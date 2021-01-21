Dưới đây là những điều khiến đàn bà dại đau lòng đến mức muốn chết đi nhưng vẫn chấp nhận tha thứ để giữ lại mái nhà êm ấm cho con.

Không có người đàn bà nào chịu đựng được cảm giác bị phản bội nhưng sau những tổn thương do chồng gây ra, họ vẫn cố gắng nở nụ cười thật tươi để các con yên lòng. Dù bản thân đã vô cùng mệt mỏi và chỉ muốn từ bỏ mọi thứ cho nhẹ lòng nhưng họ lại không thể nào làm được. Cũng vì vậy mà họ luôn sống khổ, cam chịu nhiều điều mà chỉ bản thân biết.

Đàn bà lạ lắm, dù biết bị phản bội nhưng vẫn chấp nhận tha thứ. Dù lòng đau như cắt, nước mắt chảy dài mỗi đêm nhưng họ vẫn chấp nhận bỏ qua cho người đàn ông phản bội mình. Vì họ muốn con cái có mái ấm đủ đầy nên phải chịu đựng đau đớn một mình.

Việc bị gia đình chồng xem thường

Có nhiều người phụ nữ dại đến mức bị gia đình chồng xem thường ra mặt nhưng vẫn cam chịu ở lại. Họ không có sự lựa chọn nào khác nên đành chấp nhận gắn bó. Với họ, phụ nữ lấy chồng như đeo gông vào cổ, không có cách nào thoát ra được.

Phụ nữ có những chuyện biết đau lòng nhưng vẫn chấp nhận - Ảnh minh họa: Internet

Dù có ở trong hoàn cảnh khốn cùng, họ vẫn ở lại chứ không thể nào phủi tay và quay lưng ra đi. Vì con, vì danh dự của gia đình, họ có thể làm mọi thứ dù không cảm thấy hạnh phúc.

Việc sống với người có thói vũ phu, vô tâm

Có nhiều trường hợp dù biết chồng không tốt nhưng họ vẫn muốn giữ cuộc hôn nhân của mình. Phụ nữ cố chấp sống với người luôn mang đến tổn thương thể xác lẫn tinh thần cũng vì con cái chứ chẳng có hạnh phúc.

Đàn bà khôn ngoan đừng chấp nhận đàn ông vũ phu - Ảnh minh họa: Internet

Nhưng bạn có biết được khi ở trong một gia đình như vậy, con cái của bạn có hạnh phúc hay không? Chúng có thể trưởng thành tốt trong môi trường cha đánh mẹ hoặc cha mẹ cãi nhau suốt ngày hay không?

Thế nên đừng bao giờ viện lý do vì con cái mà bao biện cho sự cố chấp của mình. Người đàn bà bản lĩnh hãy biết buông bỏ đúng thời điểm để không làm tổn thương bản thân cũng như những đứa trẻ vô tội.