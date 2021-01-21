3 vị cay, 2 vị ngọt trong hôn nhân, vợ chồng phải trải qua để sống cùng nhau đến răng long đầu bạc

Dưới đây là những vị cay và ngọt vợ chồng nào cũng phải trải qua mới mong hôn nhân hạnh phúc , có thể nắm tay nhau đi đến cùng trời cuối đất.

Hầu như cặp vợ chồng nào cũng phải trải qua cảm giác này. Khi yêu ai cũng nghĩ cuộc sống toàn màu hồng, hôn nhân sau này nhất định sẽ rất hạnh phúc. Nhưng khi kết hôn rồi mới hiểu được không có gì tốt đẹp mãi mãi. Nào là cơm áo gạo tiền, con cái rồi vô số điều rắc rối bản thân không thể nào lường trước được.

Tẻ nhạt

Dù đã là vợ chồng nhưng không phải lúc nào cũng ở bên nhau 24/24. Ai cũng có công việc, mối quan hệ riêng nên không thể lúc nào cũng mang lại niềm vui cho đối phương. Hoặc việc nhìn thấy nhau mỗi ngày cũng khiến bạn cảm thấy cuộc sống này thật tẻ nhạt. Người đàn ông bên cạnh cũng chẳng còn đủ thú vị với bạn nữa. Ai rồi cũng sẽ cảm thấy cuộc hôn nhân của mình nhạt nhẽo.

Muốn tự do

Khi đã kết hôn, nhiều người lại có suy nghĩ muốn độc thân, muốn tự do. Họ không chịu được sự ràng buộc, không chịu được việc có người kiểm soát. Vì vậy, không ít người muốn thoát khỏi cuộc sống hôn nhân nhàm chán này để quay lại cuộc sống vui vẻ như trước đây.

Khi kết hôn rồi ai cũng muốn tự do - Ảnh minh họa: Internet

Nhưng sau tất cả, bạn vẫn phải chấp nhận những gì bản thân đã chọn vì không thể làm khác đi được. Thế nên vợ chồng muốn hạnh phúc hãy cùng trải qua những điều này để biết trân trọng nhau nhiều hơn.

2 vị ngọt ngào trong hôn nhân

Có người cùng ăn cùng ngủ

Ngoài những mùi vị cay đắng thì vị ngọt cũng là yếu tố giúp hôn nhân thăng hoa hơn. Không phải cuộc hôn nhân nào cũng toàn đắng cay mà sẽ đan xen nhiều mùi vị để bạn biết trân trọng mối quan hệ của mình.

Khi kết hôn, bạn sẽ có được cảm giác ngọt ngào như thế này - Ảnh minh họa: Internet

Khi độc thân, bạn có thể tự do làm điều mình thích, đi chơi về khuya cũng chẳng ai quản. Nhưng đôi khi bạn cũng sẽ cảm thấy cô đơn, trống trải trong lòng. Bạn không thể nào thoát khỏi cảm giác muốn có được ai đó vỗ về, an ủi. Khi kết hôn, bạn sẽ cảm thấy ngọt ngào vì luôn có người chờ đợi và cùng ăn cùng ngủ với mình.

Có người lắng nghe khi gục ngã

Khi cô đơn, thất bại, bạn sẽ rất cần một ai đó ở bên cạnh lắng nghe những tâm sự của mình. Lúc này, bạn đời là sự lựa chọn hoàn hảo nhất. Họ sẽ ở bên an ủi và động viên bạn vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Họ sẽ không để bạn phải chịu nỗi vất vả, đau khổ một mình. Cảm xúc này sẽ giúp bạn trân trọng mối quan hệ của mình nhiều hơn.