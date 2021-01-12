Có những người đàn ông có vẻ ngoài như viên kẹo bọc đường, ngọt ngào khiến phụ nữ dại đâm đầu vào, nhưng khi về chung một nhà rồi mới biết hóa ra đó là thuốc độc.
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Dưới đây là những kiểu đàn ông có vẻ ngoài ngọt ngào, thu hút nhiều người, phụ nữ dại chết đứ đừ, phụ nữ khôn ngoan sẽ sáng suốt để không mắc bẫy tình.
Ngọt ngào, hứa hẹn nhiều
Người đàn ông trăng hoa thường hứa hẹn nhiều nhưng lại không làm được. Phụ nữ thường chết mê chết mệt với kiểu người ngọt ngào, thề non hẹn biển. Họ u mê không lối thoát với người đàn ông luôn có vẻ ngoài hoàn hảo, dùng lời hoa mỹ để tô vẽ cho bản thân.
Vì khi ở bên người này, phụ nữ có cảm giác được che chở. Nếu có giận cũng chẳng giận hờn lâu vì họ sẽ được dỗ ngọt bằng những lời "có cánh".
Nhưng thực tế đây là kiểu đàn ông cực độc trong hôn nhân. Khi yêu có thể vui nhưng cưới về rồi lại hoàn toàn khác. Những lời ngọt ngào sẽ hóa thành cay đắng đến nghẹn ngào, không thể thốt thành lời.
Đẹp trai, bảnh bao
Đàn ông đẹp trai thường thu hút ánh nhìn của phái yếu. Ai cũng thích kiểu người có vẻ ngoài bảnh bảo, hào nhoáng để khi đi bên cạnh có thể tự hào, khoe khoang. Kiểu đàn ông này khi yêu có thể vui. Nhưng thực tế, bạn khó lòng giữ chân và trái tim của họ.
Khi cưới rồi, đàn bà như chim trong lồng, đàn ông thì vẫn mải mê với cuộc chơi. Nhất là những người có vẻ ngoài quá bắt mắt sẽ không thể nào tránh khỏi những cám dỗ. Khi ra ngoài, họ rất dễ bị những bóng hồng khác vây quanh, theo đuổi. Thế nên vợ luôn lo lắng về chuyện giữ chân người chồng đẹp trai, đào hoa của mình.
Có nhiều mối quan hệ xã hội
Đàn ông thành đạt thường có nhiều mối quan hệ xã giao bên ngoài. Họ giỏi lấy lòng người khác nên biết điều gì nên làm để lấy lòng bạn.
Họ sẽ cho bạn cảm giác tình yêu luôn màu hồng vì có một người đàn ông tâm lý ở bên cạnh. Nhưng khi cưới về rồi, bạn sẽ hiểu được ngoài màu hồng thì còn nhiều màu khác. Đàn ông có nhiều mối quan hệ xã hội thường ít dành thời gian cho gia đình. Họ coi trọng các mối quan hệ bên ngoài, trong khi ít để tâm đến chuyện nhà. Thế nên đừng vì vẻ ngoài hoàn hảo của đàn ông mà đánh lừa thị giác, thính giác và trái tim của chính mình.