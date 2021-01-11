Khi cãi nhau với chồng, vợ khôn ngoan phải ‘khóa miệng’, không được nói 4 câu CHẾT NGƯỜI này

Phụ nữ yêu 11/01/2021 06:00

Khi vợ chồng cãi nhau, vợ khôn ngoan tuyệt đối không được thốt ra những câu nói chết người này kẻo hôn nhân đổ vỡ lập tức.

Dưới đây là những câu nói vô cùng nguy hiểm khiến vợ chồng cãi nhau nảy lửa hơn, thậm chí khiến hôn nhân đổ vỡ, gia đình ly tán. 

Ly hôn đi

Người đàn bà khôn ngoan không được nói hai chữ ly hôn khi vợ chồng cãi nhau. Vì điều này sẽ làm ảnh hưởng nặng nề đến tình cảm vợ chồng. Không những vậy còn khiến đàn ông chán ghét và dần dần buông xuôi. Khi đó, chỉ có bản thân bạn là chịu nhiều tổn thương mà thôi.

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Vợ chồng cãi nhau đừng nói những câu cấm kỵ này - Ảnh minh họa: Internet

Thế nên đây là hai từ cấm kỵ trong hôn nhân, dù có cãi nhau lớn đến mấy cũng đừng thốt ra. Đừng buông những lời khó nghe kẻo hối hận không kịp. Vợ chồng hãy ngồi xuống nói chuyện với nhau, chắc chắn khó khăn mấy cũng sẽ giải quyết được.

Tôi có mù mới lấy anh làm chồng

Đây là câu nói chê bai của nhiều người phụ nữ dại khiến đàn ông phẫn nộ. Họ có sĩ diện rất lớn, chẳng ai muốn nghe những lời này từ vợ. Vả lại phụ nữ một khi đã chọn ai làm chồng rồi tuyệt đối không được nói những lời oán trách nhau như thế này. Vì điều này chỉ chứng tỏ mắt nhìn người của bạn không tốt và đối phương cũng cảm thấy vô cùng khó chịu.

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Vợ khôn ngoan đừng oán trách về việc lấy nhầm chồng - Ảnh minh họa: Internet

Thế nên khi cãi nhau, cách tốt nhất để cuộc chiến không trở nên gay gắt là vợ khôn ngoan nên im lặng. Bạn nên biết chuyện gì nên nói, chuyện gì không nên nói để giữ gìn hôn nhân hạnh phúc.

Anh chẳng bằng anh A, anh B

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Đừng so sánh chồng với người khác mà đánh mất hạnh phúc gia đình - Ảnh minh họa: Internet

Cách so sánh kém duyên này luôn khiến đàn ông mệt mỏi và chán gần vợ nhưng nhiều phụ nữ thường mắc phải. Khi tức giận, ai cũng muốn nói những lời khó nghe để trút giận. Nhưng sau khi đã nguôi giận, bạn lại hối hận vì những gì mình đã nói. Thế nên hãy biết tiết chế cảm xúc, đừng làm những chuyện khiến mình ân hận. 

Anh nhỏ nhen vừa thôi, đúng là ích kỷ

Trong khi cãi nhau, phụ nữ khôn ngoan đừng thốt ra những lời khiến đàn ông khó chịu. Đặc biệt là chê bai về nhân cách, con người của anh ấy. Vì điều này sẽ nhanh chóng dẫn đến hôn nhân đổ vỡ, tình cảm vợ chồng ngày càng rạn nứt.

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