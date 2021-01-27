Phụ nữ ở nhà sao cũng được nhưng đặt chân ra đường phải mang theo 4 báu vật này

Phụ nữ yêu 27/01/2021 13:00

Người phụ nữ khôn ngoan ở nhà "sao cũng được", nhưng một khi bước ra đường phải mang theo những thứ này để tự tin, thu hút khiến ai cũng "say như điếu đổ".

Dưới đây là những điều phụ nữ khôn ngoan phải mang ra đường để lúc nào cũng ngẩng cao đầu, không bao giờ bị ai bắt nạt, ức hiếp.

Tiền mặt

phu nu khon ngoan 1
Tiền bạc sẽ khiến phụ nữ tự tin hơn khi bước ra đường - Ảnh minh họa: Internet

Người đàn bà khôn ngoan ở nhà sao cũng được nhưng bước ra đường phải mang theo tiền. Dù có được mời cũng phải mang theo một số tiền để phòng trường hợp bất trắc. Khi đi với đàn ông, có tiền trong túi, bạn cũng có đủ tự tin chi trả cho bữa ăn của mình mà không trông vào người khác. Hoặc khi đi ăn với bạn bè, bạn cũng có thể thanh toán sòng phẳng mà không phải lằng nhằng, đùn đẩy. 

Son phấn, đồ trang điểm nhẹ

Dù đi đâu, phụ nữ cũng phải có bộ trang điểm nhẹ để lúc nào cũng tươi tắn. Vì khi xinh đẹp, bạn sẽ có đủ tự tin làm điều mình cần. Khi trên gương mặt có chút phấn, chút son, bạn sẽ không sợ ai chê bai, thậm chí còn thu hút nhiều người.

phu nu khon ngoan 2
Phụ nữ lúc nào cũng phải xinh đẹp - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ nên nhớ trong xã hội hiện đại, đòi hỏi về cái đẹp cũng được nâng cao hơn. Khi tiếp xúc với một người xinh đẹp ăn mặc chỉn chu, ai cũng sẽ cảm thấy vui hơn là một người có vẻ ngoài lôi thôi. Thế nên dù ở nhà có ăn mặc luộm thuộm thoải mái như thế nào, khi ra đường cũng phải thật gọn gàng và xinh đẹp.

Sự duyên dáng

Khi đi ra đường đừng quên mang theo sự duyên dáng của mình để thu hút nhiều người. Phụ nữ nên nhớ vẻ ngoài chỉ chiếm năm điểm, năm điểm còn lại phải dựa vào cách ăn nói, hành xử của bạn. Sự duyên dáng và đáng mến của bạn sẽ được lòng mọi người, còn hơn là những người chỉ có vẻ ngoài đẹp, bên trong lại rỗng tuếch.

phu nu khon ngoan 3
Sự duyên dáng của phụ nữ sẽ đốn gục trái tim đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ nên nhớ một điều hình thức và nội dung phải đi đôi mới tạo nên một con người hoàn hảo. Đừng mải mê chăm vẻ ngoài mà bỏ quên nội tâm của mình cũng cần trau dồi.

Tri thức

Khi nói chuyện với một người có tri thức sẽ khiến người khác cảm thấy dễ chịu và nể phục hơn. Còn khi nói chuyện với một người đầu óc rỗng tuếch sẽ khiến nhiều người cảm thấy khó chịu và không muốn tiếp xúc thêm một lần nào nữa. Thế nên với đàn bà thông minh, ngoài vẻ đẹp thì còn phải có đầu óc để được nhiều người nể phục, không dễ bị bắt nạt.

6 cách để phụ nữ duy trì sự độc lập trong tình yêu

6 cách để phụ nữ duy trì sự độc lập trong tình yêu

Khi chìm đắm trong tình yêu, bạn dễ đánh mất bản thân. Bạn không bao giờ rời xa người yêu và luôn muốn làm mọi việc cùng nhau. Bạn từ bỏ những kế hoạch cá nhân để dành thời gian với nhau.

Xem thêm
Từ khóa:   đàn bà khôn ngoan phụ nữ trong hôn nhân đàn bà thông minh

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 19 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 49 phút trước
Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 19 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 29 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 34 phút trước
Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 19 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 34 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 19 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 29 phút trước
Nỗi bàng hoàng khi đi phát thiệp cưới lần hai và câu nói khiến cuộc tình vỡ mộng

Nỗi bàng hoàng khi đi phát thiệp cưới lần hai và câu nói khiến cuộc tình vỡ mộng

Tâm sự gia đình 5 giờ 49 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này