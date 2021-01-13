10 câu nói thể hiện đẳng cấp, khí chất tỏa ra ngời ngời của phụ nữ sau ly hôn

1. Đàn ông trên thế gian không thiếu, người tệ bạc quá thì bỏ tìm người khác. Cuộc đời phụ nữ không thể vì một cuộc hôn nhân đổ vỡ mà dừng lại.

Dưới đây là những câu nói thể hiện đẳng cấp, khí chất tỏa ra ngời ngời của phụ nữ sau ly hôn khiến ai cũng nể phục sát đất.

3. Đàn bà không quan trọng bao nhiêu tuổi mà là trông như bao nhiêu và trái tim đang ở độ tuổi nào. Dù tuổi có tăng nhưng trái tim và tâm hồn vẫn trẻ trung là được.

2. Tổn thương là yếu tố cần phải có trong cuộc đời để cho bạn biết được giá trị của hạnh phúc. Không có thất bại, không có đổ vỡ sẽ không thể thấy được cầu vồng sau mưa.

Phụ nữ đẳng cấp không có đàn ông vẫn sống tốt - Ảnh minh họa: Internet

4. Đừng ngại khi nghe người khác mỉa mai mình phải khổ sở kiếm tiền. Người đàn bà khí chất phải ngẩng cao đầu cười nhạo những người không có đàn ông bên cạnh đến bữa cơm cũng không tự mua được.

5. Chỉ cần bạn cố gắng, bản thân sẽ có được hạnh phúc. Đừng cúi đầu lau nước mắt hàng đêm, hãy tô thêm phấn dặm thêm son để cười tươi đón nhận mọi sóng gió ập đến với cuộc sống của chính mình.

6. Sau tất cả, bạn sẽ có được hạnh phúc của riêng mình. Đừng vội khép trái tim lại, hãy mở lòng với người đến sau, biết đâu họ là người chân thành và mang đến nhiều điều đẹp đẽ cho bạn.

Phụ nữ khôn ngoan nên biết bản thân mình chẳng nợ nần gì chồng con - Ảnh minh họa: Internet

7. Cuộc đời này, phụ nữ chẳng nợ chồng con, cũng chẳng nợ ai ngoài cha mẹ của mình. Thế nên hãy chăm sóc, báo hiếu cha mẹ khi còn có thể.

8. Đừng sống theo những gì thiên hạ muốn, hãy sống theo những gì bản thân thích. Đừng chạy theo số đông, hãy làm điều mình nghĩ là đúng miễn không thẹn với lòng là được.

9. Sau những tổn thương, bạn sẽ có được thành công và hạnh phúc riêng. Thế nên đàn bà khôn ngoan đừng oán than ông trời bất công với mình, hãy thầm cảm ơn vì nhờ điều đó mình đã kiên cường hơn rất nhiều.

Hãy sống một đời bản thân mong muốn, đừng sống theo những gì người khác thích - Ảnh minh họa: Internet

10. Đồng tiền là sức mạnh của phụ nữ, khi có tiền trong tay bạn sẽ chẳng bao giờ cúi đầu trước bất cứ ai. Hãy nhớ một điều cuộc sống không có đàn ông không chết, chỉ khi không có tiền mới lao đao.