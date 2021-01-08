5 đặc điểm của phụ nữ sắc sảo khiến đàn ông vừa sợ vừa yêu điên cuồng

Dưới đây là những đặc điểm của phụ nữ sắc sảo khiến đàn ông vừa sợ vừa yêu điên cuồng, không dứt ra được.

Cánh mày râu vốn rất thích kiểu người mạnh mẽ, bí ẩn. Họ thích được khám phá và chinh phục, thế nên người phụ nữ có tính cách này luôn khiến họ đặt nhiều tâm tư tình cảm.

Người đàn bà sắc sảo rất giỏi trong việc đoán ý nghĩ của người khác. Chỉ nhìn biểu cảm và hành động cơ thể của đối phương đã nắm được một phần nào đó tâm tư của họ. Cũng chính điều này gợi lên cảm giác muốn chinh phục mãnh liệt của đàn ông.

Rõ ràng trong những mối quan hệ

Đàn ông thích kiểu phụ nữ mạnh mẽ, rõ ràng trong mọi việc. Nhất là trong những mối quan hệ, không dở dở ương ương, thích nói là thích hoặc không thích nói là không thích.

Kiểu phụ nữ sắc sảo, có bản lĩnh sẽ không cho bất cứ ai nuôi hy vọng, không muốn xây dựng hình tượng thánh nữ trong mắt người khác. Họ sống đúng với bản chất của mình, yêu ghét rõ ràng và tiền bạc sòng phẳng nên khiến đàn ông ngày đêm nhớ mong.

Phụ nữ mạnh mẽ rõ ràng trong mọi chuyện khiến đàn ông mê đắm - Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt kiểu phụ nữ này không bao giờ lợi dụng tình cảm của bất cứ ai. Họ không vì cô đơn hoặc muốn trả thù ai mà yêu đại một người. Với họ chuyện gì cũng phải rõ ràng, minh bạch thì mới giữ được mối quan hệ đó lâu dài.

Thẳng tính

Phụ nữ sắc sảo thường khá thẳng tính, không thích gì họ sẽ nói thẳng. Họ không giả tạo để giữ những mối quan hệ mình không thích. Cũng không cố gắng dùng những lời lẽ hoa mỹ để làm cho ai cũng thương yêu họ. Mà họ sẽ thẳng thắn nói lên quan điểm của mình, dù có thô nhưng đó là con người thật, bản chất vốn có của họ.

Luôn hiểu rõ bản thân

Người thẳng tính luôn khiến đàn ông nể phục - Ảnh minh họa: Internet

Hơn ai hết, họ hiểu rõ bản thân nhất. Họ biết mình muốn gì chứ không phải hiểu rõ người khác muốn gì. Có thể họ sẽ đi ngược lại với dư luận nhưng sẽ không bao giờ đánh mất bản chất của mình. Kiểu phụ nữ quyến rũ, có sức thu hút ngầm này luôn khiến đàn ông say mê như điếu đổ. Một khi đã yêu rồi thì không thể nào dứt ra được.

Thấu hiểu lòng dạ người khác

Phụ nữ thấu hiểu rõ lòng dạ người khác khiến đàn ông mê mệt - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài việc hiểu rõ bản thân, họ còn biết thấu hiểu lòng dạ người khác. Không nói những lời khó nghe hoặc hành động làm tổn thương bất cứ ai. Họ sẽ không bao giờ áp đặt suy nghĩ, quan điểm của mình và ép người khác phải làm theo. Vì vậy họ luôn có sức hút mãnh liệt khiến đàn ông không thể chối từ.