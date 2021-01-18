10 câu nói ‘chuẩn không cần chỉnh’ của đàn bà 50 tuổi dành cho tất cả phụ nữ trong hôn nhân

1. Hôn nhân là cùng nhau xây dựng chứ không phải một mình bạn cố gắng. Nếu cảm thấy trong cuộc hôn nhân đó không có sự đồng lòng, hãy nhẹ nhàng tìm cho mình một con đường lui thích hợp.

Dưới đây là những câu nói hay của đàn bà 50 tuổi đúc kết từ cuộc hôn nhân của mình, chị em nên biết để khôn ngoan hơn mỗi ngày.

3. Cuộc sống tiền hôn nhân và trong hôn nhân vốn dĩ khác nhau. Khi yêu, bạn không có quá nhiều sự ràng buộc nhưng khi đã về chung một nhà rồi, bạn sẽ có rất nhiều gánh nặng cần phải để tâm.

2. Có khi cả cuộc đời sống chung với người đàn ông đó, bạn cũng không thể nhìn rõ được bộ mặt thật của họ. Thế nên đàn bà khôn ngoan đừng bao giờ nghĩ rằng bản thân đã hiểu hết lòng dạ của bạn đời.

4. Khi còn độc thân muốn làm gì cũng được nhưng phụ nữ lấy chồng rồi phải biết có những điều không nên làm. Phải sống có trách nhiệm với những gì mình đã lựa chọn.

Phụ nữ muốn hạnh phúc hãy tự bảo vệ bản thân - Ảnh minh họa: Internet

5. Hạnh phúc được ngày nào hay ngày đó, đừng đòi hỏi quá nhiều, cũng đừng cầu mong người đàn ông đó sẽ đối xử tốt với mình suốt cả cuộc đời.

6. Đàn ông không phải không ngoại tình mà là chưa có cơ hội để làm điều đó. Hãy chuẩn bị tâm lý thật tốt để đối diện với mọi điều xảy ra với mình trong cuộc hôn nhân này.

7. Khi bước vào hôn nhân với tâm thế vững vàng, bạn cũng sẽ bị quật ngã bởi những điều bất ngờ không thể lường trước được. Huống hồ gì là chưa sẵn sàng mà đã bắt đầu cuộc sống làm mẹ, làm vợ. Thế nên trước khi lấy chồng hãy chuẩn bị tâm lý chứ không phải chuẩn bị của hồi môn.

Muốn hạnh phúc hãy tự biết yêu thương bản thân - Ảnh minh họa: Internet

8. Hạnh phúc của bạn là do chính bạn quyết định và lựa chọn. Cuộc đời của bạn không ai có thể sống thay vì vậy đừng làm hài lòng người khác mà đẩy bản thân vào cuộc hôn nhân bế tắc.

9. Người đàn ông vô tâm có thể tha thứ nhưng đàn ông vũ phu trăm lần ngàn lần cũng đừng bỏ qua. Phụ nữ hãy biết bảo vệ bản thân trong cuộc hôn nhân này để sống bình yên hơn.

10. Muốn hạnh phúc sẽ hạnh phúc, muốn khổ đau sẽ khổ đau. Cuộc đời này hạnh phúc hay khổ đau đều do bạn quyết định và lựa chọn.