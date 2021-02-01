Muốn hạnh phúc, bình yên trong tâm lẫn tướng mạo, đàn bà khôn ngoan đừng dễ dàng nhắm mắt làm ngơ những việc làm này của đàn ông.

Chẳng có người phụ nữ nào chịu đựng được việc chồng nhắc quá nhiều về người cũ. Cũng không ai có đủ lòng vị tha để bao dung cho sự "hoài niệm vô duyên" này của chồng. Người phụ nữ trong hôn nhân nên biết có những thứ nhắm mắt làm ngơ sẽ tốt nhưng có những chuyện bạn phải nói. Ví dụ như khi chồng nhắc đến người yêu cũ quá nhiều. Bạn nên thẳng thắn với anh ấy rằng bản thân mình rất khó chịu khi nghe điều đó.

Đây là tội lỗi tày trời của người đàn ông, phụ nữ đừng tha thứ quá dễ dàng. Ngoại tình một lần có thể là họ say nắng nhất thời, bị dụ dỗ nên không kiềm chế được bản thân. Nhưng ngoại tình lần hai, lần ba là bản chất và sự cố tình của họ chứ chẳng còn là bị dụ dỗ nữa.

Đàn ông hay thay lòng đổi dạ, phụ nữ đừng quá vị tha - Ảnh minh họa: Internet

Thế nên đàn bà có thể tha thứ cho chồng ngoại tình một lần, nhưng đến lần thứ hai thì hãy rút lui, tự tìm đường thoát cho mình. Vì có ở lại bên người hay thay lòng đổi dạ như vậy, bạn cũng không thể có được hạnh phúc.

Vũ phu, bạo lực

Tội lỗi lớn nhất của người đàn ông đó là vũ phu, dùng bạo lực để nói chuyện với vợ con. Ở bên người có thói quen dùng bạo lực, phụ nữ không chỉ tổn thương về mặt thể xác mà còn là tinh thần. Bạn sẽ bị ám ảnh về tâm lý và khó lòng nào tìm được hạnh phúc trong cuộc hôn nhân của mình.

Thế nên phụ nữ hãy nhớ đừng bao giờ cho phép đàn ông đụng vào một cọng tóc của mình. Không sống được với nhau thì cứ mạnh dạn ly hôn, đừng sống những chuỗi ngày cam chịu bên một người có thói quen bạo lực.

Khinh thường vợ và gia đình vợ

Phụ nữ đừng cho phép ai xem thường mình - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ trong hôn nhân cần nhất là tình yêu và sự tôn trọng của chồng. Nếu không có được những thứ này, hãy nhẹ nhàng rời đi và nghe theo con tim của mình. Đừng ở lại bên một người không tôn trọng mình. Đừng chọn ăn đời ở kiếp với người luôn có tư tưởng cho rằng vợ vô dụng, chỉ biết sống bám chồng, hoặc có tư tưởng không xem trọng gia đình vợ nên đối xử thế nào cũng được.

Quá vô tâm

Người đàn ông vô tâm sẽ dẫn đến nhiều điều rắc rối trong cuộc sống hôn nhân. Một là làm cho phụ nữ cảm thấy tủi thân, có chồng cũng như không. Hai là việc gì cũng đến tay phụ nữ, không có người đỡ đần.

Khi sống bên người vô tâm quá lâu, lòng dạ bạn cũng sẽ dần nguội lạnh và trở nên vô cảm với mọi thứ. Vả lại đàn bà nên nhớ đàn ông chỉ vô tâm với người anh ấy không yêu. Mà một khi không yêu rồi thì đừng làm gánh nặng của nhau.