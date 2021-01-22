Đàn bà muốn cả đời không tốn một giọt nước mắt nào, đừng dại đụng vào 3 kiểu đàn ông này

Phụ nữ yêu 22/01/2021 06:38

Người đàn bà khôn ngoan muốn cả đời không tốn một giọt nước mắt nào, đừng dại đụng đến những kiểu đàn ông tệ bạc này, kiểu thứ ba nguy hiểm nhất.

Dưới đây là những kiểu đàn ông nếu phụ nữ lấy phải thì khổ cả đời không dứt, đàn bà khôn ngoan tránh xa mười thước, đàn bà dại cứ lao đầu vào như thiêu thân.

Trẻ con, vô tâm

Người phụ nữ khôn ngoan đừng vướng vào kiểu đàn ông trẻ con, vô tâm. Vì ngoài bản thân, họ sẽ chẳng quan tâm đến bất cứ điều gì. Thậm chí còn vô tâm làm tổn thương bạn hết lần này đến lần khác mà không bao giờ nhận ra điều đó. Họ thản nhiên, vô tư đến mức bạn khóc cũng chẳng mảy may hay biết. Bạn có mệt mỏi đến cùng cực cũng không để tâm hay hỏi han.

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Đàn bà khôn ngoan đừng lấy người trẻ con - Ảnh minh họa: Internet

Bởi vì mải mê sống trong thế giới riêng của mình, đàn ông sẽ chẳng bao giờ biết được xung quanh mình còn có rất nhiều điều cần quan tâm. Họ sẽ không thể nhận biết được bản thân phải có trách nhiệm với người phụ nữ của cuộc đời mình. Thế nên phụ nữ đừng tự làm khó chính mình, đừng đâm đầu vào mớ hỗn độn để rồi phải tốn công tốn sức tháo gỡ từng nút thắt.

Ích kỷ, keo kiệt

Người đàn ông ích kỷ thường mang lại nhiều khổ sở, tổn thương cho phụ nữ. Họ chỉ biết sống cho riêng mình và không bao giờ chi quá nhiều tiền cho bạn. Tệ bạc nhất là khi bạn ở nhà nội trợ mà gặp phải người ki bo, keo kiệt thì càng mệt tâm, mệt xác hơn. Mua gì, làm gì cũng phải ngửa tay xin tiền chồng, trong khi đó người chồng lại không muốn chi một đồng nào. Hoặc luôn tỏ thái độ không hài lòng về cách tiêu tiền của bạn.

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Đàn ông ích kỷ làm khổ phụ nữ - Ảnh minh họa: Internet

Khi ở bên người đàn ông keo kiệt, bạn sẽ sống cả đời trong mặc cảm, lúc nào cũng chịu thua thiệt. Thậm chí còn mệt mỏi vì phải chật vật với từng đồng tiền ít ỏi chồng đưa mỗi tháng.

Bảo thủ, gia trưởng

Đàn ông bảo thủ, gia trưởng thường làm khổ phụ nữ. Họ luôn giữ quan điểm riêng của mình và khá sĩ diện nên sẽ ít khi lắng nghe người đàn bà của mình nghĩ gì. Lúc nào bản thân họ cũng đúng và cho rằng đối phương sai.

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Đàn ông gia trưởng khiến cuộc đời phụ nữ bất hạnh triền miên - Ảnh minh họa: Internet

Những điều họ nói ra, vợ không được tranh cãi hay bày tỏ quan điểm trái ngược. Khi ở bên người có tính cách này, cuộc đời của phụ nữ xem như tàn lụi.

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