Có 4 việc phụ nữ cứ LƠ đi mà sống bình yên, không vì ai mà khổ đau

Phụ nữ yêu 29/01/2021 13:00

Người đàn bà khôn ngoan đừng quan tâm quá nhiều đến miệng lưỡi của thiên hạ, hãy lơ đi mà sống một đời bình yên, không vì ai mà khổ đau, cũng không vì ai mà chịu bất hạnh.

Dưới đây là những điều đàn bà khôn ngoan nên biết lơ đi mà sống, mắt không thấy tim sẽ không phiền.

Bị nói xấu sau lưng

Người phụ nữ khôn ngoan nên lơ đi việc người khác nói xấu sau lưng mình. Vì càng để tâm, càng giải thích chỉ làm bạn mất nhiều thời gian. Không những vậy còn mang nhiều sự ám ảnh cho rằng ai cũng nói xấu mình để rồi nghĩ xấu cho người khác mà rước họa vào thân.

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Đàn bà khôn ngoan nên biết điều này - Ảnh minh họa: Internet

Người đàn bà dại nhất là giải thích, đôi co với người đã có ý nghĩ xấu về mình. Dại nhất là cố gắng lấy lòng những người không xứng đáng. Thế nên cứ bơ đi mà sống một đời bình yên, không vì bất cứ lời nói của ai mà tự làm khổ bản thân.

Im lặng trước những cuộc tranh cãi vô bổ

Nếu có xảy ra tranh cãi hay mâu thuẫn với ai đó, cách tốt nhất là nên im lặng. Vì càng nói càng khiến bạn thốt ra những lời không hay hoặc rước họa vào mình. Tốt nhất là nên dùng hành động để chứng minh cho việc làm của mình là đúng. Đừng tốn công tốn sức đôi co với người khác làm gì cho mệt thân. Hãy nhớ một điều im lặng là vàng, im lặng sẽ giúp bạn giải quyết được những rắc rối không đáng có.

Bị phản bội, làm tổn thương

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Phụ nữ đừng quan tâm đến người phản bội mình - Ảnh minh họa: Internet

Với người làm bạn tổn thương, đừng nhớ hay để tâm đến làm gì. Vì càng nhớ đến họ, càng khiến bạn đau lòng và oán trách tại sao lại đối xử với mình như vậy. Khi sống trong những chuỗi ngày oán than này, bạn sẽ không có được hạnh phúc. Thế nên cứ bơ đi những tổn thương và lãng quên đi người phản bội mình. Sau tất cả, thời gian sẽ làm nhiệm vụ của nó, sẽ xóa nhòa nỗi đau, sẽ giúp bạn trưởng thành hơn.

Bị áp đặt những lời không đúng về mình

Nếu có ai đó nói những lời không đúng về mình, hãy bỏ ngoài tai. Vì có thể là họ ganh tỵ với cuộc sống của bạn hoặc đang đố kỵ với những gì bạn đang có. Thế nên đàn bà muốn hạnh phúc hãy biết phớt lờ những chuyện không vui và để lại những niềm hạnh phúc cho bản thân.

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Đàn bà khôn ngoan chỉ nên quan tâm đến người mình thương - Ảnh minh họa: Internet

Cuộc đời phụ nữ chỉ nên quan tâm đến người thương mình, người mình thương và những điều khiến mình hạnh phúc. Còn những chuyện không hay cứ bỏ đi đừng tiếc nuối làm gì. Vì ai cũng có một cuộc đời để sống, sân si hận thù chỉ khiến bạn mệt mỏi hơn mà thôi.

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