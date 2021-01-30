6 hành động trong năm mới khiến phụ nữ trông già trước tuổi, đắp hàng hiệu lên người cũng không sang được

Dưới đây là những hành động vô duyên, phụ nữ khôn ngoan nên bỏ ngay để năm mới đón nhiều điều tốt đẹp, hạnh phúc tiền tài vô biên.

Người đàn bà khôn ngoan hãy tránh xa việc tụ tập nói xấu người khác. Đừng bao giờ tập cho mình thói quen mang khuyết điểm của thiên hạ ra để bàn tán. Khẩu nghiệp sẽ khiến bạn vui nhất thời nhưng lại gánh hậu quả cả đời. Vì khi nói xấu người khác, bạn đã vô tình đánh mất sự duyên dáng của bản thân khiến không ai dám đến gần.

Phụ nữ kém sang nhất là khi mở miệng văng tục chửi thề. Điều này sẽ khiến bạn quen miệng và dần hình thành thói quen không tốt ảnh hưởng đến danh dự của bản thân. Thế nên phụ nữ phải ăn nói dịu dàng, đúng chừng mực, đừng vì bực bội một vấn đề nào đó mà nói những lời không đúng thuần phong mỹ tục.

Chê bai phán xét người khác

Phụ nữ khôn đừng nên chê bai ai - Ảnh minh họa: Internet

Bước sang năm mới, phụ nữ dại vẫn tiếp tục thói quen xấu, đàn bà khôn bỏ ngay việc chê bai hay phán xét người khác. Ai cũng có cuộc đời riêng để sống, đừng áp đặt tư tưởng của bản thân lên người khác mà bắt họ phải nghĩ theo mình. Hoặc đừng mang những quan điểm của bản thân ra để đo nhân phẩm của bất cứ ai. Vì điều này không chỉ làm bạn kém duyên mà còn khiến mối quan hệ dần trở nên rạn nứt.

Dựa dẫm, phụ thuộc

Người phụ nữ muốn hạnh phúc đừng bao giờ dựa dẫm hay phụ thuộc vào bất cứ ai. Nhất là đồng tiền của đàn ông. Dù có lấy người chồng giàu có cũng hãy đi làm kiếm tiền và tự chủ tài chính của mình. Có vậy bạn mới thật sự hạnh phúc và làm mọi thứ mình mong muốn.

Than vãn

Phụ nữ than vãn khóc lóc thường kém sang - Ảnh minh họa: Internet

Nếu có khó khăn gì xảy ra với mình, đừng vội nản lòng mà hãy ngẩng cao đầu bước tiếp. Hoặc đừng bao giờ chờ đợi ai đó đến cứu vớt cuộc đời mình. Hãy để tự bản thân vượt qua mọi khó khăn và chứng minh khả năng của mình không thua bất cứ ai. Vì than vãn, khóc lóc chỉ khiến bạn mềm yếu chứ không giải quyết được điều gì. Thậm chí suy nghĩ, lo lắng nhiều chỉ khiến bạn già và kém sắc hơn mà thôi.

Sân si, tị nạnh

Hãy sống tốt cuộc đời của mình, đừng quan tâm đến cuộc đời của người khác. Việc sân si, ganh tỵ chỉ khiến bạn sống chậm hơn chứ chẳng thể tiến bộ được. Thế nên, dù có chuyện gì cũng hãy bơ đi mà sống. Muốn hạnh phúc hãy tự thân phấn đấu, nỗ lực, chứ đừng ngồi không ao ước có được cuộc sống như người này người kia.