4 điều khẩu nghiệp đàn bà đừng dại hé miệng kẻo triệt phúc đức, đuổi tài lộc trong năm Tân Sửu

Phụ nữ yêu 01/02/2021 13:00

Người đàn bà khôn ngoan đừng bao giờ mở miệng nói những lời kém duyên này kẻo rước họa vào mình, nghiệp chồng thêm nghiệp bất hạnh cả đời.

Dưới đây là những điều đàn bà khôn ngoan không hé miệng nửa lời, đàn bà dại nói ra rả suốt ngày khiến vận khí tụt dốc không phanh.

Khẩu nghiệp tật xấu của người khác

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Đàn bà khôn ngoan đừng mở miệng chê bai người khác - Ảnh minh họa: Internet

Muốn hạnh phúc, bình an, phụ nữ đừng bao giờ mở miệng nói về tật xấu của người khác. Sống ở đời không ai hoàn hảo, đến bản thân bạn cũng không thể tốt tuyệt đối thì đừng phán xét hay chê bai người ta. Vì điều này chỉ khiến bạn ngày càng kém duyên hơn. Thậm chí còn không có lấy một người bạn đúng nghĩa vì sự vô duyên không lối thoát của mình.

Mang bí mật của người khác ra để mua vui

Việc kém duyên nhất trong cuộc đời đó là mang những bí mật của người khác ra làm niềm vui. Họ đã tin tưởng tâm sự những điều thầm kín cho bạn nghe, bản thân bạn phải biết giữ bí mật đó. Nếu họ không cho phép, bạn không có quyền được mang những điều riêng tư của họ ra để mua vui.

Dựng chuyện nói xấu

Bản thân không hoàn hảo, bạn đừng bao giờ nói xấu sau lưng ai. Vì điều này không chỉ khiến bạn kém duyên mà còn làm rạn nứt nhiều mối quan hệ trong xã hội của mình. Người phụ nữ khôn ngoan đừng bao giờ ăn không nói có, luôn nghĩ xấu cho người khác. Hãy sống lương thiện và trong sạch để được trời Phật thương ban cho nhiều lộc lá tốt.

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Phụ nữ đừng dựng chuyện nói xấu bất cứ ai - Ảnh minh họa: Internet

Sống ở đời đừng mang tội khẩu nghiệp, hãy âm thầm sống tốt cuộc đời của mình. Chỉ cần phụ nữ sống tốt, trời xanh ắt sẽ có an bài.

Chê bai vẻ ngoài của người khác

Việc chê bai vẻ ngoài của thiên hạ là điều vô cùng kém duyên. Không chỉ ảnh hưởng đến danh dự của bản thân mà còn làm người đối diện tổn thương sâu sắc. Có nhiều người đàn bà kém duyên thường chê bai vóc dáng của người đàn bà khác. 

Khi gặp ai đó quá mập, họ lại buôn lời chê bai sao không giảm cân. Khi gặp người xấu thì lại tặc lưỡi tránh xa và kỳ thị ra mặt. Điều này khiến bạn đánh mất giá trị trong mắt đối phương, đi đâu làm gì cũng không được tôn trọng.

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Phụ nữ đừng chê bai ngoại hình của người khác - Ảnh minh họa: Internet

Cuộc đời phụ nữ đừng vướng vào thói quen sai lầm này kẻo cái miệng hại cái thân, không có được một người bạn đúng nghĩa. Hãy tu khẩu trước khi tu tâm vì có câu họa từ miệng ra, lời nói dù có suy nghĩ tính toán hay không cũng sẽ mang nghiệp suốt đời.

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