Dưới đây là những sai lầm của phụ nữ khiến cuộc đời loay hoay trong bất hạnh, không thoát ra được bể khổ mà chỉ biết cam chịu.

Thậm chí còn có người hy sinh mối quan hệ, công việc của mình để ở nhà nội trợ. Họ cảm thấy đây là trách nhiệm của bản thân. Nhưng phụ nữ ơi, sự hy sinh của bạn phải có người công nhận mới có ý nghĩa, còn không thì mọi thứ đều vô nghĩa.

Người đàn bà dại hy sinh thanh xuân, thời gian cho mình cho người khác. Có nhiều người nghĩ nghĩa vụ của phụ nữ khi lấy chồng là phải lo cho gia đình một cuộc sống đàng hoàng, tử tế. Cơm nước ngày 3 bữa, quán xuyến hết việc trong nhà để chồng yên tâm công tác bên ngoài.

Phụ nữ càng hy sinh nhiều càng khiến người bên cạnh không biết trân trọng những giá trị của bạn. Thậm chí họ còn ỷ lại vào bạn nên không biết quan tâm, chăm sóc bản thân hoặc gia đình của mình. Thế nên đàn bà đừng dại hy sinh mù quáng. Hãy dành thời gian yêu thương bản thân nhiều hơn.

Xem chồng là cả thế giới

Người đàn bà khôn ngoan không xem ai là cả thế giới của mình. Không xem ai là duy nhất trong cuộc đời mình. Khi có suy nghĩ như vậy, bạn mới mong có được hạnh phúc như bản thân mong muốn. Còn không thì chính bản thân bạn sẽ chịu nhiều tổn thương.

Phụ nữ đừng dại xem chồng là cả thế giới - Ảnh minh họa: Internet

Khi xem chồng là tất cả, bạn sẽ có thói quen dựa dẫm. Không có chồng, bạn sẽ không thể sống nổi. Không có chồng, bạn sẽ cảm thấy cuộc sống của mình vô nghĩa.

Nhưng phụ nữ ơi, cuộc đời này không ai thiếu ai mà chết được. Hãy mạnh mẽ tự bảo vệ bản thân chứ đừng hết lòng hết dạ xem ai đó là thế giới của mình mà mất đi phương hướng trong cuộc sống.

Chiều chồng quá mức

Phụ nữ khôn không chiều chuộng chồng - Ảnh minh họa: Internet

Nhiều người phụ nữ trong hôn nhân có thói quen chiều chồng quá mức. Chồng muốn gì cũng sẽ làm theo, điều này tạo cho người đàn ông thói quen dựa dẫm. Khi không có vợ bên cạnh, họ sẽ không thể làm được gì, kể cả chuyện đỡ đần công việc nhà. Thế nên hãy tập cho chồng cách tự lập để bạn có nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn. Đừng bao giờ để anh ấy quá dựa dẫm vào mình.