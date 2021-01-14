3 KHÔNG phụ nữ 35 tuổi phải ghi lòng tạc dạ: Không quá giàu nhưng sẽ bình yên trong tâm, nở nụ cười tươi trên môi

Dưới đây là những điều phụ nữ 35 tuổi phải ghi lòng tạc dạ để bình yên, cuộc đời không vướng phải quá nhiều sóng gió, khổ đau.

Nói đúng hơn là đừng hy sinh cuộc đời của mình để làm hài lòng mọi người xung quanh. Hãy tự làm chủ, nuông chiều bản thân để sống một đời bình an, không lo nghĩ.

Người phụ nữ khôn ngoan đừng tận tụy hy sinh đến quên bản thân. Muốn hạnh phúc, bạn nên nghĩ đến bản thân trước, đừng quan tâm đến miệng lưỡi thế gian. Chỉ cần bạn hạnh phúc là được, đừng sống theo sự sắp đặt của người khác.

Cuộc đời này bạn không mắc nợ ai, cũng chẳng cần hạ thấp bản thân để làm người khác vui. Không cần phải gạt bỏ đi niềm vui của bản thân để mua tiếng cười cho người khác. Mà hãy sống đúng cuộc đời như mình mong muốn, chỉ cần bản thân có thể cười tươi mỗi ngày là được.

Không mắc nợ

Phụ nữ sống đừng để mắc nợ ai - Ảnh minh họa: Internet

Người đàn bà muốn hạnh phúc đừng mắc nợ bất cứ ai. Nợ tiền hãy trả sòng phẳng, nợ tình hãy tìm mọi cách để đáp lại. Đừng để bản thân nợ nần quá nhiều thứ trong cuộc đời này. Vì khi mắc nợ ai đó, bạn sẽ sống trong lo âu hoặc dễ bị người đó chi phối cuộc sống của mình. Thế nên tốt nhất là sòng phẳng trong mỗi mối quan hệ để tâm bình an hơn.

Đặc biệt, cuộc đời phụ nữ tuyệt đối đừng thiếu nợ đàn ông, đừng trở thành con rối của họ. Bạn hãy tự làm chủ được bản thân để không bị ai xem thường.

Không oán than

Nếu bản thân chưa hạnh phúc, hãy cố gắng nhiều hơn. Nếu chưa giàu có, hãy nỗ lực mỗi ngày. Đừng oán than ông trời bất công với mình, cũng đừng oán trách tại sao cuộc sống mình toàn bất hạnh.

Cuộc đời phụ nữ đừng oán than quá nhiều - Ảnh minh họa: Internet

Hãy hiểu một điều ông trời không lấy đi của ai quá nhiều thứ, rồi đến một ngày những công sức của bạn sẽ được đền đáp thôi. Có câu chỉ cần phụ nữ sống tốt, cao xanh ắt sẽ có an bài. Hãy sống tốt và lương thiện, rồi bạn sẽ hạnh phúc.