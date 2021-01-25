Nếu một ngày bạn chán chồng, hãy làm ngay việc này để cứu vớt cảm xúc

Phụ nữ yêu 25/01/2021 07:00

Nếu phụ nữ chán chồng, đừng vội đi ngoại tình để thay đổi không khí mà hãy làm những việc này để cứu vớt cảm xúc của mình nhanh chóng nhất.

Dưới đây là những điều phụ nữ chán chồng nên làm để cứu vớt những tổn thương và sự cô đơn trong lòng, tuyệt đối không phải ngoại tình.

Làm đẹp, tân trang bản thân

Người đàn bà chán chồng đừng vội vướng vào ngoại tình. Đừng bao giờ có tư tưởng “ông ăn chả, bà ăn nem” mà đánh mất danh dự, nhân phẩm của mình. Thay vào đó hãy biết làm đẹp, tân trang bản thân để lúc nào cũng mới lạ, đẹp đẽ. Khi nhìn thấy mình xinh đẹp mỗi ngày, mọi sự buồn bã, mệt mỏi trong bạn cũng sẽ tan biến ngay.

phu nu chan chong 1
Phụ nữ chán chồng hãy làm những việc này - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ nên nhớ việc làm đẹp không chỉ để giữ chồng mà còn giúp bản thân ngày càng tự tin, yêu đời hơn. Không chỉ giúp bạn kéo chồng về sau những cơn say nắng mà còn giúp bản thân trân trọng giá trị của mình hơn mỗi ngày. Thế nên đàn bà khôn ngoan đừng bao giờ bỏ rơi chính mình. Dù có chán chồng, chán ngán cuộc hôn nhân này đến tận cổ cũng đừng quên việc chăm sóc bản thân.

Gặp gỡ bạn bè

Nếu chán quá thì hãy gặp gỡ bạn bè để được tâm sự cho vơi đi nỗi cô đơn trong lòng. Cuộc đời phụ nữ ngoài gia đình, nhất định phải có bạn bè để cùng nhau san sẻ nỗi buồn, niềm vui trong cuộc sống. Vì đôi khi chồng sẽ không thể nào hiểu được bạn mà chỉ có bạn bè mới thấu hiểu những nỗi vất vả bạn đang đeo mang. Thế nên dù có bất cứ chuyện gì xảy ra cũng hãy trân trọng mối quan hệ bạn bè tốt của mình.

Dành thời gian cho cha mẹ

phu nu chan chong 2
Phụ nữ khôn nên dành thời gian báo hiếu cha mẹ - Ảnh minh họa: Internet

Hãy dành thời gian nhiều hơn cho cha mẹ. Nếu thời gian trước bạn quá bận rộn với cơm áo gạo tiền, gia đình nhỏ của mình, bây giờ hãy về chăm sóc cha mẹ thường xuyên hơn. Cùng ăn với nhau bữa cơm, cùng chăm sóc nhau để biết được giá trị của cuộc sống đích thực. Phụ nữ nên nhớ chỉ có cha mẹ thương yêu mình vô điều kiện, thế nên đừng bao giờ bỏ rơi họ.

Nuôi dưỡng con cái

phu nu chan chong 3
Phụ nữ nên nuôi dạy con cái của mình thật tốt - Ảnh minh họa: Internet

Nếu đã quá chán chồng, hãy toàn tâm toàn ý nuôi dưỡng những đứa con mình sinh ra. Cuộc đời phụ nữ phải có trách nhiệm với người sinh ra mình và người mình sinh ra để sống ý nghĩa hơn. Tuyệt đối đừng vì chán chồng mà bỏ rơi con. Đừng vì chán ngán muốn rời bỏ hôn nhân mà làm tổn thương những đứa trẻ vô tội. Bạn nên nhớ con cái là món quà quý giá ông trời ban cho, tuyệt đối đừng đánh mất. 

Phụ nữ thà độc thân chứ đừng ‘ăn đời ở kiếp’ với đàn ông có 4 tính cách này

Phụ nữ thà độc thân chứ đừng ‘ăn đời ở kiếp’ với đàn ông có 4 tính cách này

Người phụ nữ khôn ngoan thà độc thân chứ đừng lấy đại, lấy vội người đàn ông có những tính cách này kẻo bất hạnh, tổn thương cả đời không thoát được.

Xem thêm
Từ khóa:   đàn bà chán chồng đàn bà khôn ngoan những điều phụ nữ nên biết

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 19 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 49 phút trước
Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 19 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 29 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 34 phút trước
Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 19 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 34 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 19 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 29 phút trước
Nỗi bàng hoàng khi đi phát thiệp cưới lần hai và câu nói khiến cuộc tình vỡ mộng

Nỗi bàng hoàng khi đi phát thiệp cưới lần hai và câu nói khiến cuộc tình vỡ mộng

Tâm sự gia đình 5 giờ 49 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này