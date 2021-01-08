Đàn bà 50 tuổi: 2 thứ không nhìn, 3 điều không quản, 4 việc nên giác ngộ

Phụ nữ yêu 08/01/2021 07:30

Người đàn bà 50 tuổi nên biết những điều này để sống cuộc đời bình an, viên mãn, không khổ vì chồng, cũng chẳng lao đao vì con cái khi tuổi đã xế chiều.

Dưới đây là những điều đàn bà 50 tuổi nên biết, 2 thứ không nhìn, 3 điều không quản và đặc biệt là có 4 việc nên giác ngộ để tâm bình yên hơn.

2 thứ không nhìn

Cuộc sống của người khác

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Đàn bà 50 tuổi nên biết điều này - Ảnh minh họa: Internet

Nếu muốn hạnh phúc và bình yên, tuyệt đối đừng nhìn vào cuộc sống của người khác để so sánh, ghen tỵ. Vì ai cũng có cuộc đời riêng. Đừng ngước nhìn những thứ quá cao xa mà mơ ước để rồi tủi thân, khóc thầm.

Người đàn bà khôn ngoan nên hiểu một điều ai cũng có những khó khăn. Chẳng qua là họ đã cố gắng vượt qua để có được hạnh phúc như ngày hôm nay mà thôi. Muốn hạnh phúc, hãy chăm chỉ và cố gắng là được.

Những mong muốn của người khác

Cuộc sống của mình do bản thân quyết định, đừng sống theo mong muốn của người khác. Đừng làm hài lòng tất cả mọi người mà rước đau khổ về cho mình. Hãy nhớ một điều chỉ có bản thân mới mang lại hạnh phúc cho mình, còn những ước muốn của người khác chỉ mang lại cho bạn toàn đớn đau, bất hạnh.

3 điều không quản

Miệng lưỡi thiên hạ

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Phụ nữ đừng quan tâm đến miệng lưỡi thiên hạ - Ảnh minh họa: Internet

Miệng lưỡi thiên hạ chín người mười ý, đừng để tâm làm gì. Miệng của họ cứ để họ nói đã rồi tự động sẽ im. Còn cuộc đời của bạn do chính bạn làm chủ, đừng vì bất cứ lời nói của ai mà nghiêng ngả. Hãy bịt tai, ngậm miệng lại và sống tốt cuộc đời của mình thôi, còn những việc khác cứ bơ đi để tâm an yên, lòng không còn sóng gió.

Người phản bội mình

Người đã phản bội mình thì đừng để tâm hay để mắt đến làm gì. Hãy tiễn họ ra khỏi cuộc đời mình để sống tiếp chứ không thể nào vì một người tệ bạc mà chán nản hoặc buông bỏ tất cả. Cuộc đời phụ nữ quá ngắn để cứ mải mê nhớ đến người đã từng đối xử tệ với mình. Bạn nên giữ những điều tốt đẹp trong tim thôi, như vậy mới có hạnh phúc đích thực.

Người bỏ rơi mình

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Phụ nữ đừng luyến tiếc người bỏ rơi mình - Ảnh minh họa: Internet

Đừng nhớ thương hay luyến tiếc người đã bỏ rơi mình. Hãy để quá khứ ngủ yên, bản thân bạn cũng phải sống thật tốt ở hiện tại và tương lai. Chỉ cần bạn buông bỏ được những điều không hay, tự khắc mọi việc sẽ đi đúng quỹ đạo và cuộc sống sẽ hạnh phúc ngay thôi.

4 việc nên giác ngộ

Cuộc đời ngắn ngủi đừng quá tiết kiệm

Phụ nữ 50 tuổi nên hiểu một điều cuộc sống ngắn ngủi, do đó đừng quá tiết kiệm với bản thân. Khi còn có thể hãy cứ ăn món mình thích, mua chiếc váy mình yêu và đi đến những nơi mình muốn. Vì việc tiết kiệm quá mức không giúp bạn hạnh phúc hơn mà chỉ khiến bạn mệt mỏi.

Cuộc sống không vì bạn oán trách ai đó mà trở nên tươi đẹp hơn

Nếu có ai đó làm điều có lỗi với bạn, hãy gạt bỏ hết và rộng lượng tha thứ. Vì cuộc sống vô thường, hôm nay bạn gặp họ, chưa chắc ngày mai đã có thể nhìn thấy nhau. Ôm ân oán, hận thù làm gì để rồi chuốc thêm nhiều khổ đau, bất hạnh vào người.

Bản thân bạn chỉ là hạt cát giữa sa mạc

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Hãy nhớ một điều bản thân bạn không phải là trung tâm vũ trụ - Ảnh minh họa: Internet

Thế giới này rộng lớn lắm, bản thân bạn chỉ là hạt cát giữa sa mạc chứ chẳng to lớn, giỏi giang bằng ai. Vì vậy hãy sống khiêm tốn, đừng quá kiêu ngạo, xem bản thân là trung tâm vũ trụ mà xem thường người khác.

Đừng vì người khác không thích mà đánh mất niềm vui của bản thân

Đừng cố gắng làm hài lòng bất cứ ai, đừng vì người khác thích mà mải mê theo đuổi. Vì khi chạy theo những điều thiên hạ thích, bạn đã vô tình đánh mất bản chất cũng như niềm vui của mình. Khi đó bạn chẳng thể nào có được những thứ mình mong muốn.

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