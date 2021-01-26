Phụ nữ trẻ ao ước đàn ông có tiền, đàn bà từng trải chỉ khao khát đúng 3 điều này

Phụ nữ yêu 26/01/2021 13:00

Người đàn bà từng trải chỉ khao khát ở đàn ông đúng 3 điều này. Họ chẳng cần mong gì cao xa, chỉ mong một đời bình yên cùng nhau sống đến già.

Dưới đây là những điều đàn bà từng trải mong muốn có được từ người đàn ông, đó là hai chữ bình yên chứ không phải vật chất.

Chung thủy

Đàn bà từng trải chỉ mong bạn đời của mình chung thủy. Họ không trông đợi gì quá nhiều, chỉ khao khát sự chân thành từ người đàn ông mình yêu thương nhất. Còn phụ nữ trẻ luôn khao khát người đàn ông của mình có tiền, muốn có được cuộc sống vật chất đủ đầy. Vì họ không có khả năng tự lo cho bản thân nên phải dựa vào ai đó.

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Đàn bà từng trải muốn đàn ông chung thủy - Ảnh minh họa: Internet

Nhưng khi đã trải qua tổn thương rồi, bạn sẽ hiểu được sự chung thủy của đàn ông luôn là điều quan trọng nhất. Tiền lúc có lúc mất, nhưng sự chung thủy mất rồi không bao giờ có lại được. Thế nên đàn bà từng đổ vỡ chỉ mong lòng chung thủy từ bạn đời, chứ chẳng ước mong gì quá cao xa.

Đừng hứa hẹn quá nhiều

Sau khi đã trải qua quá nhiều tổn thương, đàn bà khôn ngoan chỉ mong yêu một người nói ít làm nhiều. Đừng hứa hẹn những lời đường mật, ngọt ngào để rồi không thực hiện được. Đừng dẻo mồm dẻo miệng để rồi khiến các cô gái khác phải nghiêng ngả.

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Phụ nữ từng trải không thích đàn ông dẻo miệng - Ảnh minh họa: Internet

Vì sau những đổ vỡ, đàn bà luôn biết điều gì tốt với mình và điều gì chỉ là niềm vui nhất thời. Họ không muốn bị những lời ngọt ngào cám dỗ để rồi phải tổn thương thêm nữa.

Thẳng thắn

Khi đã chịu đựng nhiều chuyện, đàn bà chỉ muốn đối phương thẳng thắn với mình. Họ không mong mỏi đàn ông sẽ lo cho mình đủ đầy về vật chất, chỉ mong người đó nên không giấu giếm mình quá nhiều bí mật.

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Phụ nữ muốn đàn ông luôn chung thủy với mình - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà luôn muốn đối phương dù có chuyện gì cũng phải thẳng thắn nói với mình. Nếu hết yêu thì nói hết yêu, đừng âm thầm ngoại tình sau lưng. Đừng cho đối phương hy vọng để rồi dập tắt khi lòng đã nguội lạnh. Nếu gặp khó khăn trong công việc, hãy nói ra để cùng nhau san sẻ gánh nặng, cùng nhau vượt qua giai đoạn sóng gió trong cuộc sống.

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