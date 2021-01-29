5 điều phụ nữ nên làm trước khi lấy chồng để không nói hai chữ ‘giá như’

Phụ nữ yêu 29/01/2021 06:00

Người phụ nữ khôn ngoan nên làm những điều này trước khi lấy chồng để không nói hai chữ “giá như”, không phải mang tiếc nuối cả đời không thoát được.

Dưới đây là những điều phụ nữ khôn ngoan nên biết để có cuộc hôn nhân viên mãn, không phải tiếc nuối hay ao ước cuộc sống như người khác.

Trải nghiệm nhiều mối tình

Người đàn bà khôn ngoan trước khi lấy chồng, nếu có cơ hội hãy trải nghiệm nhiều mối tình khác nhau để cuộc sống thú vị hơn. Khi có nhiều kinh nghiệm trong yêu đương, bạn sẽ biết cách bảo vệ bản thân. Biết điều gì nên làm và không nên làm để không phải là người chịu thiệt thòi trong mối quan hệ này.

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Phụ nữ khôn ngoan nên trải nghiệm yêu đương - Ảnh minh họa: Internet

Cuộc đời phụ nữ đừng bỏ qua những lần yêu đương ở thời thanh xuân tươi đẹp. Vì đó sẽ là bài học xương máu giúp bạn trưởng thành hơn trong tương lai.

Tự lập tài chính, có công việc ổn định

Trước khi lấy chồng hãy có công việc ổn định và tự lập tài chính để được tôn trọng, có tiếng nói trong gia đình. Khi tự lập tài chính, bạn sẽ sống tốt hơn, không dựa vào từng đồng tiền của chồng làm ra. Khi tự chủ, bạn muốn mua gì, làm gì cũng không ai cấm cản và thậm chí còn được chồng ủng hộ công việc của mình hết lòng.

Đi du lịch, làm điều mình thích

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Phụ nữ nên đi du lịch, làm điều mình thích khi còn độc thân - Ảnh minh họa: Internet

Muốn cuộc sống hôn nhân sau này hạnh phúc, không phải sống trong tiếc nuối, phụ nữ nên đi du lịch, làm mọi điều mình thích. Vì khi đã kết hôn rồi, bạn sẽ khó có nhiều cơ hội, thời gian để đi đó đây, làm những điều mình muốn. Một phần là vì gánh nặng cơm áo gạo tiền. Hai là vì việc chăm chồng, lo cho con đã chiếm hết thời gian khiến bạn không còn đủ sức để nghĩ đến những vấn đề khác.

Dành thời gian cho cha mẹ

Hãy dành thời gian ở bên cha mẹ của mình nhiều hơn. Bạn nên nhớ một điều, phụ nữ lấy chồng sẽ ít có thời gian để quan tâm, chăm sóc cha mẹ hơn là thời còn độc thân. Vì bạn đã có gia đình, mái ấm riêng nên sẽ khó có thể dung hòa hai mối quan hệ này thật tốt. Thế nên trước khi kết hôn, hãy thực hiện nghĩa vụ của mình cho trọn vẹn nhất để sau này không phải tiếc nuối.

Thực hiện đam mê

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Hãy thực hiện đam mê trước khi lấy chồng - Ảnh minh họa: Internet

Nhiều phụ nữ khi độc thân có rất nhiều cơ hội phát triển trong công việc, thoải mái thực hiện đam mê nhưng lại từ bỏ ước mơ của mình vì việc lấy chồng. Thế nên, khi còn độc thân hãy làm những việc mình muốn, thực hiện ước mơ ấp ủ bao lâu nay, đồng thời, nắm bắt cơ hội thăng tiến trong công việc. Đừng để đam mê của mình trôi vào quên lãng mà tiếc nuối cả đời. 

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