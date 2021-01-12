Dưới đây là những kiểu đàn ông có vẻ ngoài ngọt ngào, thu hút nhiều người, phụ nữ dại chết đứ đừ, phụ nữ khôn ngoan sẽ sáng suốt để không mắc bẫy tình.

Vì khi ở bên người này, phụ nữ có cảm giác được che chở. Nếu có giận cũng chẳng giận hờn lâu vì họ sẽ được dỗ ngọt bằng những lời "có cánh".

Người đàn ông trăng hoa thường hứa hẹn nhiều nhưng lại không làm được. Phụ nữ thường chết mê chết mệt với kiểu người ngọt ngào, thề non hẹn biển. Họ u mê không lối thoát với người đàn ông luôn có vẻ ngoài hoàn hảo, dùng lời hoa mỹ để tô vẽ cho bản thân.

Nhưng thực tế đây là kiểu đàn ông cực độc trong hôn nhân. Khi yêu có thể vui nhưng cưới về rồi lại hoàn toàn khác. Những lời ngọt ngào sẽ hóa thành cay đắng đến nghẹn ngào, không thể thốt thành lời.

Đẹp trai, bảnh bao

Đàn ông đẹp trai thường thu hút ánh nhìn của phái yếu. Ai cũng thích kiểu người có vẻ ngoài bảnh bảo, hào nhoáng để khi đi bên cạnh có thể tự hào, khoe khoang. Kiểu đàn ông này khi yêu có thể vui. Nhưng thực tế, bạn khó lòng giữ chân và trái tim của họ.

Đàn ông đẹp trai sẽ làm khổ phụ nữ - Ảnh minh họa: Internet

Khi cưới rồi, đàn bà như chim trong lồng, đàn ông thì vẫn mải mê với cuộc chơi. Nhất là những người có vẻ ngoài quá bắt mắt sẽ không thể nào tránh khỏi những cám dỗ. Khi ra ngoài, họ rất dễ bị những bóng hồng khác vây quanh, theo đuổi. Thế nên vợ luôn lo lắng về chuyện giữ chân người chồng đẹp trai, đào hoa của mình.

Có nhiều mối quan hệ xã hội

Đàn ông thành đạt thường có nhiều mối quan hệ xã giao bên ngoài. Họ giỏi lấy lòng người khác nên biết điều gì nên làm để lấy lòng bạn.

Đàn ông có quá nhiều cám dỗ không thể mang lại hạnh phúc cho bạn - Ảnh minh họa: Internet

Họ sẽ cho bạn cảm giác tình yêu luôn màu hồng vì có một người đàn ông tâm lý ở bên cạnh. Nhưng khi cưới về rồi, bạn sẽ hiểu được ngoài màu hồng thì còn nhiều màu khác. Đàn ông có nhiều mối quan hệ xã hội thường ít dành thời gian cho gia đình. Họ coi trọng các mối quan hệ bên ngoài, trong khi ít để tâm đến chuyện nhà. Thế nên đừng vì vẻ ngoài hoàn hảo của đàn ông mà đánh lừa thị giác, thính giác và trái tim của chính mình.