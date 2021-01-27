Không phải son phấn đắt đỏ, đây mới là điều giúp gia tăng nhan sắc và sự duyên dáng của phụ nữ

Phụ nữ yêu 27/01/2021 06:00

Không phải son phấn đắt đỏ hay hàng hiệu, đàn bà xinh đẹp và duyên dáng hơn mỗi ngày dựa vào những điều này khiến "người gặp người thương", "hoa gặp hoa nở".

Dưới đây là những điều giúp đàn bà xinh đẹp, duyên dáng, chị em nên biết để trau dồi mỗi ngày, lúc nào cũng quyến rũ hết phần thiên hạ.

Lạc quan

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Đàn bà xinh đẹp thường có tính cách lạc quan - Ảnh minh họa: Internet

Người phụ nữ xinh đẹp nhất là khi lạc quan với cuộc đời, không suy nghĩ tiêu cực và luôn đối diện mọi khó khăn bằng thái độ vững vàng nhất. Khi gặp rắc rối, họ luôn ngẩng cao đầu đối mặt với mọi thứ mà không một lời oán trách. Thay vì dùng nước mắt, họ sẽ nở nụ cười để đón nhận mọi thứ mà ông trời sắp đặt.

Tự tin

Sự duyên dáng, xinh đẹp của phụ nữ không chỉ dựa vào bộ quần áo đang mặc trên người mà dựa vào sự tự tin. Dù có ăn mặc đẹp đến mấy nhưng không đủ khí chất, sự tự tin, bạn cũng làm giảm đi giá trị của mình. Thế nên hãy chăm chút vẻ ngoài nhưng cũng đừng quên nuôi dưỡng tâm hồn, thần thái từ bên trong.

Quan tâm đến đối phương

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Phụ nữ duyên dáng nhất khi biết quan tâm người khác - Ảnh minh họa: Internet

Người đàn bà duyên dáng nhất là khi quan tâm đến cảm xúc của người khác trong những cuộc đối thoại. Họ luôn để ý những cử chỉ trên gương mặt của đối phương để biết tiết chế câu từ sao cho dễ nghe nhất. Vả lại, họ luôn biết giữ chừng mực, không vồ vập làm người đối diện cảm thấy khó chịu, lép vế.

Chăm sóc bản thân

Khi yêu thương và chăm sóc bản thân, bạn mới biết được giá trị đích thực của mình. Muốn người khác nhìn được giá trị của mình, bạn phải làm mọi cách để phát triển bản thân tốt hơn mỗi ngày. Ví dụ như biết làm đẹp và đặt lợi ích của bản thân lên hàng đầu. Đừng vì muốn làm hài lòng ai mà bỏ bê bản thân không quan tâm.

Điềm tĩnh, nói giọng điệu dễ nghe

Sự duyên dáng của phụ nữ nằm ở giọng nói dịu dàng, dễ nghe. Dù có nóng giận đến mấy cũng phải biết tiết chế âm lượng, đừng khiến đối phương chạy dài vì sự tức giận quá đà của bạn. Vả lại đàn ông cũng rất thích người có giọng nói nhẹ nhàng, biết xoa dịu an ủi người khác.

Nhiệt tình

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Sự nhiệt tình của phụ nữ luôn khiến nhiều người yêu mến - Ảnh minh họa: Internet

Đôi khi sự chủ động, nhiệt tình của bạn sẽ giúp cho mọi mối quan hệ được tốt đẹp hơn. Thế nên hãy cởi mở, nhiệt tình với người khác, bạn sẽ nhận lại được sự trân trọng của họ. Thậm chí còn được yêu mến, đi đến đâu cũng được đón tiếp nồng nhiệt vì sự đáng yêu đó.

Hài hước nhưng không quá lố

Tính cách hài hước của phụ nữ luôn được mọi người đánh giá cao. Nhưng bạn nên nhớ hài hước và vô duyên chỉ cách nhau một sợi chỉ. Hãy tiết chế cảm xúc, hành động và lời nói để sự hài hước trở nên duyên dáng chứ đừng trở nên vô duyên khiến ai cũng không dám đến gần.

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