Đàn bà sau ly hôn đẳng cấp nhất khi biết 3 THÊM, 3 BỎ nên làm trong cuộc đời của mình

Dưới đây là những điều đàn bà sau ly hôn nên làm trong cuộc đời của mình để bình yên, sau những tổn thương có thể tự mình mạnh mẽ sống tiếp phần đời còn lại.

Điều người phụ nữ sau ly hôn nên làm là kết giao thêm nhiều người bạn chân thành đúng nghĩa. Bạn đừng tự giam giữ bản thân trong ám ảnh tổn thương quá lâu. Hãy vượt qua vùng an toàn của mình để nhìn thấy chân trời mới. Kết giao thêm bạn bè, bạn sẽ cảm thấy vui vẻ và sống ý nghĩa hơn là tự trói buộc bản thân trong quá khứ.

Thêm yêu thương

Đã từng tổn thương quá nhiều, đừng vội từ bỏ những người tốt với mình, cũng như tình cảm của mình dành cho người khác. Hãy mở lòng hơn, nhìn rộng hơn để biết xung quanh bạn còn rất nhiều người quan tâm đến bạn. Họ luôn hy vọng bạn vượt qua khổ đau và sống tốt hơn trong phần đời còn lại.

Thêm bao dung

Phụ nữ nên biết bao dung nhiều hơn - Ảnh minh họa: Internet

Đừng vì bất cứ ai làm tổn thương mình mà vội nhìn đời bằng những suy nghĩ tiêu cực. Bạn nên biết bao dung hơn, tha thứ nhiều hơn để hiểu rõ một điều trên đời này còn rất nhiều người tốt. Khi mở lòng, bao dung cho những lỗi lầm của người khác, bạn sẽ cảm thấy cuộc sống ý nghĩa.

3 BỎ phụ nữ phải ghi lòng tạc dạ

Bỏ hy sinh

Cuộc đời phụ nữ khôn ngoan đừng hy sinh quá nhiều. Đừng bao giờ có ý nghĩ phải sống làm hài lòng người khác hoặc phải vì chồng con mà bỏ việc, bỏ đam mê của mình. Vì sau tất cả những tổn thương, bạn sẽ biết được rằng bản thân là quan trọng nhất. Chỉ khi yêu thương, chiều chuộng chính mình, bạn mới biết được giá trị đích thực của bản thân và không bị bất cứ ai xem thường.

Bỏ quá khứ

Phụ nữ đừng bị quá khứ ám ảnh - Ảnh minh họa: Internet

Quá khứ buồn quá thì bỏ đi, đừng nhớ cũng đừng ép bản thân phải quên ngay. Có câu “hãy để thời gian làm nhiệm vụ của nó”, thời gian rồi sẽ xoa dịu những nỗi đau. Hôm nay có buồn đến gục ngã nhưng ngày mai vẫn phải đứng dậy sống tiếp. Thời gian sẽ làm bạn quên đi những nỗi đau đã từng phải gánh chịu.

Bỏ cách sống vì người khác

Đừng làm theo những gì người khác thích, hãy làm theo những gì bản thân mong muốn. Họ không thể chịu buồn hay đau khổ thay bạn, vì vậy đừng bao giờ có ý nghĩ sống làm hài lòng tất cả mọi người. Đừng bao giờ cho người khác cái quyền xem thường giá trị của mình.