ hội được lắng nghe xem như hôn nhân cũng dần rạn nứt. Vì không hiểu được đối phương đang nghĩ gì, bạn sẽ không thể nào nắm bắt được trái tim của họ. Vả lại nếu không thể thông cảm cho nhau, đường ai nấy đi cũng là chuyện sớm muộn gì cũng xảy ra.

Kiểm soát bạn đời

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Vợ chồng đừng kiểm soát nhau quá mức - Ảnh minh họa: Internet

Vợ chồng nên nhớ hôn nhân chỉ ràng buộc nhau trên phương diện pháp luật, chứ không nhất thiết là trói buộc nhau trên cả thực tế. Dù đã là vợ chồng nhưng hãy cho nhau không gian riêng để tự do làm điều mình thích. Vợ đừng kiểm soát quỹ thời gian và cuộc sống riêng của chồng. Chồng cũng đừng xen quá nhiều vào những việc vợ làm. Hãy cho nhau không gian riêng để tôn trọng nhau hơn.

Nói dối

Nói dối có thể giết chết một mối quan hệ, nhất là việc nói dối theo hướng tiêu cực. Vợ chồng chỉ cần giấu giếm bí mật hoặc nói dối nhau một lần cũng đã đủ để khiến hôn nhân rạn nứt. Vì không có được sự tin tưởng và đồng cảm nơi nhau nên khó lòng đi đến cuối đời. Một khi đã đặt hoài nghi cho nhau, các cặp vợ chồng thường không thể nào an tâm khi ở bên cạnh.

Vô tâm

Sự vô tâm của bạn sẽ giết chết cuộc hôn nhân của chính mình. Vì vậy đừng bao giờ vô tâm với người bạn đời. Đã gọi nhau hai tiếng vợ chồng thì hãy sống có trách nhiệm, biết yêu thương và dành sự quan tâm cho đối phương để có thể đi với nhau đến răng long đầu bạc.

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Vợ chồng nên quan tâm đến nhau nhiều hơn - Ảnh minh họa: Internet

Suy cho cùng, ngoại tình hay sự xuất hiện của kẻ thứ ba vốn không đáng sợ, điều đáng sợ nhất đó chính là sự vô tâm, lời nói dối, sự xúc phạm và việc không thể thấu hiểu lẫn nhau trong hôn nhân.

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