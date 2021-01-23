Người đàn ông tệ có tính cách này, phụ nữ khôn ngoan tuyệt đối đừng đụng đến để cả đời không phải tốn một giọt nước mắt nào.

Người đàn bà khôn ngoan đừng chọn “ăn đời ở kiếp” với người quá nhiệt tình với mọi người. Kiểu đàn ông này rất được lòng người khác nên họ rất dễ rơi vào cám dỗ. Với ai, họ cũng quan tâm, chăm sóc nên rất dễ được lòng những cô gái khác và dễ làm người khác hiểu lầm. Nếu ở bên người này, bạn sẽ lao tâm khổ tứ, lúc nào cũng sợ đánh mất họ.

Phụ nữ đừng nên ăn đời ở kiếp với người không tôn trọng mình - Ảnh minh họa: Internet

Người đàn ông quá xem trọng vẻ bề ngoài thường khiến bạn mệt mỏi. Khi ở bên cạnh họ, bạn lúc nào cũng phải đẹp đẽ, chỉn chu. Thậm chí còn đòi hỏi khá cao về ngoại hình và cách ăn mặc của bạn thường ngày. Với họ, vẻ bề ngoài quan trọng hơn là nội tâm. Họ thường xem trọng hình thức hơn là những cảm xúc hay tính cách của bạn. Vì vậy đừng ở bên người như thế này để tự làm khổ mình.

Quá yêu thương chính mình

Những người ích kỷ chỉ biết yêu thương bản thân thường không mang lại hạnh phúc cho bất cứ ai. Họ sống chỉ nghĩ đến mình nên sẽ không để tâm đến bạn buồn, vui, khổ sở như thế nào. Khi về chung một nhà với người như thế này, bạn sẽ thường xuyên có cảm giác “có chồng như không”.

Đàn ông ích kỷ luôn làm khổ phụ nữ - Ảnh minh họa: Internet

Lấy người này, bạn sẽ thường xuyên phải lâm vào tình cảnh cô đơn, không có người quan tâm khi buồn bã, tủi thân. Thế nên đừng dại gì đâm đầu vào kiểu đàn ông ích kỷ, quá xem trọng bản thân mà không quan tâm đến người xung quanh.

Quá quan trọng chuyện tiền bạc

Ở bên người quá quan trọng chuyện tiền bạc thường sẽ khiến bạn cảm thấy áp lực và mệt mỏi. Họ xem trọng đồng tiền hơn bạn nên càng phiền phức hơn. Vì trong đầu họ lúc nào cũng chỉ nghĩ đến tiền nên sẽ khiến bạn chịu nhiều thiệt thòi. Bạn sẽ không thể nào có được cuộc sống đủ đầy về vật chất lẫn tinh thần nên khó lòng hạnh phúc.

Suy cho cùng đàn bà lấy chồng như đánh một canh bạc, đừng nhắm mắt đưa chân rồi vớ phải những kiểu đàn ông này mà chịu bất hạnh cả đời.