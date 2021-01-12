Đây là những nét tính cách của phụ nữ khiến đàn ông chạy dài không dám đến gần, có cho không biếu không cũng chẳng dám rước về vì sợ rước họa vào người.

Đàn ông sợ nhất kiểu phụ nữ lụy tình, mù quáng trong hôn nhân. Khi ở bên kiểu người này, họ cảm thấy bản thân không tự do. Thậm chí họ còn chạy mất dép vì đối phương quá lụy tình, yêu sống yêu chết và có tính chiếm hữu cao. Nếu ở bên lâu ngày, cả hai sẽ dễ nảy sinh nhiều vấn đề rắc rối không giải quyết được.

Cánh mày râu ai cũng muốn có người vợ siêng năng, biết quán xuyến chuyện trong nhà. Chẳng ai muốn rước một người lười biếng, siêng ăn nhác làm về làm vợ. Vì đàn ông bôn ba bên ngoài làm việc kiếm tiền, họ cần một người vợ biết chu toàn việc nhà. Họ muốn thấy nhà cửa sạch sẽ, cơm nước dọn sẵn, gia đình quây quần dùng bữa khi trở về nhà.

Ghen tuông vô cớ

Phụ nữ ghen tuông khiến đàn ông phát hoảng - Ảnh minh họa: Internet

Người phụ nữ ghen tuông quá mức luôn khiến đàn ông sợ chạy dài, không dám đến gần. Họ sợ cảm giác bị ràng buộc, đánh mất tự do của bản thân. Đồng thời họ đặc biệt chán ghét người dùng sự ích kỷ của mình để quản lý chồng quá mức. Thế nên đàn bà khôn ngoan hãy thay đổi điều này, đừng kiểm soát chồng mà hại thân.

Thích buôn chuyện

Phụ nữ đừng dại buôn chuyện lung tung mà hại thân - Ảnh minh họa: Internet

Người phụ nữ thích tám chuyện của thiên hạ sẽ mang đến nhiều phiền phức cho gia đình. Đàn ông cực kỳ không thích nét tính cách kém duyên này của phụ nữ. Thế nên vợ khôn ngoan đừng bao giờ ngồi lê đôi mách, mang chuyện thiên hạ về nhà, hoặc mang chuyện nhà ra buôn với thiên hạ.

Cho mình là trung tâm vũ trụ

Người khôn ngoan không bao giờ xem mình là trung tâm vũ trụ - Ảnh minh họa: Internet

Kiểu người xem mình là trung tâm vũ trụ thường không quan tâm đến bất cứ ai. Họ chỉ ích kỷ nghĩ cho bản thân và ép người khác phải vây quanh, tung hô họ. Nếu ở bên người này, đàn ông sẽ mệt mỏi vì đối phương không biết quan tâm, chăm sóc người khác. Lúc nào họ cũng xem mình là nhất trong mối quan hệ và ép đối phương phải cưng chiều mình.